［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］

TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」のBlu-ray第3巻が本日発売しました！









TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」Blu-ray 3 商品情報





【発売日】

2023年9月27日（水）発売



【価格】

￥13,200（税込）



【仕様】

◆本編DISC1枚（本編＋特別映像）

◆描き下ろしジャケットイラスト

（佐々木千枝、龍崎薫、古賀小春）



【収録話数】

第7話、第8話、第9話



【特別映像】

◆ノンクレジット映像（全3曲）

1. お願い！シンデレラ 古賀小春ソロ・リミックス（7話ED）／2. あこがれステッチ（8話ED）／3. ひまわりマークをさがせ！（9話ED）

◆WEB次回予告（第7話、第8話、第9話）

◆先行上映会トークパートダイジェスト映像

3/26（日）のアニメ先行上映会のトークパートを収録。

出演：佐藤亜美菜、照井春佳、集貝はな、今井麻夏、米内佑希

※収録の都合上、一部音声に乱れがあります。あらかじめご了承ください。

◆第1話～7話総集編



【特別音声】

◆第8話 オーディオコメンタリー

出演：黒沢ともよ（赤城みりあ）、今井麻夏（佐々木千枝）、小森結梨（古賀小春）



【特別封入】

◆書き下ろしドラマCD No.4～6

No.4「お姫さまの国」、No.5「千枝ちゃんの挑戦」、No.6「第3芸能課カフェ」

出演：橘ありす（佐藤亜美菜）、櫻井桃華（照井春佳）、赤城みりあ（黒沢ともよ）、的場梨沙（集貝はな）、

結城晴（小市眞琴）、佐々木千枝（今井麻夏）、龍崎薫（春瀬なつみ）、市原仁奈（久野美咲）、

古賀小春（小森結梨）、プロデューサー（米内佑希）、小関麗奈（長野佑紀）、

ヒョウくん（大空直美）、次長（武虎）、課長（河本啓佑）



◆ブックレット（原案・廾之によるおまけ漫画（6ページ）を収録）

◆着せ替えジャケットカード 3枚

佐々木千枝ソロショット、龍崎薫ソロショット、古賀小春ソロショット

（Blu-rayの表紙を、あなたの好きなアイドルに着せ替え！）

◆ ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』特典アイテム

・TVアニメ「U149」第3巻スカウトチケット 1枚

・SSレア確定ガシャチケット 3枚

・プレミアムフィルム 1個

・ルームアイテム（TVアニメ「U149」第3巻ジャケットポスター）



【全巻購入特典】

◆ ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』特典アイテム

・13人の『キラメキ☆』ライブ衣装「トゥインクル・フューチャー」



その他詳細や注意事項はTVアニメ「U149」公式HPをご確認下さい。

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/bd





TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」スペシャルトークイベント ～トゥインクルパーティー～





TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」トークイベントを開催予定！



【日時】

2023年11月11日(土)・2023年11月12日(日)



【会場】

森のホール２１ (松戸市文化会館)大ホール



現在配信チケットを販売中！

出演者などの詳細はイベント特設サイトをご確認ください！

特設サイトはこちら。

https://idolmaster-official.jp/live_event/cinderella-u149-anime_talk/







Blu-ray第4巻は引き続き予約受付中！第1,2巻も現在発売中！





Blu-ray第４巻は引き続き予約受付中です。第4巻には新作アニメ1話も。



https://www.youtube.com/watch?v=54buT0bDLtk



Blu-ray第1，2巻も現在販売中です！

各巻詳細や店舗別特典はTVアニメU149公式HPをご確認ください。

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/bd





TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」概要







TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」

■配信情報

各プラットフォームで全話配信中！

Tver、ネットもテレ東、バンダイチャンネル、ふらっと動画、Hulu、TELASA 、J:COMオンデマンドメガパック、milplus、auスマートパスプレミアム、U-NEXT、アニメ放題、DMM TV、ABEMA、dアニメストア、dアニメストア（ニコニコ支店）、dアニメストアfor Prime Video、Prime Video



詳細は公式HPをご確認ください。

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/onair



■スタッフ

原作 バンダイナムコエンターテインメント

原案 「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」⼶之（サイコミ連載）

監督 岡本学

副監督 高嶋宏之

シリーズ構成 村山沖

アニメーションキャラクターデザイン 井川典恵

コンセプトアート 大久保錦一

デザインワークス 野田猛 / 小田崎恵子 / 中村倫子 / 渡部尭皓 / 槙田路子

美術設定 曽野由大 / 高橋武之 / 金平和茂

美術監督 井上一宏

⾊彩設計 土居真紀子

3DCGディレクター 石川寛貢 / 榊正宗 / 神谷宣幸

撮影監督 関谷能弘

編集 三嶋章紀

音響監督 岡本学

音楽 宮崎誠 / 川田瑠夏 / 睦月周平

音楽制作 日本コロムビア

アニメーション制作 CygamesPictures

OPテーマ Shine In The Sky☆



■キャスト

橘ありす：佐藤亜美菜

櫻井桃華：照井春佳

⾚城みりあ：⿊沢ともよ

的場梨沙：集⾙はな

結城晴：小市眞琴

佐々木千枝：今井麻夏

⿓崎薫：春瀬なつみ

市原仁奈：久野美咲

古賀小春：小森結梨

プロデューサー：米内佑希



公式HP：https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/

公式Twitter：https://twitter.com/u149_anime



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/27-20:46）