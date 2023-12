[株式会社シュクレイ]

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、 Dore(黄金)に輝くピーナッツを主役とした贅沢なスイーツ専門店 Dore(ドレ)より、2024年1月10日(水)バレンタインシーズンに合わせ「ドレ・ピーナッツチョコレート」を発売いたします。





昨年大好評いただいた「ドレ・ピーナッツチョコレート」を今年も数量限定にて発売いたします。

ぜひ食べてみて欲しいドレの自信作、国産ピーナッツとチョコレートの黄金マリアージュをお届けします。

千葉県八街産のピーナッツを口どけまろやかなクーベルチュールミルクチョコレートに混ぜ込みました。素材にとことんこだわった、シンプルな仕立てだからこそ、国産ピーナッツの贅沢な味わいで幸福感に満たされる逸品です。

自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にぜひいかがでしょうか。

この時期だけでしか味わえない、至極のスイーツ。数量限定となりますので、お早めにどうぞ。



◆商品概要



【商品名】ドレ・ピーナッツチョコレート

【内 容】1枚

【価 格】1,296円(税込)

【発売日】2024年1月10日(水)※無くなり次第販売終了

【販売店】Dore 阪急うめだ店



ブランドストーリー







Dore(黄金)に輝くピーナッツの、



太陽に育まれた郁々たるその薫り。



それを纏った菓子たちは、



貴方のひと時までも贅沢に照しだす。



類をみない贅沢な出会いがここに。









厳選して選び抜き、たどり着いた日本一の落花生





国内産の落花生の約75%が千葉県産。

中でも八街市の生産量は全国一位を誇ります。



「Dore」のお菓子に使われている落花生は、八街で三代に渡って落花生の加工を手掛ける「豆処いけみや」こだわりの豆。

どうしたら香り高くコクと旨みのある落花生をお届け出来るかと考え、契約農家の生産現場にも関わりながら、風味がいきる自然乾燥、殻付きにこだわることで、後味にも残るコクと甘み、そして気持ちの良い歯ざわりが特徴です。



厳選してたどり着いた、国産だからこそ味わえる落花生の旨みを、お菓子にギュッと閉じ込めました。



商品情報







<ドレ・サブレ>

八街産の落花生を使用した、ピーナッツ型の可愛らしいサブレ。ピーナッツのダイスをバターを使用したサブレと合わせて、サックリと焼き上げました。やさしい口溶けのサブレのなかに、ピーナッツの甘みと香ばしさを贅沢にお楽しみいただけます。



10個入 1,080円(税込)

20個入 2,160円(税込)









<ドレ・フィナンシェ>

八街産の落花生を使用したとても贅沢なフィナンシェ。生地にはピーナッツペーストと焦がしバター、アーモンドプードルも加えしっとりと丁寧に焼き上げました。アクセントに落花生のダイスも加わり、落花生の甘みと香ばしさを存分にお楽しみいただけます。



5個入 1,188円(税込)

10個入 2,376円(税込)









<ドレ・ピーナッツバター>

八街産の落花生を店頭でペーストにするフレッシュバター。ピーナッツ本来のやさしい甘みと芳潤な香りを堪能いただけます。絞りたてだからこそ味わえる贅沢な逸品をぜひ。

100g 432円(税込)















<ドレ・ソフトクリーム>

北海道産ミルクと八街産の落花生のハーモニーを贅沢に楽しめる、絶品なピーナッツソフトクリーム。ミルク味のソフトクリームにピーナッツショコラをあしらい、ピーナッツのダイスを散りばめました。コーンの底までピーナッツショコラが入っているので、最後の一口まで堪能していただけます。



コーン 500円(税込)

スペシャル 880円(税込)



店舗情報







店舗名称:Dore 阪急うめだ店

郵便番号:〒530-8350

住 所:大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ本店地下2階

問い合せ:0120-39-8507

(フリーダイヤル)

営業時間:館の営業時間に準ずる

店 休:館の店休に準ずる







公式サイト





ホームページ:https://www.do-re.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/dore_peanut/?hl=ja

X(旧Twitter):https://twitter.com/Dore_peanut

会社概要





<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス



