カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、ホロライブプロダクションファンに向けた公式コミュニティアプリ「ホロプラス」を本日8月29日(火)に正式リリースしたことをお知らせいたします。







ホロプラスは『推しをもっと好きになる!』をコンセプトとした、ホロライブプロダクション公式のスマートフォンアプリ(iOS/Android)です。



ホロプラス公式サイト(日):https://holoplus.com/

ホロプラス公式サイト(英):https://holoplus.com/en/



▼ストアURL

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id6443738572

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cover_corp.holoplus





※現在のバージョンでは日本国内向け、かつ日本語のみ対応しています。今後英語対応や提供国の拡充を予定しております

* English language support will be available in the near future. Please wait for the Official English release.



▼ホロプラスの主な特徴

1. ホロライブ、ホロスターズのイマが一目でわかる!

推しタレントの情報を見逃さない「マイ推し」のプッシュ通知や情報フィルター機能のほか、カテゴリごとに最新情報が整理された便利な「ホーム画面」で、ホロライブプロダクションのイマをいつでもどこでも一目でチェック!



他にも、ホロライブの過去のコンテンツをご紹介する「ホロぐらピックアップ」、「ホロプラス音楽部」や、ホロライブの配信・動画から英語フレーズを紹介する「ホロっとEnglish!」といったコンテンツの他、各種大型イベントと連携した独自情報など、初心者からコアなファンの方までお楽しみいただける、ホロプラスならではのオリジナルコンテンツの提供を予定しております。





2. 共感でつながる安心の公式ファンコミュニティ!

ホロライブ、ホロスターズそれぞれのコミュニティがあるから、みんなが話題にしているトピックもすぐわかる!



配信やライブの感想を話したり、ゲットしたグッズを報告したり、おすすめの切り抜きを教えあったり……

"共感でつながる"交流を、公式が運営する安心のファンコミュニティで気軽に楽しめます。



今後も、グローバル対応やホロジュール機能追加など、さまざまなアップデートを予定しています。



ホロプラス宣伝隊長に春先のどか就任!







ホロライブプロダクション新人スタッフの春先のどかがホロプラス宣伝隊長に就任決定いたしました。



所属タレントの魅力をさらにお伝えすべく、現在のスタッフとしての活動に加え、アプリ内をはじめ、SNS、配信等で活動予定です。



春先のどか本人よりコメント

「ホロプラスを通じてみなさんに"推しをもっと好きに"なっていただけるよう、精一杯つとめさせていただきます! 」





会社概要





■ホロライブプロダクションについて



「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援や公式SNSでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。



・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■カバー株式会社について



カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都港区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://www.wantedly.com/companies/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス:pr@cover-corp.com



