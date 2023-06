[株式会社エイチ・アイ・エス]

ツアー参加者だけのスペシャルファンミーティング開催



株式会社エイチ・アイ・エス(本社:東京都港区 以下、HIS)は、「2023 KIM SUNGJE TOUR KOREA 『Meet Again in Seoul』」オフィシャルツアーを本日6月20日(火)より発売します。





SUPERNOVA(超新星)のソンジェさんの韓国でのファンミーティング「2023 KIM SUNGJE TOUR KOREA 『Meet Again in Seoul』」の開催に伴い、日本からのオフィシャルツアーの発売が決定しました。HISのお客様のみで開催するイベントでとなります。



【ツアー詳細】





2023 KIM SUNGJE TOUR KOREA 『Meet Again in Seoul』

オフィシャルツアー ソウル3日間

https://tour.his-j.com/ct/search/02A_10/&airport=02A_10&area=KOR&freeword=KOR478

出発日:2023年8月25日(金)

利用航空会社:成田発着 ジンエアー

羽田発着 アシアナ航空

利用ホテル:明洞周辺エリアスーペリアクラスホテル

添乗員:なし(現地係員)

最少催行人員:30名

最大募集人数:100名

旅行代金:174,000円~199,000円(燃油サーチャージ込み/大人お1人様/2名1室利用)

販売期間:2023年8月10日(木)まで



<ツアーポイント>

・本ツアー参加者だけのスペシャルファンミーティング

―1日目―

◇ソンジェさんが直接お部屋を訪ねてウエルカム挨拶とスペシャルプレゼントを贈呈

―2日目―

◇ファンミーティングにてソンジェさん愛用品を抽選にて贈呈(5名様)

◇ファンミーティング終了後、未発売のアルバムをソンジェさんより贈呈&ソンジェさんとお一人様ずつ写真撮影(全員)

・出発前の発熱など急なキャンセルに取消料の70%を補償するキャンセルサポート(ベーシックプラン)付

・ソンジェさんの事務所やゆかりのあるスポットを巡るオプショナルツアー(別代金)を後日発売予定



<注意事項>

・日本各地からの発着ツアーは後日発表いたします。(中部、関西、九州発着の発売を予定しております)

・ファンミーティングの会場でのお座席は、イベント当日、お申込み順に関係なく現地にて抽選となります。

・出演者の健康上の理由など、やむを得ない事由により出演者が来場できない場合がございます。出発前に出演の取りやめによりイベントが実施できない場合、本ツアーは催行中止とさせていただき旅行代金は全額返金させていただきます。

・19歳未満同士の宿泊は不可となります。18歳以上~19歳未満の同性同士の場合は、保護者の同意書をご提出いただくことでご参加が可能です。

・ツアー趣旨により未就学児童のお子様のツアー参加はお断りをさせていただいております。



