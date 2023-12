[Bytedance株式会社]

TikTok LIVE All Starsには平井理央、鬼越トマホークがMCとして初出演。







ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」が12月14日(木)に開催する「TikTok Awards Japan 2023」において、スペシャルゲスト兼プレゼンターにゆりやんレトリィバァの出演が決定しました!



今回スペシャルゲストとして出演が決定したゆりやんレトリィバァは、2019年に「アメリカズ・ゴット・タレント」に出場し、グローバルに活躍する姿を投稿したTikTok動画が人気を集めています。



さらに、12月13日(水)「TikTok Awards Japan 2023」1日目の「TikTok LIVE All Stars」のMCに平井理央、鬼越トマホークが、12月14日(木)2日目の「TikTokトレンド大賞2023」及び「TikTok Creator Awards Japan 2023」のMCに小籔千豊、森香澄の出演が決定しました。



小籔千豊は2021年に開催したTikTokの年末イベント「TikTok Creator's Lab. 2021 Celebrations」でもMCを務め、TikTokフォロワー数約58万人の森香澄は、「TikTok上半期トレンド大賞2023」に引き続きMCを務めます。



「TikTok LIVE All Stars 2023」は、今年TikTok LIVEで活躍したトップクリエイターが集結するイベントです。事前に選出されたクリエイターが部門ごとにパフォーマンスを披露、リアルタイムで視聴者投票による順位付けが行われ、上位のクリエイターを表彰します。



「TikTokトレンド大賞2023」はTikTokで2023年に流行ったハッシュタグや音楽、グルメ、ヒットアイテム、スポーツ、エンタメなどをノミネートし、今年の動画投稿数、再生数、いいね数やその他アプリ内のデータなどを基に総合的に判断し、2023年で最も流行ったトレンドを決定する企画です。



「TikTok Creator Awards Japan 2023」では、今年最も活躍したクリエイターを「Creator of the Year」「LIVE Creator of the Year」として、最も注目を集めたクリエイターを「Rising Creators of the Year」として表彰します。加えて、特定の分野において活躍したクリエイターを、それぞれの部門における「oo Creator of the Year」として表彰する企画です。



授賞式には、人気クリエイターたちが多数出演。

大賞のトロフィーを手にするのは、いったい誰なのか!?

豪華ゲストとともに、2023年を代表するTikTokトレンド・クリエイターを振り返る、「TikTok Awards Japan 2023」をお見逃しなく!



【TikTok Awards Japan 2023 概要】

■開催日:2023年12月13日(水)、14日(木)

■特設サイト:https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/6564587908098a04123e0d2b?appType=tiktok&magic_page_no=1&use_spark=1

■主催:TikTok Japan

■協賛:KDDI株式会社/アドビ株式会社



「TikTokトレンド大賞2023」「TikTok Creator Awards Japan 2023」

・配信日:2023年12月14日(木)

・配信時間:17:00~(予定)

・視聴方法:TikTok Japan公式アカウントからご視聴いただけます。

https://www.tiktok.com/@tiktokjapan



スペシャルゲスト:

ゆりやんレトリィバァ https://www.tiktok.com/@yuriyan.retriever





MC:

小籔千豊 https://www.tiktok.com/@MS4wLjABAAAABzn7T_mQT0GrE_csU2gAXIEWY7aGFeIFE-TWSHTXu5TXxDbK4gjtauirSMFladyx





森香澄 https://www.tiktok.com/@mori_kasumi_





「TikTokトレンド大賞2023」

・特設サイト:

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/654c7ae20ac6c402950ed1a9?appType=tiktok&magic_page_no=1&use_spark=1

・ノミネート 詳細ページ:

https://newsroom.tiktok.com/ja-jp/tiktok-trend-award-2023



「TikTok Creator Awards Japan 2023」

・特設サイト:

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/653a7c0a703a5802585ed86a?appType=tiktok&magic_page_no=1&use_spark=1

・ノミネート 詳細ページ:

https://newsroom.tiktok.com/ja-jp/tiktok-creator-awards-2023



「TikTok LIVE All Stars 2023」

・配信日:2023年12月13日(水)

・配信時間:17:00~(予定)

・視聴方法:TikTok LIVE Japan公式アカウントからご視聴いただけます。

https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan

・特設サイト:

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/65434f4aeb168504015b0e52?__live_platform__=webcast&appType=webcast&magic_page_no=1&use_spark=1



MC:

平井理央





鬼越トマホーク https://www.tiktok.com/@onigoetomahawk





【TikTokについて】

