[株式会社サザビーリーグ]

4月26日(水)~5月9日(火) 伊勢丹新宿店にて2週間限定<Merlette>POP UP STOREを開催いたします。

4月29日(土)13時~15時はデザイナー<Marina Cortbaw>本人が在店、デザイナー本人によるファッションアドバイスも。









4月26日(水)~5月9日(火) 伊勢丹新宿店にて2週間限定POP UP STOREを開催いたします。



4月29日(土)13時~16時はデザイナー本人が在店、デザイナー本人によるファッ ションアドバイスも。 期間中は定番アイテムからシーズンアイテムまで幅広い商品を用意し、豊富なラインナップでご覧いただけるほか、今回のデザイナー来日を記念したスペシャルドレスを伊勢丹先行販売いたします。



またご購入の方にはノベルティでオリジナルシュシュをプレゼント。(なくなり次第終了)

特別なこの機会にぜひお立ち寄りください。







【POPUP STORE 開催期間】



4月26日(水)~5月9日(火)

〈デザイナー在店予定日時〉 4月29日(土)13時~15時

場所:伊勢丹新宿店 本館3F リ・スタイル

〒160 0022 東京都新宿区新宿 3 丁目 14-1 3F

TEL:03-3352-1111(大代表)

営業時間:10:00 – 20:00

※ノベルティは数量限定となりますので、先着順でなくなり次第終了となります。



問い合わせ先:サザビーリーグ 03-5412-1937





MARTEL with Floral Beads







今回の来日を記念して、スペシャルなドレスを作成しました。ピックアップしたのは、マーレットのベストセラードレスMARTEL(マーテル)。 裾まで開けられるワンピースなので、一枚でも、シャツやチュニックとしても。また羽織としても 着られるのでアレンジが何通りにも。



今回はベーシックカラーにビーズフラワーを施した3色を日本のためだけに特別に作成。 細かく見るとカラーによって花びらに使うビーズのデザインが違うという、とても繊細なこだわり が。どんな方にも似合うカラーを揃え、多くの女性に着てほしいというデザイナー マリーナの思い のこもったでドレスです。

サイズはXXS-XL展開。



Price:¥78,100 (税込)

Size:XXS、XS、S、M、L、XL

Color:White、Beige、Black





Merlette HP

https://merlettenyc.jp/



Instagram

https://www.instagram.com/merlettenyc_jp/





ABOUT THE FOUNDER / Marina Cortbawi







デザイナーのマリーナ・コートバゥイは、オーストラリアのシドニー生まれ。 大学を卒業後、パリとロンドンでファッションのキャリアを積み2010年にニューヨークへ移住。オスカー・デ・ラ・レンタとカロライナ・エレーラと共に仕事をしながら、ファッションビジネスについてグローバルな観点から 業界についての深い理解を得る。仕事でヨーロッパ、アジア、中東などへ旅をするうちに、 コットンだけの旅のコレクションを作りたいという発想が浮かび、 セントラル・セント・マーチンズと、ロンドンファッション大学でイラストレーションを学び、パターンメイキングを習得。2016年の夏、マーレットをスタート。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/18-11:46)