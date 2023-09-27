TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」…
［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」のBlu-ray第3巻が本日発売しました！
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」Blu-ray 3 商品情報
【発売日】
2023年9月27日（水）発売
【価格】
￥13,200（税込）
【仕様】
◆本編DISC1枚（本編＋特別映像）
◆描き下ろしジャケットイラスト
（佐々木千枝、龍崎薫、古賀小春）
【収録話数】
第7話、第8話、第9話
【特別映像】
◆ノンクレジット映像（全3曲）
1. お願い！シンデレラ 古賀小春ソロ・リミックス（7話ED）／2. あこがれステッチ（8話ED）／3. ひまわりマークをさがせ！（9話ED）
◆WEB次回予告（第7話、第8話、第9話）
◆先行上映会トークパートダイジェスト映像
3/26（日）のアニメ先行上映会のトークパートを収録。
出演：佐藤亜美菜、照井春佳、集貝はな、今井麻夏、米内佑希
※収録の都合上、一部音声に乱れがあります。あらかじめご了承ください。
◆第1話～7話総集編
【特別音声】
◆第8話 オーディオコメンタリー
出演：黒沢ともよ（赤城みりあ）、今井麻夏（佐々木千枝）、小森結梨（古賀小春）
【特別封入】
◆書き下ろしドラマCD No.4～6
No.4「お姫さまの国」、No.5「千枝ちゃんの挑戦」、No.6「第3芸能課カフェ」
出演：橘ありす（佐藤亜美菜）、櫻井桃華（照井春佳）、赤城みりあ（黒沢ともよ）、的場梨沙（集貝はな）、
結城晴（小市眞琴）、佐々木千枝（今井麻夏）、龍崎薫（春瀬なつみ）、市原仁奈（久野美咲）、
古賀小春（小森結梨）、プロデューサー（米内佑希）、小関麗奈（長野佑紀）、
ヒョウくん（大空直美）、次長（武虎）、課長（河本啓佑）
◆ブックレット（原案・廾之によるおまけ漫画（6ページ）を収録）
◆着せ替えジャケットカード 3枚
佐々木千枝ソロショット、龍崎薫ソロショット、古賀小春ソロショット
（Blu-rayの表紙を、あなたの好きなアイドルに着せ替え！）
◆ ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』特典アイテム
・TVアニメ「U149」第3巻スカウトチケット 1枚
・SSレア確定ガシャチケット 3枚
・プレミアムフィルム 1個
・ルームアイテム（TVアニメ「U149」第3巻ジャケットポスター）
【全巻購入特典】
◆ ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』特典アイテム
・13人の『キラメキ☆』ライブ衣装「トゥインクル・フューチャー」
その他詳細や注意事項はTVアニメ「U149」公式HPをご確認下さい。
https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/bd
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」スペシャルトークイベント ～トゥインクルパーティー～
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」トークイベントを開催予定！
【日時】
2023年11月11日(土)・2023年11月12日(日)
【会場】
森のホール２１ (松戸市文化会館)大ホール
現在配信チケットを販売中！
出演者などの詳細はイベント特設サイトをご確認ください！
特設サイトはこちら。
https://idolmaster-official.jp/live_event/cinderella-u149-anime_talk/
Blu-ray第4巻は引き続き予約受付中！第1,2巻も現在発売中！
Blu-ray第４巻は引き続き予約受付中です。第4巻には新作アニメ1話も。
https://www.youtube.com/watch?v=54buT0bDLtk
Blu-ray第1，2巻も現在販売中です！
各巻詳細や店舗別特典はTVアニメU149公式HPをご確認ください。
https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/bd
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」概要
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」
■配信情報
各プラットフォームで全話配信中！
Tver、ネットもテレ東、バンダイチャンネル、ふらっと動画、Hulu、TELASA 、J:COMオンデマンドメガパック、milplus、auスマートパスプレミアム、U-NEXT、アニメ放題、DMM TV、ABEMA、dアニメストア、dアニメストア（ニコニコ支店）、dアニメストアfor Prime Video、Prime Video
詳細は公式HPをご確認ください。
https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/onair
■スタッフ
原作 バンダイナムコエンターテインメント
原案 「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」⼶之（サイコミ連載）
監督 岡本学
副監督 高嶋宏之
シリーズ構成 村山沖
アニメーションキャラクターデザイン 井川典恵
コンセプトアート 大久保錦一
デザインワークス 野田猛 / 小田崎恵子 / 中村倫子 / 渡部尭皓 / 槙田路子
美術設定 曽野由大 / 高橋武之 / 金平和茂
美術監督 井上一宏
⾊彩設計 土居真紀子
3DCGディレクター 石川寛貢 / 榊正宗 / 神谷宣幸
撮影監督 関谷能弘
編集 三嶋章紀
音響監督 岡本学
音楽 宮崎誠 / 川田瑠夏 / 睦月周平
音楽制作 日本コロムビア
アニメーション制作 CygamesPictures
OPテーマ Shine In The Sky☆
■キャスト
橘ありす：佐藤亜美菜
櫻井桃華：照井春佳
⾚城みりあ：⿊沢ともよ
的場梨沙：集⾙はな
結城晴：小市眞琴
佐々木千枝：今井麻夏
⿓崎薫：春瀬なつみ
市原仁奈：久野美咲
古賀小春：小森結梨
プロデューサー：米内佑希
公式HP：https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/
公式Twitter：https://twitter.com/u149_anime
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/27-20:46）
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