2022年5月に発表したソロアルバムとして3枚目となる「ALONE」が、ミュージックマガジン誌「BEST JAPANESE HIPHOP ALBUM」にて1位に選出され、幅広いリスナーから新たな支持を得たOMSBが、最新シングルを発表。

「Vision Quest」と題された新曲は3rdアルバムを経てなお、自身の深層心理を探求する姿勢が感じられる楽曲に仕上がっている。楽曲のトラックプロデューサーにはAaron Choulaiを迎え、より自由な表現に挑戦している。





Cover Illustration by MA1LL



●作品概要

アーティスト:OMSB

タイトル:Vision Quest

アルバム配信日:2023年1月11日(水)

フォーマット:Streaming / DL

レーベル:SUMMIT, Inc.

品番:SMMT-208

各種配信サービス:https://summit.lnk.to/SMMT208



●トラックリスト & クレジット

1. Vision Quest

Produced by Aaron Choulai

Lyrics by OMSB

All Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING

Technology(R) (Patented).

Cover Illustration by MA1LL

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)



●OMSB プロフィール



Photo by Ryo Mitamura



Mr. "All Bad" Jordan a.k.a. OMSB

2010年から自身も所属するグループSIMI LABとして活動を開始。グループとして2枚のアルバムをリリースし、2012年にソロとしての1st Album「Mr. “All Bad” Jordan」2015年には2nd Albumとなる「Think Good」を発表。プロデューサーとしても多数のトラックプロデュースを行ない、2019年に新機軸となる「波の歌」を発表。

2021年4月よりTV東京にて放映がスタートするアニメ作品「オッドタクシー」の劇伴音楽を、PUNPEE、VaVaと共に担当した。

同作品は世界的に評価され、Anime Awards Brazilにて「BEST O.S.T賞」を受賞した。

2021年5月、久々のソロ作品となる4曲入りEP「MONKEY」、8月には4曲入りEP「HAVEN」を発表した。

2022年、7年ぶりとなるニューアルバム「ALONE」を発表する。

近年ではPUNPEEのシングル「Life Goes On (あんじょうやっとります。) feat. OMSB」や、ASIAN KANG-FU

GENERATIONのニューアルバムに収録の「星の夜、ひかりの街 (feat. Rachel & OMSB)」などにもフィーチャリングゲストとして参加している。

OMSB: https://www.summit2011.net/omsb

OMSB Official Twitter:https://twitter.com/WAH_NAH_MICHEAL

OMSB Official Instagram:https://www.instagram.com/omsb_was_here

OMSB YouTube Channel : https://www.youtube.com/@OMSB



