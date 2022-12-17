『マネーフォワード クラウド』、税制改正大綱解説セミナーを開…
［株式会社マネーフォワード］
12月23日（金）は会計事務所、2月2日（木）は企業向けに令和5年度版のポイントを解説
株式会社マネーフォワードは、本日2022年12月16日（金）発表された「令和5年度税制改正大綱」を解説するセミナーを開催します。12月23日（金）は会計事務所を対象に、2023年2月2日（木）は企業を対象に、オンラインにて実施します。
2022年12月16日に、「令和5年度税制改正大綱」が正式決定しました。今回は特にインボイス制度や電子帳簿保存法への影響が注目されています。
本セミナーでは、インボイス制度における中小事業者に対する負担軽減措置、電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存に関する新たな措置などを中心に、抑えておきたいポイントを解説します。
本セミナーが、「顧問先企業に今回のポイントを説明したい」と考えている会計事務所の方や、企業にとって、制度対応に関する理解を促進する場になればと考えております。
会計事務所向けセミナー概要（オンライン開催・参加費無料）
タイトル：速報！令和5年の税制改正解説セミナー【国税庁OB登壇】
開催日時：2022年12月23日(金) 15:00～16:30
登壇者 ：
税理士法人チェスター 河合 厚 氏
税理士法人チェスター東京本店代表兼審査部部長。社員税理士。東京国際大学特任教授。国税庁出身で、国税庁個人課税課課長補佐(審理担当)、税務大学校専門教育部主任教授、大阪国税不服審判所審理部長、税務署長などを経て現職。
主な著書に「デジタル財産の税務Q＆A」(2022.12ぎょうせい共著)、「精選Q&A相続税・贈与税全書」(2022.12清文社共著)、「適用判定がすぐわかる！小規模宅地特例」(2021.7ぎょうせい共著)、「税理士が本当に知りたい生前相続対策」(2021.12清文社共著)などがある。
事前申込/特設サイトURL：https://biz.moneyforward.com/seminar/search/10508/
申込締切：12月23日(金)16時30分
主催 ：株式会社マネーフォワード・株式会社クラビス
共催 ：株式会社ぎょうせい
内容 ：「令和5年度税制改正大綱」のポイント解説
会計事務所が注意すべき点について
企業向けセミナー概要（オンライン開催・参加費無料）
タイトル：
＜令和5年度税制改正大綱＞徹底解説だけじゃない！税理士の金子真一先生とマネーフォワード経理責任者が実務上の変更点を語り尽くす～税務研究会「令和5年度版 税制改正のポイント<速報版>」冊子をプレゼント！～
開催日時：2023年2月2日(木）14時00分
登壇者 ：
税理士 金子 真一氏
1992年東洋信託銀行（現三菱UFJ信託銀行）に入社し、2002年から住友信託銀行（現三井住友信託銀行）に移り、主に税務業務を担当。2019年に退職し、金子真一税理士事務所を開業。TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員。現在、消費税インボイス制度への対応支援や連結納税支援、経理業務の効率化支援に取り組む。
株式会社マネーフォワード 執行役員経理本部 本部長 松岡 俊
1998年ソニー株式会社入社。各種会計業務に従事し、決算早期化、基幹システム、新会計基準対応PJ等に携わる。英国において約5年間の海外勤務の後、2019年4月より当社参画。
『マネーフォワード クラウド』を活用した決算早期化やリモートワーク等、各種改善を実行。中小企業診断士、税理士及び公認会計士試験に合格。
事前申込/特設サイトURL：https://biz.moneyforward.com/seminar/search/10620/
申込締切：2023年2月1日（水）12:00
主催 ：株式会社マネーフォワード
内容：「令和5年度版 税制改正のポイント＜速報版＞」※1を元にした実務目線の解説
電子帳簿保存法、インボイス制度対応の事例紹介
令和5年度の税制改正大綱に関するディスカッション
※1 税務研究会から発行予定。
『マネーフォワード クラウド』について
『マネーフォワード クラウド』は、バックオフィスに関する様々なデータを連携し、経理や人事労務における面倒な作業を効率化する事業者向けSaaS型サービスプラットフォームです。
URL：https://biz.moneyforward.com/
株式会社マネーフォワードについて
名称 ：株式会社マネーフォワード
所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 ：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立 ：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL ：https://corp.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/
＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/17-16:16）
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