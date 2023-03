[株式会社ニューバランス ジャパン]

ニューバランスはグローバルで展開中のブランドキャンペーン「We Got Now(ウィ・ゴット・ナウ)」の2023年の新バージョンを発表しました。15秒のスポットでは2度のMLBオールスター、2021年アメリカンリーグMVPの大谷翔平選手がニューバランスファミリーの新たなメンバーとして、初めてグローバルブランドキャンペーンに登場します。この映像は2023年に展開されるキャンペーンの第一弾で、今後ココ・ガウフ選手(テニス)、シドニー・マクローフリン・レブロン選手(陸上)、IUさん(シンガーソングライター、女優)などニューバランスのアスリートやアンバサダーが登場します。2023年は、世界の大舞台はもちろん、より個人的な瞬間においても、現在と“今”の可能性を受け入れる大胆な人たちが生み出す自然な自信を表現しています。



大谷翔平選手コメント

「『We Got Now』は私のキャリアと人生において情熱を注いできた“今”という瞬間の精神を表現しています。未来に焦点を当て、ますます不確実な世界を生きる我々にとっては、“今”がすべてなのです。」



この「We Got Now」のキャンペーンの最新作は日本では世界に先駆け3月初旬より、ニューバランス原宿の外壁や、渋谷、新宿を中心とした屋外広告などで展開がスタートしました。北米ではメジャーリーグの開幕に合わせてスタートしていく予定です。このキャンペーンはニューヨークを拠点とする世界的な総合マーケティング会社であるVMLY&Rと共同で企画・制作され、グローバルな屋外広告や、ソーシャルメディアコンテンツも展開予定です。



■We Got Now

ニューバランスは「今」の力を強く信じています。「We Got Now」は情熱の追求のために、大胆に自分自身を再定義するグローバル世代に向けたメッセージです。今こそ、誰かの許可を待つことなく、文化を活性化し、ポジティブな行動を起こす時なのです。ニューバランスは、ゲームチェンジすることを恐れず、既存のシステムに挑戦し、同じように行動を起こすことを促すアスリートやアンバサダーとともに、全ての人が自分らしく、常に今を生きることができるよう、力を与えることを目指します。今回、新たにニューバランスファミリーの一員となった大谷翔平選手が初めてニューバランスの「We Got Now」キャンペーンに登場します。以前のキャンペーンでは、カワイ・レナード選手(バスケットボール)、ジャック・ハーロウさん(ミュージシャン)、サディオ・マネ選手(フットボール)、ラヒーム・スターリング選手(フットボール)、ブカヨ・サカ選手(フットボール)が登場しています。



■Fearlessly Independent Since 1906

ニューバランスは1906年にアメリカのボストンで誕生して百十余年、プライベートカンパニーであり続けていることに誇りを持ち、米国国内でのシューズ製造を現在も継続し、世の中に流されることなくブランドの独自性を貫いてきたブランドです。自らの独自性、それは勇気と自信の表れであると考え、その“強さ”をDNAとして恐れずに突き進めてきたことを“Fearlessly Independent Since 1906”として掲げています。2020年よりグローバルブランドプラットフォーム“Fearlessly Independent Since 1906”のもと、“今”を生きる人々が周りに流されることなく、恐れず勇気をもって前に進むことをたたえ、“今”こそ、積極的な行動を起こしカルチャーを活性化させる時であると宣言する新たなブランドキャンペーン“We Got Now”をスタートしています。



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを発揮し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が創造することを誇りに思い、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。 1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のメーカーとして誕生し、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しています。 75年以上にわたってアメリカ国内での製造を継続している「Made in U.S.A.」は、国産比率70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、全世界で7,000人以上の従業員が働いています。2021年の世界の売上高は44億ドルと報告されています。

