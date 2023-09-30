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令和5年10/1(日)実施 第一種電気工事士学科試験[筆記方…

令和5年10/1(日)実施 第一種電気工事士学科試験[筆記方式]速報！講評＆技能試験攻略Webセミナーを公開中！

［TAC株式会社］

学科試験の振り返りと技能試験対策で第一種電気工事士合格を目指す！

電気工事士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は10/1（日）に実施される『令和5年度 第一種電気工事士試験』の難易度分析や講評、解法などを解説する試験講評を、10/5（木）にTACのWebサイトで公開いたします。さらに！12月技能試験攻略のポイントを実演を交えてお伝えするWebセミナーを公開中です。


『第一種電気工事士 学科試験［筆記方式］講評』


資格の学校TAC電気工事士講座講師による、令和５年度 第一種電気工事士学科試験［筆記方式］の試験分析を公開します。

■　試験講評掲載予定日：10/5（木）

▼　第一種電気工事士 学科試験［筆記方式］講評はコチラから！
https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi/denkikoujisi1_sokuhou.html

『第一種電気工事士 技能試験の重要ポイントと攻略法』Webセミナー



▼内容
第一種電気工事士技能試験の攻略ポイントをお伝えします。
・技能試験の概要【作品例解説付き】：約11分
・一種特有のケーブルはこう扱う！技能試験のポイント【実演付き】：約15分
・欠陥例を見てみよう：約3分
・TACの電気工事士講座：約1分

▼対象者
・2023年12月の第一種電気工事士技能試験の受験を予定している方
・これから第一種電気工事士の受験を検討されている方

▼Webセミナーの視聴はコチラから！
https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi/denkikoujisi1_sokuhou.html#03
※上記ページの「セミナーを視聴する」ボタンからご視聴いただけます。

TACの電気工事士講座


■TAC第一種電気工事士講座では技能試験対策コースを販売中！教室講座、通信講座から選べます。
▼第一種電気工事士 技能試験対策コース（講習会）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi/denkikoujisi1_crs_ginou.html

▼TACの電気工事士講座
https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi.html



《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/30-22:40）

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