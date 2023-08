[ワタミ株式会社]

人気アウトドアブランド「CHUMS」のキャンプグッズ体験や、TGI FRIDAYSバーテンダーによるフレアショーなど、イベント盛りだくさんの1日!



TGI Fridays Japan(本社:東京都大田区/以下:TGI フライデーズ)が、運営する世界55か国で850店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」では、1日限定の体験型イベント「TGI FRIDAYS KIDS CAMP『High Five 2023』」を、2023年8月25日(金)に東京ディズニーリゾート(R)内の商業施設「イクスピアリ(R)」2Fセレブレーション・プラザにて開催します。







「TGI FRIDAYS KIDS CAMP『High Five』」は、コロナ禍において様々な活動が制限されてしまった子どもたちに、屋外で思い切り遊ぶ体験を提供したいという想いから、昨年、初開催したイベントです。“ハイタッチ”を意味する『High Five』と題されたイベントは、その名の通り、思わずハイタッチしたくなるような、ワクワクする体験が盛りだくさんのイベントとなっています。

2年目となる2023年は、会場を「イクスピアリ(R)」に移しての開催が決定。また昨年は事前応募いただいた方のみの限定イベントとして開催しましたが、今年はどなたさまでもご参加いただける、夏休みの最後を飾るのにぴったりの体験型イベントとなりました。

当日は、会場内に人気アウトドアブランドの「CHUMS」のキャンプグッズやキッズアクティビティを多数配置し、アウトドア気分を体験いただけます。また、アーティストの松本かなこさんと一緒に、大きなキャンバスに描かれたバースデーケーキに色付けし巨大アートをつくるチョークアート体験や、バルーンアーティストのNOZOMIさんによるバルーンアートグリーティング&特別ステージイベント、地元のダンススクール「Dance Studio Re:mk」メンバーによるダンスパフォーマンスステージなど、盛りだくさんの内容となっています。

またイベントを締めくくるステージでは、TGI FRIDAYSのバーテンダーによる屋外フレアショーを実施します。TGI FRIDAYSの店舗で実施しているフレアショーのスペシャル版として、3名のバーテンダーによる息の合ったパフォーマンスを披露します。

TGI Fridaysでは、本イベント通じて、様々な体験コンテンツに挑戦していく子どもたちのポジティブな姿勢に「High Five」で応援していきます。



TGI FRIDAYS KIDS CAMP『High Five 2023』概要

【日時】2023年8月25日(金)14:45~18:30

※一部、事前お申込みいただいたお客さまのみ14時先行入場 ※雨天中止

【場所】イクスピアリ2Fセレブレーション・プラザ(千葉県浦安市舞浜1-4)

【料金】入場無料

【主催】TGI Fridays Japan

【関連URL】https://www.tgifridays.co.jp/kids_camp_high_five_2023/



TGI FRIDAYS KIDS CAMP『High Five 2023』コンテンツ



1.「CHUMS」アウトドア&キッズアクティビティ体験

人気アウトドアブランド「CHUMS」のキャンプ・アウトドアグッズを多数展示するほか、お子さまが楽しめるアクティビティを多数ご用意しています。お子さまのキャンプデビューにもぴったりのかわいいキャンプグッズで、アウトドア気分を味わうことができます。





















【CHUMS(チャムス)】

1983 年、アメリカのユタ州でラフティングのリバーガイドしていた創業者がサングラスを川に落とさないためにメガネホルダーの必要性を感じ、紐で固定するストラップ、「チャムス オリジナルリテイナー」を開発したのがブランドの始まりです。創業以来、「Fun(ファン)」「Friendly(フレンドリー)」「Quality(クオリティ)」をコンセプトに、キャンプギア、アパレル、雑貨にいたるまで、多彩な商品を展開しています。CHUMS は日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。



2.チョークアート体験





チョークアーティストの松本かなこさんと一緒にチョークやクレヨンを使って、みんなで絵を完成させる体験イベント。「セレブレーション」をテーマに、白い大きなキャンバスに描かれたバースデーケーキを自由自在に色づけ、デコレーションし、チョークアートの完成を目指します。

【松本かなこさんプロフィール】

2006年よりイタリアにてマドンナーラとして地面に絵を描き始め、日本での活動を2008年に開始し、以降国内外のフェスティバルで地面に絵を描き続けている。2013年より、東京都のヘブンアーティストとしての活動も開始。子ども達との制作、壁画、舞台道具、地下足袋への装飾など、出会いや経験から制作の幅を広げている。



3.バルーングリーティング&パフォーマンスステージ

バルーンアーティストのNOZOMIさんが風船(バルーン)で子どもたちに、動物やお花などを作ってプレゼントするバルーングリーティングを実施。また、海外のバルーンのコンテストで優勝経験もあるNOZOMIさんの本気のパフォーマンスを披露するバルーンアートパフォーマンスステージも開催します。

<開催時間>バルーングリーティング:1.14:15~14:45 2.17:20~17:50

バルーンアートパフォーマンスステージ:14:55~15:15









【NOZOMIさんプロフィール】

2013年より都内大手バルーン会社に勤め、ブライダルやパーティー装飾・演出をはじめ、ギフト制作、大型装飾、テレビCM、アーティストPVなどの制作に携わる。2014年にバルーンパフォーマンスの勉強をすべく、福岡の師匠の元で一年間修行を行う。同年8月初参加の日本最大のバルーンコンテストJBAN(ジェイバン)にて優勝。2015年から本格的にパフォーマンス活動をスタートし、東北・関東を拠点に様々なところで、パフォーマンス活動やバルーンを使った空間装飾、作品制作を行う。2016年、アメリカで行われた、バルーンのコンテストTwist&Shout balloon conventionで優勝。



4.KIDS DANCE パフォーマンスステージ





地元・千葉のダンススクール「Dance Studio Re:mk」メンバーによるダンスパフォーマンスを披露します。メンバー31人(キッズ28名、大人3名)による息の合ったダンスパフォーマンスは圧巻です。

<開催時間>15:20~15:50





5.タコスを作ろう! 食育クラス・ワークショップ @TGI FRIDAYSイクスピアリ店

メキシカンシェフが登場し、タコスの歴史や文化を学べる紙芝居による食育クラスを行います。また、参加者みんなでお揃いのバンダナ&エプロンを身に付け、実際にタコスをつくるワークショップを開催します。

<開催時間>15:50~17:15 ※本コンテンツのみ事前申し込み制となっており、受付終了済。





6.フレアショーパフォーマンスステージ



TGI FRIDAYSのバーテンダーによる屋外フレアショーを実施します。TGI FRIDAYSの店舗で実施しているフレアショーのスペシャル版として、3名のバーテンダーによる息の合ったパフォーマンスを披露します。お酒のボトルやシェーカーなどを空中で回すダイナミックなパフォーマンスショーで、イベントのエンディングを飾ります。

<開催時間>18:00~18:30



TGI フライデーズとは

『T.G.I.F(Thank Goodness It’s Friday)=やった!今日は金曜日だ!』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 12 店舗を含め、世界 55カ国で850 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト&ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/





<取材のご案内>

本イベント実施に際し、報道関係の皆様にはぜひ本イベントをご取材いただきたく、あわせてご案内申し上げます。取材ご希望の際は、下記担当までお問い合わせください。



