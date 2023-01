[株式会社TBSラジオ]





TBSラジオが配信する全Podcast(ポッドキャスト)番組の2022年12月の月間再生回数が、1,788万回となりました。

TBSラジオは、2022年10月よりPodcastの配信を本格化し、『安住紳一郎の日曜天国』などのワイド番組や、『JUNK』をはじめとする深夜のお笑い番組など、60以上のPodcast番組を配信。各配信プラットフォームでランキング1位になるなど、多くの方々にお楽しみ頂いています。

また、TBSラジオでは、Podcastオリジナルの番組も制作しており、『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』『真空ジェシカのラジオ父ちゃん』『スタンド・バイ・見取り図』『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』などの人気番組を輩出しています。なかでも、『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』は、2022年Apple Podcastが選ぶ「Shows We Loved 2022」にも選出されました。







TBS Podcastは、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast、ラジオクラウドなど、各種プラットフォームで配信していますので、お好きなアプリでお楽しみください。

今後も、TBSラジオは独自のPodcastを制作していきますので、ご期待ください。



TBS Podcast

サイト:https://www.tbsradio.jp/podcast/

配信:Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast、ラジオクラウドなど各種プラットフォームでお楽しみいただけます。



