ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、カズレーザーさん、佐久間宣行さん、森香澄さんと4人のTikTokクリエイターを起用した新Web CM「TikTok考察論」を2023年12月4日(月)より公開いたします。

また、Web CMの公開に加え、12月25日(月)から12月31日(日)まで渋谷スクランブルスクエアビジョン、12月25日(月)から1月7日(日)まで渋谷東急東横スーパーボードでも、限定公開します。



今回の新Web CMでは、「TikTok考察論 - だから、ボクらは夢中になる。」をテーマに、様々な分野で活躍されているカズレーザーさん、佐久間宣行さん、森香澄さんが、それぞれのプロフェッショナルの視点から4人のTikTokクリエイターを通して、TikTokに夢中になる理由を考察するストーリーが描かれています。

CMの最後で「考察」対象の人気TikTokクリエイターご本人と対面するシーンにも注目です。



















カズレーザーさんコメント

CMでは考察っぽく言ってますが、考察って誰にでもできるので大したことは言ってないです笑でも思うのは、モノ作り系の動画って普通は一緒に作れるように長尺になっていくんですよ。けどTikTokは動画を見ながら一緒に作るっていうことをゴールにしてない。だから全然違う見せ方になるんだなって思いますし、そこが面白いところですよね。



佐久間宣行さんコメント

TikTokおすすめフィードって自分の興味を突き詰めてるから結構偏ってきちゃうんですよ。でもこのCMを通して見てもらうと、自分が持ってるTikTokのイメージとはまた違う出会いがある。TikTokってこんなに幅広くなってるんだって気づくんじゃないかと思います。



森香澄さんコメント

この話を頂いたときに、私と佐久間さん、カズレーザーさんっていうのは意外だなと思いました。でもそれだけ幅広い層の人がTikTokを見てる。若者だけのプラットフォームじゃなくなってきているんだなと。セットも私のイメージするTikTokの世界観の中に入ったみたいでワクワクしました!



CM ストーリー

⚫︎「TikTok考察論/カズレーザー」篇

「TikTokクリエイターは動画のツカミが上手い! - カズレーザー」

「芸人カズレーザーさんが、TikTokクリエイターに感じていることは?」という質問に、遊んで学べるおもちゃの作り方動画を通して考察します。CMの最後にはカプセルクラゲを持った、あん 遊び/おもちゃ/知育さんが登場します。





⚫︎「TikTok考察論/佐久間宣行」篇

「これからは、日常に溶け込めるコンテンツが愛されていく。- 佐久間宣行」

「テレビ業界の佐久間さんはTikTokをどう見ている?」という質問に答え、TikTok LIVEや動画の魅力を考察します。CMの最後にはケンティー健人/kentyさん、MOSCO | モスコさんも登場します。





⚫︎「TikTok考察論/森香澄」篇

「TikTokは好きなことを自由に表現できる場所 - 森香澄」

「TikTokクリエイターになる人が増えている理由とは?」という質問に答え、日頃から積極的にTikTokで発信している森香澄さんが考察します。CMの最後にはアノニマス/Anonymousさんによるストリートスナップをリアルに体験します。





【CM情報】

■公開日:2023年12月4日(月)

■新CM(カズレーザーさん、あん 遊び/おもちゃ/知育さん 出演)「TikTok考察論/カズレーザー」篇

URL:https://youtu.be/9SCfkKF2OcU

■新CM(佐久間宣行さん、ケンティー健人/kentyさん、MOSCO | モスコさん 出演)「TikTok考察論/佐久間宣行」篇

URL:https://youtu.be/h6epFc4v_a8

■新CM(森香澄さん、アノニマス/Anonymousさん 出演)「TikTok考察論/森香澄」篇

URL:https://youtu.be/3YxZWH5jt_k



カズレーザーさんプロフィール



























カズレーザー(メイプル超合金)

1984年生まれ。 埼玉県出身。 同志社大学商学部卒。

2012年、 お笑いコンビ「メイプル超合金」を結成し、15年にはM-1グランプリ2015決勝進出。

日本テレビ「カズレーザーと学ぶ。」、フジテレビ「めざまし8」、テレビ朝日 「家事ヤロウ!!!」、など多数番組出演中。



佐久間宣行さんプロフィール

























1975年福島県いわき市生まれ。99年にテレビ東京入社。

2021年にフリーに。『ゴッドタン』『あちこちオードリー』『ウレロ☆シリーズ』『トークサバイバー!~トークが面白いと生き残れるドラマ~』などを手がける。

2019年4月からラジオ「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」のパーソナリティを担当。

TikTok:https://www.tiktok.com/@nobrocktv_info



森香澄さんプロフィール























1995年6月16日生まれ、東京都出身。元テレビ東京アナウンサー。

『THEカラオケ★バトル』や『ウイニング競馬』、『よじごじDays』などの司会を務め、その明るく親しみやすいキャラクター、柔らかな雰囲気で人気に。

自身のSNSは総フォロワー128万人を突破。アナウンス業のみならず多岐に渡り積極的に活動を広げている。

TikTok:https://www.tiktok.com/@mori_kasumi_



CM出演クリエイタープロフィール

























ケンティー健人/kenty

料理×ASMRを軸に、目と耳と食欲を刺激するグルメTikTokクリエイター。料理を軸に新しいコンテンツを日々模索し、日本だけでなく海外でも人気を博している。

「TikTok上半期トレンド大賞2023」グルメ部門レシピ賞を受賞。「TikTok Creative Festival in OSAKA」に出演。レシピ本『世にもおいしい一人飯』を出版。

TikTok:https://www.tiktok.com/@kenty_cook



























MOSCO | モスコ

毎日21時ごろから始まるドタバタLIVEで人気を集めるTikTok LIVEクリエイター。

「TikTok LIVE ALL STARS 2022」にてエンターテインメント部門 最優秀クリエイター受賞。

2023年に開催した全ての「TikTok Creative Festival」に出演。

TikTok:https://www.tiktok.com/@dufayel_



























あん 遊び/おもちゃ/知育

子どもと楽しめる「手作りおもちゃ」や「遊び」をTikTokで発信。身近な素材で、簡単に作れて、ワクワクする手作りがモットー。子育てのお悩みも「遊び」の中で解決する人気クリエイター。

「TikTok Creative Festival in OSAKA」「TikTok Creative Festival in NAGOYA」に出演。

TikTok:https://www.tiktok.com/@n.annlee321



























アノニマス/Anonymous

福岡を拠点に「写真撮ってもいいですか?」と一般の老若男女から著名人まで、街行く人に声をかけ、綺麗な写真を撮影する様子をTikTokに投稿する「ストリートスナップ」の火付け役の一人。

「TikTok Creative Festival in OSAKA」に出演。

TikTok:https://www.tiktok.com/@anonymous_10314





【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。



