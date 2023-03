[株式会社ニューバランス ジャパン]





世界的「国際女性デー(International Women’s Day)は、女性の権利と政治的、経済的分野への参加を盛り上げるために1975年に国連が制定した記念日。ニューバランスでは2021年より国際女性デーを記念したキャンペーンを実施し、女性の自己表現と女性のエンパワーメントに焦点を当てたストーリーテリング・シリーズを開始しています。2023年はデイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」とともにニューバランスニュウマン新宿店とemmi一部直営店舗にて3月8日(水)に “WOMEN’S EMPOWERMENT FLOWER”キャンペーンを開催します。「国際女性デー」にちなみ、対象店舗にてお買い求めの女性のお客様に、ニューバランス契約女性アスリート、モデルのクリス‐ウェブ佳子さん、娘のBeniさんからの女性をエンパワーメントするメッセージ付きのフラワーブーケをプレゼントします。

※プレゼントは無くなり次第終了となります。



■Women’s Empowerment Flower Bouquet メッセージ

日本で活躍するTeamNBのウィメンズアスリートたち3名と、クリス‐ウェブ佳子さん、Beniさんからのメッセージをご紹介します。



「努力は嘘をつかない」 稲見萌寧プロ(ゴルフ)



「本当の信頼は、弱いところも見せていくことから生まれる」 萩谷楓選手(陸上競技)



「自分の個性を強みに変えられたら怖いものなしになれる」 安川祐里香選手(車いす陸上競技)



「女らしさより、私らしさを手に入れよう。」 クリス‐ウェブ佳子(モデル/コラムニスト)



「We should be proud of ourselves.」 Beni(モデル/高校生)



■「WOMEN’S EMPOWERMENT FLOWER」キャンペーン開催店舗

エミ ニュウマン新宿店

エミ アトレ恵比寿店

エミ ルミネ有楽町店

ニューバランス ニュウマン新宿店



名 称 :ニューバランス ニュウマン新宿店

所在地 :〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿M2

電 話 : 03-3355-1906

営業時間 :平日:11:00~21:30 土日祝:11:00~21:00 (定休日は施設休業日に準ずる)

※現在時短営業のため月~土:11:00~20:30 日・祝:11:00~20:00に変更となります。

店舗URL:https://company.newbalance.jp/store/official-store/newomanshinjuku



