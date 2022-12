[タワーレコード株式会社]

全国のタワレコバイヤーによるネクストブレイク・アーティストのガチ・レコメン&激推し企画





タワーレコードでは、2023年1月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。



◆2023年1月度タワレコメン・ラインナップ ※50音順

・かずき山盛り「PSIかずき山盛り」1月11日(水)リリース

・Novel Core「iCoN」1月18日(水)リリース

・LAGHEADS「Where is "LAGHEADS"?」1月25日(水)リリース



タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen





「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。



2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。



■1月度 タワレコメン・商品詳細 ※50音順





1.

アーティスト かずき山盛り

タイトル PSIかずき山盛り

発売日 2023年1月11日(水)

価格 1,900円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル TRUST RECORDS/LD&K RECORDS



作品紹介

大阪府出身の男女混合パンクバンド。メンバーはイサム(b,vo)、アズマ(g)、モリヲ(ds,cho)の3名からなる。“なにわコスメティックパンクバンド”をコンセプトに掲げ、ハイトーン・ヴォイスを駆使した痛快なメロディックパンクを展開。2019年に1stデモ「琉球サンライズ」、1st EP「暴走天使」、2020年に1stアルバム「CRかずき山盛り」を発表。シングル「かもめのピーちゃん/バイキング行く前におかしたべるなよ」を経て、2021年のミニ・アルバム「R.I.P.かずき山盛り」でデビュー。今年11月には04 Limited Sazabys『Harvest tour 2022』甲府 KAZOO HALL公演に出演し話題に。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:オンラインMD企画・運営部/佐々木・なんばパークス店/山口

大阪発、なにわコスメティックパンクバンドからボタニカルパンクバンドに変貌を遂げた独特な世界観をより多くの方に聴いていただきたい。純粋に音が良くて歌も上手いのですが、改めて歌詞に着目しながらよく聴くと「あれ、こんなこと歌ってたの?」「こんな曲名だったの?」といい意味で裏切られるところが良いです。







2.

アーティスト Novel Core

タイトル iCoN

発売日 2023年1月18日(水)

価格 CDのみ:1,650円(税込)※写真上

CD+Blu-ray:6,600円(税込)※写真下

CD+DVD:6,600円(税込)※写真下

仕様 CD1枚組/CD+Blu-ray Disc/CD+DVD

レーベル B-ME





作品紹介

日本のラッパー/アーティスト。Core-Boy名義でラップを始め、MCバトルやサイファーに参加。フリースタイルのパフォーマンスを行なう。2017年の『BAZOOKA!!! 第11回高校生RAP選手権』で準優勝、同年の『第12回高校生RAP選手権』で優勝。翌年に現名義へ改名し、Zeebra主宰レーベル『GRAND MASTER』と契約しデビュー。2020年にはSKY-HI主宰のマネジメント/レーベル『BMSG』に第一弾アーティストとして所属。メジャー1stアルバム「A GREAT FOOL」とメジャー2ndアルバム「No Pressure」が2作連続、各チャートで日本1位を獲得。全国ツアーやZepp単独公演を全公演即ソールドアウトで成功させるなど、その存在感を確かなものにする一方で、トップメゾンのモデルに起用されるなど、ファッション業界からも注目を集める。今作は国内外問わず様々なトップアーティストの楽曲を手掛けるプロデューサー・Ryosuke "Dr.R" Sakaiとタッグを組み、制作した全5曲を収録した1st EP。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:第二店舗統括部/塙・札幌パルコ店/添田

Hip-HopやRockをはじめ、多種多様な音楽やカルチャーから影響を受けたその多彩なメロディセンスとリリックを世に提示し続けるNovel Core。ラッパーの肩書ではなく、新世代のアイコン《象徴》=Novel Core、となるべく、ジャンルレスな作品に仕上がっている!とにかくイカしてます!





3.



アーティスト LAGHEADS

タイトル Where is "LAGHEADS"?

発売日 2023年1月25日(水)

価格 CDのみ:2,750円(税込)

CD+Tシャツ:4,950円(税込)

仕様 CD1枚組/CD+Tシャツ

レーベル LAGHEADS LABEL



作品紹介

現在の音楽シーンにおいて、最も注目される実力派ミュージシャンが結集したジャムポップ・バンド。メンバーは小川翔(g)、山本連(b)、宮川純(key)、伊吹文裕(ds)の4名で構成。米津玄師、CHARA、millennium Parade、あいみょんをはじめとするJ-POP、ジャズシーンのアーティストのライヴやレコーディングなどをサポートする実力派ミュージシャンが集って結成。1stEP において、その類稀なるセンスやグルーヴが話題となり、デビュー直後よりコアなファン層を獲得。さらにアーティストからのコラボオファーも数多く、ミュージシャンや音楽業界からも熱い注目を集めている。2ndEP となる本作はLAGHEADS とゆかりの深いアーティスト5 組が参加。1stEP で抜群の相性を魅せたHIMI、kiki vivi lily に加え、今回は現在の音楽シーンでも最も勢いのあるアーティスト、マハラージャン(Vo)、高木祥太 from BREIMEN(Vo,B)がゲストヴォーカルとしてエントリー。またこのバンドならではのインストゥルメンタル曲では、自身のバンドやサポートでも活躍している人気SAX プレイヤー、MELRAW がゲスト参加。海外JAM ファンのプレイリストにも数多くリストインしているその実力が本EP でも十分に発揮されている。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/櫻間・新宿店/荻野

現在のJ-POPシーンを牽引する数多くのアーティストとコラボする実力派ミュージシャンが集結したスーパーバンドの2nd EP!!今作は前作参加のkiki vivi lily、HIMIに加え、今作はマハラージャン、高木祥太(BREIMEN)など大注目のボーカリスト陣も参加!またMELRAW参加のインスト曲もヘビロテ必須の良曲揃い!今最もプッシュすべき必聴のバンドです!



