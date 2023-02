[株式会社ニューバランス ジャパン]

株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、2023年3月12日(日)に開催される「名古屋ウィメンズマラソン2023」(同時開催の「名古屋シティマラソン2023」および「名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン2023」を含む)にシルバースポンサーとして協賛いたします。公式ストアアプリ(無料)をダウンロードすると、大会に参加されるランナーはもちろん、EXPOに来場される方やそれ以外の方でも大会前から大会後まで名古屋ウィメンズマラソンを“あなたのままに”いろいろなスタイルで楽しめるコンテンツや特典をご用意いたしました。レース前からEXPO、レース翌日までニューバランス公式ストアアプリをダウンロードして、「名古屋ウィメンズマラソン2023」を最大限楽しみましょう。



【“あなたのままに”楽しめる2023年限定コンテンツ】











<コンテンツ1.> 2月24日(金)~





Tips for Nagoya Women’s Marathon 2023

名古屋ウィメンズマラソンの役に立つショート動画

アプリユーザーだけが視聴できる動画を大会本番まで複数回に分けて配信。動画を見てレースに向けて準備を整えよう。











<コンテンツ2.> EXPO 3月10日(金)~3月12日(日)

Run your way. BAR

EXPO会場にて受けられるランニングコンシェルジュサービス。新商品の試し履きやNBオリジナルのフィッティングサービス、ランニングコーチなどのレッスンなどプレミアムな体験を実施。アプリ会員なら事前に優先予約が可能。







<コンテンツ3.> EXPO 3月10日(金)~3月12日(日)

オリジナルネイルチップ

ニューバランスオリジナルデザインのネイルチップを作成しよう。あなたの好きなデザインのネイルチップと一緒に華やかに大会を彩ろう。











<コンテンツ4.> EXPO 3月10日(金)~3月12日(日)

Premium Photo Service

プレミアムフォトサービス

オリジナルフォトフレーム付きの写真が撮影してもらえる!大会の思い出と一緒に写真をSNSにアップしよう









<コンテンツ5.> 3月11日(土)~3月13日(月)

New Balance Nagoya Limited Contents

ニューバランス名古屋限定コンテンツ

ニューバランス名古屋では大会前日にシェイクアウトラン(人数限定)を開催! (※詳細、申し込みは下記参照)さらに、レース応援フラッグや完走記念ポストカードの制作ワークショップ、先着100名様に名古屋発コールドプレスジュース「ORGANIC RE/SET」オリジナルリカバリードリンクをプレゼント(11日(土)はアパレル購入者、12日(日)、13日(月)は名古屋ウィメンズマラソン完走者)。大会を存分に楽しんで、思い出を刻もう





<コンテンツ6.> EXPO 3月11日(土)~3月13日(月)

Marathon Weekend

マラソンウィークエンド

3月11日(土)からレース翌日の13日(月)まで、名古屋の街の様々な協力店舗でアプリユーザーだけが得られるサービスや特典をご用意しました。名古屋の街ごと、マラソンを楽しみましょう!



協力店舗一覧

https://bit.ly/nbnwm2023







<コンテンツ7.> EXPO 3月12日(日)~

Digital Finisher Card

デジタル完走証

完走の証にニューバランスアプリ限定のデジタル完走証をダウンロード。大会の記念に、ゲットしよう。





<Shakeout Runイベント概要>



名古屋ウィメンズマラソン2023エントリーのmyNB会員様限定で、レースデー前日の3月11日(土)に「シェイクアウトラン」を開催いたします。「シェイクアウトラン」とはレース前の緊張をほぐし、体をリラックスさせ、レースに集中するために雑念をシェイクアウト(振り払う)し、よりよいパフォーマンスを発揮できるように整えるランニングです。ランニング全般に関する深い知識を持った「ランニングスペシャリスト」兼「シューフィッター」の資格を持つニューバランス名古屋店長の北村明日香、数々ランニング大会への出場経験豊富なタレント中村優さん、ファッションランニングアドバイザーであり、「名古屋ウィメンズマラソン2023」において完走したランナーにティファニーオリジナルペンダントを贈呈するために結成された「おもてなしタキシード隊2023」のメンバーでもある牧野英明さんと一緒に、雑念をシェイクアウトしましょう。



■イベント開催日時:3月11日(土)9:30~11:00(受付:9:30)

■場所:ニューバランス名古屋

■募集人数:先着30名

■ご予約受付開始日:2月24日(金)~

■予約方法:ニューバランス公式ストアアプリ内の名古屋ウィメンズマラソン特設ページ内



※「Run your way. BAR」「オリジナルネイルチップ」「ニューバランス名古屋限定コンテンツの一部」「デジタル完走証」は名古屋ウィメンズマラソン2023出走者限定コンテンツとなります。





【名古屋ウィメンズマラソン限定コレクション】





大会開催を記念した限定アイテムをご用意しています。ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス名古屋それぞれで期間限定開催中。まもなく終了となりますのでぜひチェックしてみてください。





ニューバランス公式オンラインストア

「2点以上の購入で10%OFF」「送料無料」のキャンペーンは3月1日(水)14:59まで開催中。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-expolimited



ニューバランス名古屋

「2点以上の購入で10%OFF」キャンペーンは3月5日(日)まで開催中。



ニューバランス名古屋

愛知県名古屋市中区栄三丁目 3番21号 セントライズ栄

https://company.newbalance.jp/store/official-store/nagoya



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



