【ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 8月5,6日開催 試合結果振り返り】



◆8月5日(土)

・岡山リベッツ 3-1 T.T彩たま

・静岡ジェード 1-3 琉球アスティーダ

・九州アスティーダ 1-3 日本生命レッドエルフ

・トップおとめピンポンズ名古屋 2-3 日本ペイントマレッツ



◆8月6日(日)

・岡山リベッツ 0-4 木下マイスター東京

・静岡ジェード 2-3 金沢ポート

・トップおとめピンポンズ名古屋 4-0 京都カグヤライズ



先週のリーグ開幕戦に続き、8月5,6日に全てのチームが開幕を迎えたノジマTリーグ。



最も注目を集めたのは、新規参入の静岡ジェード。5日の開幕戦では、琉球に敗れはしたものの、900人を超える観客が初めてのホーム開催を盛り上げた。

同じく新規参入の金沢ポートは、その静岡で6日に歴史をスタート。どちらが勝ってもTリーグ初勝利となる1戦はビクトリーマッチの末、金沢ポートが勝利。金沢は記念すべき1勝目をあげた。静岡に勝った琉球は、開幕戦でもKM東京に勝利し連勝となったが、10試合を終え、無敗はその琉球のみと、男子は早くも混戦模様となっている。



女子では、開幕戦に4-0勝ちをおさめたKA神奈川と、Wエース(早田 ひな、伊藤 美誠)不在の中、京都に逆転勝ちした日本生命が無敗ながら、まだ5チームが1戦を終えたのみと試合消化が少なく、今週から各地でのホーム開幕が続く中で、どこがスタートダッシュに成功するかに注目したい。





【ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 8月10-15日 開催予定】



何といっても新規チームの金沢ポートのホーム開幕戦(金沢市総合体育館)に注目。13日には、前回ビクトリーマッチまでもつれる熱戦となった、静岡ジェードとの再戦もあり、注目のカードとなっている。また、琉球の秋田開催(CNAアリーナ★あきた)、T.T彩たまの宇都宮開催(ブレックスアリーナ宇都宮)、日本生命の東京開催(大田区総合体育館)と、本拠地以外でのホーム開催も多く、6日間で13試合が開催される。



◆8月10日(木)

・19:00 琉球アスティーダ vs T.T彩たま CNAアリーナ★あきた

◆8月11日(金)

・13:00 琉球アスティーダ vs 静岡ジェード CNAアリーナ★あきた

・13:00 木下マイスター東京 vs 岡山リベッツ 江戸川区総合文化センター大ホール

・17:30 木下アビエル神奈川 vs 日本生命レッドエルフ 江戸川区総合文化センター大ホール

・18:00 九州アスティーダ vs 日本ペイントマレッツ CNAアリーナ★あきた

◆8月12日(土)

・11:00 木下マイスター東京 vs 琉球アスティーダ 江戸川区総合文化センター大ホール

・14:00 T.T彩たま vs 静岡ジェード ブレックスアリーナ宇都宮

・14:00 金沢ポート vs 岡山リベッツ 金沢市総合体育館

・15:30 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋 江戸川区総合文化センター大ホール

◆8月13日(日)

・13:00 金沢ポート vs 静岡ジェード 金沢市総合体育館

・14:00 T.T彩たま vs 木下マイスター東京 ブレックスアリーナ宇都宮

◆8月14日(月)

・18:30 日本生命レッドエルフ vs 京都カグヤライズ 大田区総合体育館

◆8月15日(火)

・18:30 日本生命レッドエルフ vs トップおとめピンポンズ名古屋 大田区総合体育館



