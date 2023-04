[バンダイナムコアミューズメント]

イオンモール新利府 南館店・ららぽーと愛知東郷店・ららぽーと福岡店





株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する新感覚バラエティスポーツ施設『VS PARK』では、2023年4月29日(土・祝)から5月7日(日)※1までの期間、16時以降最大4時間たっぷり遊べる「夕得」をVS PARK3店舗限定で実施します。

期間中、16時以降「VS PARK」に入場した方※2は120分料金で最大4時間遊ぶことができます。夕方から「VS PARK」で思いっきりはしゃいで、お腹が空くまで楽しんじゃおう!「VS PARK」をたっぷり楽しめるチャンスをお見逃しなく!

※1イオンモール新利府 南館店のみ5月3日(水)~5月5日(金)は対象外です。

※2「夕得」チケットは各日数量限定先着100名さままでの販売です。



■『VS PARK』とは体を動かしながらまるでバラエティ番組に参加しているような体験ができる新感覚のバラエティスポーツ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」と多くの支持を得ています。2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生し、現在は宮城、埼玉、愛知、大阪、福岡で国内6店舗、海外1店舗の計7店舗で展開しています。開業以来、テレビや雑誌などのメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が2.4万件、TikTokの総再生回数が1億2310万回超え(2023年4月現在)とSNSでも話題です。













[期間]

2023年4月29日(土・祝)~5月7日(日)



[内容]

■ ゴールデンウイーク限定!夕得

【実施店舗・実施期間】

・VS PARK イオンモール新利府 南館店

2023年4月29日(土・祝)~5月2日(火)、5月6日(土)~5月7日(日)16時~20時の間

・VS PARK ららぽーと愛知東郷店・VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

2023年4月29日(土・祝)~5月7日(日)16時~20時の間

【夕得チケット販売時間】

16時~18時

【夕得チケット内容】

・VS PARKに16時以降の入場で120分料金で20時まで最大4時間遊ぶことができます。

【注意事項】

※各店各日数量限定先着100名さままでの販売です。

※20時を超えて利用する場合は延長料金が発生します。



※他サービス・割引との併用はできません。

※本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。

「ゴールデンウイーク限定!夕得」について詳しくは公式サイトをご確認ください。

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/20230425.html



[対象店舗]

■VS PARK イオンモール新利府 南館店

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目1-1 イオンモール新利府 南館 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/shinrifu/



■VS PARK ららぽーと愛知東郷店

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業 62街区1、3

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/togo/



■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他 ららぽーと福岡内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/fukuoka/



[GW料金]

2023年4月29日(土・祝)から5月7(日)の間、GW特別料金を適用します。

※VS PARK WITH G ららぽーと福岡店のみ2023年5月1日(月)から5月7(日)です。

※詳しくは各店料金ページをご確認ください。



■VS PARK イオンモール新利府 南館店

・料金…一般:3,000円、学生:2,500円、小学生:2,100円

■VS PARK ららぽーと愛知東郷店

・料金…一般:3,000円、学生:2,500円、小学生:2,100円

■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店 ※2023年5月1日(月)から5月7(日)まで

・料金…一般:3,000円、学生:2,600円、小学生:2,200円



[VS PARK公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/



なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。詳しくは当社ホームページ( https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。



※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。※価格はすべて税込みです。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



