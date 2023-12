[Bytedance株式会社]

SpotifyやAmazon Musicなどの音楽ストリーミングサービスでTikTokで出会った楽曲がすぐに聴けるように。米国・英国に次ぎ、日本を含む19市場でローンチ









TikTokは、既に米国と英国で好評を博している「音楽アプリに追加(Add to Music App)」を、本日より、日本を含む世界19の市場(*1)にてローンチいたします。



「音楽アプリに追加(Add to Music App)」は、音楽好きのユーザーがTikTokで発見した楽曲を、SpotifyやAmazon Music (*2)などの音楽ストリーミングサービスに瞬時に保存できる新機能です。



まず、「おすすめ」フィードのTikTok動画の下部にある楽曲名の横に「楽曲を追加」というボタンが表示されます。

ユーザーが初めて「楽曲を追加」ボタンを押すと、ユーザーが既にダウンロードしている音楽ストリーミングサービスの中から好きなサービスを選んで楽曲を保存することができます。

保存した楽曲は各音楽ストリーミングサービスのデフォルトのプレイリスト(*3)に保存されます。音楽ストリーミングサービスによっては、その楽曲を新しいプレイリストや既存のプレイリストに追加することもできます。

「音楽アプリに追加(Add to Music App)」機能を2回目以降に使用する際は、初回で選択した音楽ストリーミングサービスに楽曲が追加されることとなります。

また、アーティストのプロフィールページの楽曲タブからも「音楽アプリに追加(Add to Music App)」機能を使用できます。



TikTok Global Head of Music Business Development、Ole Obermannは、 「米国と英国での「音楽アプリに追加(Add to Music App)」の発表には、すでに信じられないほどの大きな反響がありました。たくさんの音楽ファンが、TikTokからお気に入りの音楽ストリーミングサービスに直接楽曲を保存しています。こうして楽曲の発見を促進することで、より多くの楽曲がヒットする一助となっています。我々は、この機能を世界中の何百万人もの音楽ファンに提供することで、アーティストが新たな聴衆にリーチし、キャリアを成長させる機会をさらに増やすことができることを大変嬉しく思っています。」と述べています。



*1:今回新たに「音楽アプリに追加(Add to Music App)」をローンチする19市場: 日本、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、サウジアラビア、アイルランド、スウェーデン、タイ、マレーシア、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、コロンビア、オランダ、トルコ、南アフリカ、ベトナム、フィリピン

*2:Amazon Musicでは、本機能はプライム会員とAmazon Music Unlimitedの会員のみ利用できます。

*3:楽曲はデフォルトで以下の場所に保存されます:

〇 Spotify: 「お気に入りの曲」プレイリスト

〇 Amazon Music: 「TikTok Songs」プレイリスト(またはあなたのお好みのプレイリスト)



