声出しOK!ペンライトOK!劇場で『hololive 4th fes. Our Bright Parade』を楽しもう!!



カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」において、今年3月に実施された全体ライブ『hololive 4th fes. Our Bright Parade』のアフター上映が2023年9月9日(土)10日(日)に開催されることをお知らせいたします。







本イベントは、2023年3月に実施された『hololive 4th fes. Our Bright Parade』の劇場上映となります。

全国54館にて2日間にわたって開催されます。また、DAY1、DAY2出演タレントから各日2名、上映限定コメント映像も流れる予定です。是非劇場でお楽しみください!

チケット情報などイベントの最新情報は、下記ホロライブ公式サイト及び開催概要をご確認ください。



▼ホロライブ公式サイトイベントページ

https://hololive.hololivepro.com/events



『hololive 4th fes. Our Bright Parade』アフター上映 開催概要





【イベント名】

『hololive 4th fes. Our Bright Parade』アフター上映



【公演概要】

・hololive stage DAY1

9月9日(土)1.開場11:30 開演12:00、2.開場15:30 開演16:00

※限定コメント出演 博衣こより 小鳥遊キアラ



・hololive stage DAY2

9月10日(日)1.開場11:30 開演12:00、2.開場15:30 開演16:00

※限定コメント出演 沙花叉クロヱ アイラニ・イオフィフティーン





※3館のみ16時公演のみの開催となります

※9日と10日で公演内容が異なります。出演者詳細はhololive 4th fes.公式サイトにて

ご確認ください

hololive 4th fes.公式サイト https://hololivesuperexpo2023.hololivepro.com/fes/cast/



【上映劇場】

イオンシネマ https://www.aeoncinema.com/theater/



【チケット販売】

<イープラス>

■プレオーダー受付(抽選先行販売)

受付期間:2023年8月11日(金)10:00~2023年8月20日(日)23:59

受付URL:https://eplus.jp/hololive4thfes-dv/

※第3希望まで受付

※お1人様2枚までお申し込み可能です。



■一般発売(先着順)

受付期間:2023年9月2日(土)10:00~2023年9月6日(水)23:59

受付URL:https://eplus.jp/hololive4thfes-dv/

※お1人様2枚までお申し込み可能です。



■劇場販売(先着順)

プレイガイド販売にて残席ある場合のみ、各劇場インターネット、窓口にて

2023年9月9日(土)各劇場オープンから発売



◆チケット価格

4,500円(税込)



【観覧時注意事項】

・本上映は、声出し、応援はOKとなります。サイリウムやペンライトの持ち込みはOKとなります。

・火器類の持ち込み、クラッカー、楽器(笛やタンバリンなど)で音を鳴らす行為、立ち上がる

飛ぶ、跳ねる、暴れる、物をたたく等の周りのお客様のご迷惑になる行為は固くお断りいたします。

・上映中の撮影、録音、録画は一切禁止となります。

・上記迷惑行為が行われた場合は上映中止となる場合がございますので予めご了承ください。

・過度な声出し、絶叫、暴言などはお控えいただき、周りのお客様へご配慮くださいますようお願い申し上げます。

【劇場注意事項】

※劇場内はカメラや携帯などのいかなる機材においても録音・録画・撮影は禁止しております。盗撮が行われた場合、ご退場いただくか上映を中止する事がございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。

※本上映は中継映像となりますので、通信環境の影響により映像・音声の乱れが生じる可能性がございます。受信障害が発生した際は、回復をお待ち頂く場合がございますので、予め、ご了承くださいませ。

※チケットご購入後のキャンセル・払い戻しはできません。転売不可。

※特別興行により、各種割引サービス、各種割引券、各種前売券(本作指定鑑賞券は除く)、無料鑑賞券、無料鑑賞クーポンおよび、ポイントカード無料鑑賞券はご利用いただけません。



会社概要







■ホロライブプロダクションについて



「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。



・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式Twitter : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■ホロライブについて



「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg



■カバー株式会社について



カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都港区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://www.wantedly.com/companies/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス:pr@cover-corp.com



