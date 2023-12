[三栄]

アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する、キャンプ初心者から、ソロ、カップル、ファミリー、グループまで、誰もが楽しめるキャンプと音楽のフェスティバル 「GO OUT JAMBOREE 2024」が、 2024年4月12日(金)~14日(日)の3日間、ふもとっぱら(静岡県富士宮市) にて開催。



4ステージ、合計30組以上の出演者が登場するライブに、 50以上のアウトドア/アパレルブランドのブースが軒を連ねるショッピング、アクティビティ、ワークショップから自然体験まで、充実の内容をご用意。

そして今回、注目の第1弾出演アーティスト6組の情報を解禁です!



さらに、ローソンチケットにてお得な先行販売チケットも販売開始しました。







ジャンルレスな豪華アーティスト6組を発表!

暖かいサウンドと伸びやかな歌声のRickie-G、 90年代カルチャーに多大な影響を与えたTOKYO No.1 SOUL SET、レゲエ界きっての敏腕エースRYO the SKYWALKER、最高に盛り上がるステージを毎回見せてくれる「日本一泣けるコミックバンド」四星球、ジャンルレスな音楽×映像×アートを創造するクリエイティブミクスチャーユニットNIKO NIKO TAN TAN、GO OUT CAMPのレギュラーバンドD.W.ニコルズらの出演が決定。

ジャンルレスな豪華アーティストが出演するGO OUT JAMBOREEのライブステージは、幅広い世代が楽しめること間違いなし! このあとも第2弾、第3弾と続々アーティストを発表いたします。

第1弾ARTIST発表

Rickie-G/TOKYO NO.1 SOUL SET/RYO the SKYWALKER/四星球/NIKO NIKO TAN TAN/D.W.ニコルズ



会場内の注目エリアをご紹介!!

Kids Fieldはこどもの天国



毎回こどもたちの天国として、一緒に参加したパパママも楽しんでしまうエリア「Kids Field」。 今回も様々な自然の素材を使った遊具や、みんなで参加できる体験アクティビティ、親子で楽しめるワークショップなど盛りだくさん。大自然の中で夢中で遊べるこども天国で遊びつくそう!



大人が全力で体を使って遊べるACTIVE FIELD



キッズフィールドの横には大人が人目も憚らず全力で遊べるエリア「アクティブフィールド」が登場!当日その場でチームを組んで対決するゲーム大会や、解放感たっぷりの自然の中でおこなうダンスやヨガなど身体を動かせるコンテンツが盛りだくさん。日頃の運動不足で鈍った身体をリフレッシュさせてみよう!



大人の遊び場、Deepest Forest





会場一番奥、富士山に近い場所の森の中にあるエリア。昼から踊れるサーカス小屋のようなステージテント「FOREST STAGE」、美味しいお酒を提供するオフィシャルバーや居酒屋メニューを堪能できるふもとっぱら横丁、体をリトリートできる大人気テントサウナ、野外に突如現れるスナックまで集合した大人が楽しめるエリア。



ローソンチケット限定! お得な先行チケット販売開始!

12月27日(金)12:00より、ローソンチケットにてお得な先行チケットの販売を開始しました。

先行チケット販売期間: 2023年12月27日(金)12:00~2024年1月28日(日)23:59まで



<販売券種>

●2泊3日入場券1枚+オートキャンプ駐車券1枚 ¥20500~

●1泊2日入場券1枚+オートキャンプ駐車券1枚 ¥18500~

●2泊3日入場券2枚+区画キャンプサイト駐車券1枚 ¥38000

●1泊2日入場券2枚+区画キャンプサイト駐車券1枚 ¥34000

●2泊3日入場券1枚+場内駐車場券1枚 ¥18500~

●1泊2日入場券1枚+場内駐車場券1枚 ¥16500~

●2泊3日入場券1枚+ふもと村キャンプサイト駐車券1枚 ¥18500~

●1泊2日入場券1枚+ふもと村キャンプサイト駐車券1枚 ¥16500~

●13日(土)日帰り入場券1枚+13日(土)日帰り駐車場券1枚 ¥10500~

●14日(日)日帰り入場券1枚+14日(日)日帰り駐車場券1枚 ¥6500~

●2泊3日入場券 ¥15000

●1泊2日入場券 ¥13000

●13日(土)日帰り入場券 ¥8000

●14日(日)日帰り入場券 ¥5000。



ローソンチケット https://l-tike.com/gooutcamp/ Lコード:45500



【GO OUT JAMBOREE 2024】

公式サイト:www.gooutcamp.jp/jamboree/

開催日:2024年4月12日(金)、13日(土)、14日(日)

会場:ふもとっぱら、富士オートキャンプ場ふもと村(静岡県富士宮市)



GO OUT JAMBOREEの公式SNS

