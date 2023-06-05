24種類のRFレンズ等を対象に最大2万円をキャッシュバックす…
［キヤノンMJ］
キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親 以下キヤノンMJ）は、RFレンズ等を対象に最大2万円をキャッシュバック（※1）する「ENJOY RF LENS キャッシュバックキャンペーン ―EOS Rシステム“５周年”感謝祭―」を2023年6月9日より実施します。※1.VISAギフトカードでのキャッシュバック
ENJOY RF LENS キャッシュバックキャンペーン ―EOS Rシステム“５周年”感謝祭―
■対象購入期間：2023年6月9日（金）～2023年10月10日（火）
■応募締切：2023年10月24日（火）※当日消印有効
■キャンペーンサイト：canon.jp/rf-summer2023
■キャンペーン内容：期間中に対象商品を購入し応募した方全員にキャッシュバック（※1）。
■対象商品とキャッシュバック金額：
※2.単体でご購入いただいたレンズが対象です。キット同梱のレンズは対象外です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-17:16）
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