[株式会社グレープストーン]

2023年4月26日(水)からJR東京駅店で新発売!



株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.html」から『ディズニー100/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を2023年4月26日(水) JR東京駅店にて新発売いたします。







●ファン必見!「Disney100」がテーマのスペシャルなショコラサンドが誕生

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は特別なコレクションで、たくさんの皆様にご好評をいただいています。今回東京ばな奈は、2023年に迎えるディズニー創立100周年を記念して、Disney100をテーマにしたスイーツコレクションを発売します。





ショコラサンド









『ディズニー100/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 』は、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、シャリっと焼いたラングドシャではみだすほど大きくサンドしました。かんだとたんお口いっぱいにミルキー感が広がります。

ラングドシャクッキーのデザインは、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「くまのプーさん」、「ティンカー・ベル」、『モンスターズ・インク』の「サリー」の人気キャラクターの5種類。どのデザインに出会えるかは、開けてからのお楽しみ。

※お菓子の柄はランダムのため、全ての柄が入っていない場合もございます





パッケージデザイン









『ディズニー100/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 』は、「ドナルドダック」、「ラプンツェル」、「ダンボ」、『トイ・ストーリー』の「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」など、ディズニーとピクサーキャラクターがデザインされたコレクションしたくなる缶に入っています。







自分へのご褒美や、大切な人へのサプライズギフトにもおすすめです。





豆皿セット









またファン必見の、ディズニー、ピクサーの人気キャラクターをモチーフにしたオリジナル小皿のセットも発売します。2023年4月26日(水)より発売される限定セットで、全9種類のデザインが収録されています。

1. ミッキーマウスとミニーマウス

2. ミッキーマウス

3. ミニーマウス

4. シンデレラ

5. ジャスミン

6. ダンボ

7. ミゲル

8. サリー、マイク、ブー

9. ピーター・パン、ティンカー・ベル



期間限定での販売となります。





商品情報









【商品名】ディズニー100/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

【価 格】スペシャル缶 (28枚入) 3,240円(本体価格 3,000円)、スペシャル缶 (28枚入) 豆皿9枚セット 8,500円(本体価格 7,728円)



*各店舗スペシャル⽸ (28枚入)はおひとり様3点限り

*各店舗スペシャル⽸ (28枚入) 豆⽫9枚セットはおひとり様1点限り

(一部ポップアップストアでは制限個数が異なる場合がございます)

*なくなり次第終了となります。

*お電話等でのご注文・お取り置きは受け付けておりません。

*店舗での配送サービスは行っておりません。

*一部姉妹店や、不定期のポップアップストア等で随時販売される場合がございます。

*期間中に販売方法を変更する場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html)







販売店情報



■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

【発売日】

2023年4月26日(水) ~

【取扱い入数】 スペシャル⽸ (28枚入)、スペシャル⽸ (28枚入) 豆⽫9枚セット

*混雑状況によっては、整理券を配布させていただく場合がございます。



■東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)

【発売日】 2023年5月10日(水) ~

【取扱い入数】スペシャル⽸ (28枚入)、スペシャル⽸ (28枚入) 豆⽫9枚セット



■阪急うめだ本店 9階祝祭広場「ディズニー100 ポップアップショップ ~MUSIC CARNIVAL~」

【期間】 2023年4月26日(水)~5月8日(月)(※最終日は午後6時終了)

【取扱い入数】 スペシャル⽸ (28枚入)、スペシャル⽸ (28枚入) 豆⽫9枚セット



■六本木ヒルズ森タワー52階 森アーツセンター

「ディズニー・アニメーション・イマ-シブ・エクスペリエンス」

【期間】 2023年4月29日(土)~

【取扱い入数】スペシャル⽸ (28枚入) 豆⽫9枚セット

*おひとり様3点限り

※イマ-シブ展詳細はホームページをご確認ください。(https://dijp2023.com/)





「Disney 100」とは



2023年に創立100周年を迎えるディズニーがこの記念すべき節目を、何世代にもわたって続く多くのファンのみなさまに感謝をこめてともにお祝いするもので、ディズニーの魔法を世界中にお届けしていきます。





Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは







https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html

ブランドコンセプトは、“ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへようこそ!”。東京ばな奈がディズニーの仲間達のことを思いながら、永年培ったお菓子作りの技と幸せパワーをそそいで作り上げたスイーツコレクションです。





東京ばな奈ワールドとは







・公式ホームページ

https://www.tokyobanana.jp/

・公式Twitter

https://twitter.com/tokyobanana1991

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/



「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1: 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「国内のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉









