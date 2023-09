[カバー株式会社]

カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「兎田ぺこら」において、1st兎田ぺこらいぶ「うさぎ the MEGAMI!!」 が2023年12月6日(水)に「有明アリーナ」での開催が決定したことをお知らせいたします。







本ライブは、「ホロライブ」所属「兎田ぺこら」の1stソロライブです。

本日9月23日(土)より「ZAIKO」「SPWN」にて配信チケットの販売を開始すると共に、現地会場指定席チケットの1次FC先行(抽選)も開始いたしました。

チケット情報などイベントの最新情報は、下記特設サイト及び開催概要をご確認ください。



▼1st兎田ぺこらいぶ「うさぎ the MEGAMI!!」特設サイト

HP: https://pekora1stlive.hololivepro.com/

公演注意事項:https://pekora1stlive.hololivepro.com/information

公式ハッシュタグ:#うさメガぺこら



1st兎田ぺこらいぶ「うさぎ the MEGAMI!!」概要







【公演名】

1st兎田ぺこらいぶ「うさぎ the MEGAMI!!」

主催:カバー株式会社 / hololive production / hololive



【出演者】

兎田ぺこら



【開催日時】

2023年12月6日(水)

現地開場 17:30 / 配信開場 18:30 / 開演 19:00



【会場】

有明アリーナ(〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1)



【アクセス】

最寄り駅

〇東京臨海新交通ゆりかもめ

「新豊洲駅」下車………………徒歩約8分

「有明テニスの森駅」下車……徒歩約8分

〇東京臨海高速鉄道りんかい線

「国際展示場駅」下車…………徒歩約17分

「東雲駅」下車…………………徒歩約17分



※会場建物近くに無断で駐車・駐輪することはご遠慮下さい。

※詳しくはアクセスページをご覧ください。https://ariake-arena.tokyo/access/



【現地会場チケット】

S席:12,000円(税込)

A席: 9,500円(税込)

B席: 8,300円(税込)

▼1次先行(FC/ 抽選)

・受付期間:2023年9月23日(土)21:00~2023年10月2日(月)23:59

・当選確認期間・入金期間:2023年 10月 6日(金)15:00~2023年10月9日(月) 23:00

・発券(電子チケット表示)開始:2023年11月18日(土)12:00~

・お申し込み(FC会員限定):https://hololive-fc.com/articles/news/arE6AyfJ2ze2SwnAonHkq9NY



※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時(決済時)チケット1枚につき、先行サービス料550円、コンビニ発券手数料220円、電子チケットサービス料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

※お申し込みには、ホロライブファンクラブへの入会が必要となります。

https://hololive-fc.com



▼1次先行(ローチケ/ 抽選)

・受付期間:2023年10月13日(金)12:00~2023年10月22日(日)23:59

・当落・入金確認:2023年10月25日(水)15:00~2023年10月28日(土)23:00

・発券(電子チケット表示)開始:2023年11月18日(土)12:00~

・お申し込み(ローチケ先行):https://l-tike.com/st1/usadapekora



▼2次先行(ローチケ/ 抽選)

・受付期間:2023年10月29日(日)21:00~2023年11月5日(日)23:59

・当落・入金確認:2023年11月9日(木)15:00~2023年11月12日(日) 23:00

・発券(電子チケット表示)開始:2023年11月18日(土)12:00~

・お申し込み(ローチケ先行):https://l-tike.com/st1/usadapekora



※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時(決済時)チケット1枚につき、先行サービス料550円、システム利用料220円、電子チケットサービス料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。



▼一般販売(ローチケ)

・受付期間:2023年11月18日(土)12:00~

お申し込み:https://l-tike.com/usadapekora

※入金時(決済時)チケット1枚につき、システム利用料220円、電子チケットサービス料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。



【配信チケット】

▼配信チケット(ZAIKO、SPWN):¥6,500(税込)

■受付期間

※視聴チケットは2023年9月23日(土)21:00 ~ 2024年1月6日(土)20:00まで購入可能。

※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2024年1月6日(月)23:59まで何度でもご視聴いただけます。

※2024年1月6日(月)23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。



ZAIKOチケット購入URL

日本・海外共通 https://hololive-production.zaiko.io/item/359486



SPWNチケット購入URL

日本 https://virtual.spwn.jp/events/23120601-jp1stpekolive

海外 https://virtual.spwn.jp/events/23120602-eng1stpekolive



1st兎田ぺこらいぶ「うさぎ the MEGAMI!!」グッズ









本公演開催に合わせ、本日9月23日(土)より1st兎田ぺこらいぶ「うさぎ the MEGAMI!!」ライブグッズヴィジュアルが解禁及び本日21:00より販売が開始されました。



■販売期間

2023年9月23日(土)21:00~2023年10月16日 (月) 18:00まで



販売期間、注意事項、商品の詳細は、公演特設サイト及び販売ページをご確認ください。

グッズ購入(日本) : https://shop.hololivepro.com/products/usadapekora_1stlive

グッズ購入(海外) : https://shop.hololivepro.com/en/products/usadapekora_1stlive



会社概要





■ホロライブプロダクションについて



「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok:https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■ホロライブについて



「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg



■カバー株式会社について



カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都港区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス:pr@cover-corp.com



