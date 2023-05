[株式会社エイチ・アイ・エス]

株式会社エイチ・アイ・エス(本社:東京都港区 以下、HIS)は、観光需要の早期回復に向け、日中はスポーツとカルチャーチャレンジ、夜は音楽と連動したドローンの打上げを行うイベント「SKYART KIZUNA FESTIVAL2023 supported by スポカル」を開催いたします。







HISは、昨年12月に花火とドローンショーと音楽を掛け合わせたイベント「SAPPORO WINTER SKYART-KIZUNA–」を開催し、多くのお客様にご参加いただきました。今回、札幌の新たな夏のエンターテインメントとして、スポーツ&カルチャーのチャレンジフェスティバル(チャレフェス)とドローンショーのイベント「SKYART KIZUNA FESTIVAL2023 supported by スポカル」を札幌市大倉山ジャンプ競技場にて実施します。





SKYART KIZUNA FESTIVAL2023 supported by スポカル

https://www.skyart-kizuna.com/

[会場] 札幌市大倉山ジャンプ競技場

[主催] HIS

[後援] 札幌市

[協力] 株式会社札幌振興公社、株式会社グレートスカイアート

[日程] 2023年7月8日(土)~2023年7月9日(日)

[入場料]大人3,000円(税込)、小学生1,500円(税込)、未就学児無料

往復シャトルバス付または駐車場利用券付プランから選択

[購入] ローチケ https://l-tike.com/event/mevent/?mid=673185

ローソン・ミニストップ店内Loppi(Lコード13111)



スポカルとは

スポーツやカルチャーに親しむきっかけになることを目的としたイベントです。子供から大人まで、年齢、性別、経験を問わず、手ぶらで気軽にスポーツとカルチャーをお楽しみいただけます。このたび、スポカルとチャレフェスを提供されている、株式会社セブンスギア(本社:北海道札幌市)と共に本イベントを開催することで、スポーツとカルチャーの新たな可能性を開くきっかけとなればと考えております。





開催時間(予定):13:00~18:30





イベントでは、スポーツ20種類、カルチャー4種類のミッションチャレンジと、その他にも多彩なキッチンカーや北海道のクラフトビールが終結し、普段は入れない屋上にて大倉山の景色を望みながらお食事や高品質なビールをお楽しみいただけます。追加代金で、場内のフランス料理レストラン「ヌーベルプース」をVIPラウンジとして利用いただくことができ、北海道の旬の食材に和のエッセンスを加えた立食ブュッフェとドリンクをお楽しみいただけます。

・スナックゴルフ・フットビリヤード・バブルボール・4mビックダーツ・ヨガ・バランスボール・スノースクート・スキーシュミレーター・スポーツカイト・テニス・空手・野球VR・スケートボード・ダブルタッチ・ビックターゲット(サッカーorテニスorフリスビー)・ビックターゲット(野球)・3mビックダーツ・スラックライン・バブルサッカー・バスケットボール・アイヌの民族衣装試着・手話・ブレイクダンス・和太鼓





ドローンショー

開催時間(予定):20:00~20:10

LEDライトを搭載した150基のドローンが音楽に合わせて札幌の夜空に舞い、様々な図形を描きます。光と音のショーをお楽しみください。



