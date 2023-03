[株式会社ケイブ]

株式会社ケイブ(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:秋田英好、JASDAQ コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女~さっさと契約しなさい!~』(『ごまおつ』)におきまして、3月15日(水)よりコラボイベント『エヴァンズマンのケツイ~乙女地獄たち~』を開始いたしました。











『ケツイ~絆地獄たち~』とは







近未来を舞台にした、高難度縦スクロールシューティング。

実在の兵器をモチーフにした敵キャラクターなど、ミリタリーテイストのハードな世界観、「ロックショット」「倍率チップ」といったゲームシステムが特徴です。



『ケツイ~絆地獄たち~』公式サイト:

https://www.cave.co.jp/gameonline/ketsui/





イベント概要



本イベントは前半・後半に分けての開催となります。

イベント開催中は『ケツイ~絆地獄たち~』のキャラクターをはじめとするケイブ作品のキャラクターたちが使い魔となって『ごまおつ』に登場いたします。

さらに、コラボ限定ストーリーも楽しむことができます。



イベントステージには、『ENDLESS』ステージと『STORY』ステージの2種類があります。



■「ENDLESS」ステージ

ステージをクリアすると、アクティブPtや「ケツイコイン」が獲得できます。

また、イベント前半では、ステージ中の敵を倒すことで「倍率チップ『5』」が手に入ります。

アクティブPtや「倍率チップ『5』」を集めると『ケツイ~絆地獄たち~』のコラボ使い魔やコラボ特別称号など、様々な報酬を獲得することができます。



■「STORY」ステージ

コラボシナリオが楽しめるほか「ケツイコイン」を消費することでシューティングステージに挑戦できます。

一部のシューティングステージでは、クリアすると追加でシナリオが解放されます。

さらに、各ステージでスコアS評価を達成すると、報酬としてコラボ使い魔を入手できます。

※「STORY」ステージではアクティブPt、ケツイコイン、倍率チップ『5』は獲得できません。





イベント開催期間:

前半

2023年3月15日(水)メンテナンス後~2023年3月22日(水)23:59まで

後半

2023年3月23日(木)メンテナンス後~2023年3月30日(木)23:59まで



お知らせ:

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=907599





「ケツイ~絆地獄たち~」よりエヴァンズマンとブラックバーンがガチャに登場!!



イベント開催にあわせ、エヴァンズマンとブラックバーンのコラボガチャを開始いたしました。

ブラックバーンは女性化した姿で『ケツイ~絆地獄たち~』のショットを再現した新ショット「ケツイTYPE-A」を持って登場します。

後日、新ショット「ケツイTYPE-B」を持ったコラボ使い魔も登場予定です。



ガチャ販売期間:

2023年3月15日(水)メンテナンス後~2023年3月23日(木)メンテナンスまで



お知らせ:

ケイブシュー エヴァンズマンステップアップガチャ

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=907602



お知らせ:

ケイブシュー ブラックバーンガチャ

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=907603





コラボにあわせて使い魔付き福袋や限定パックがお店に登場!!







『怒首領蜂大復活』に登場する「ぱふぇ☆」の使い魔付き福袋の販売を開始いたしました。

このほかにも、過去に登場した一部のケイブ作品キャラクターの使い魔と交換できる交換券付きパックや、『鋳薔薇』キャラクターの復刻スタンプ付きパックなどを販売中です。



※詳細は以下お知らせをご確認ください。

お知らせ:

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=907605





『怒首領蜂大復活』とは







縦スクロール型弾幕シューティングゲームの先駆けである『怒首領蜂』シリーズの一つ。

西暦2008年の東京を舞台に繰り広げられる激しい戦い。

敵弾を相殺する「ハイパーカウンター」、敵レーザーを押し返す「カウンターレーザー」を使いこなし、歴史の改竄を目論むエクスイを倒して、あるべき歴史を取り戻そう!



『怒首領蜂大復活』公式サイト:

https://www.cave.co.jp/gameonline/daifukkatu/





『鋳薔薇』とは







皇宮特殊攻撃部隊「ネゴシエーター」と「ローズ・ガーデン」との戦いを描いた、縦スクロール型シューティング。

敵を破壊する爽快感を追及。独特の世界観やキャラクター、シンプルながらも奥深いゲームシステムにも注目。



『鋳薔薇』公式サイト:

https://www.cave.co.jp/gameonline/ibara/



※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。



『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式Twitterやアプリ内のお知らせをご覧ください。





基本情報



タイトル:『ゴシックは魔法乙女~さっさと契約しなさい!~』

対応機種:iOS/Android/Amazon

ジャンル:シューティングRPG

配信時期:2015年4月1日~配信中

価格:基本無料(一部アイテム課金あり)



公式サイト:http://gomaotsu.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/mahouotome_info

公式PV:https://youtu.be/IHmBrNTHmCw



権利表記:(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.





ダウンロードURL



[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1





株式会社ケイブ



株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



■画像につきまして

画像掲載時にはコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

(C)2008 CAVE CO., LTD.

(C)2005 CAVE CO., LTD.

(C)2002 CAVE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-20:15)