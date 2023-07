[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年7月1日(土)に、SUGIZOのオフィシャルサイト兼ファンクラブ「SUGIZO OFFICIAL+FC」(URL:https://sugizo.com/)をフルリニューアルオープンしました。









これまで年間会費制のファンクラブとして展開してきた「SOUL’S MATE」が、SUGIZO自身によるリアルタイムの生配信「live chat」や会員の皆様と直接交流が可能な「group chat」機能を追加した月額サブスクサービス(PREMIUM・STANDARDの2コース制)としてフルリニューアル。



誕生日当日にSUGIZOから届くバースデーメッセージや歴代WEB MAGAZINEのデータ販売、チケット先行なども予定されています。



PREMIUMコースでは上記コンテンツに加えてチケットの最速先行(公演によりSTANDARDコースと同時受付する場合もあり)、コース会員限定の動画配信・アーカイブ公開、生ラジオ配信など、よりSUGIZOと深く交流できる場を提供してまいります。



引き継ぎ特典として、「SOUL’S MATE」年間コースにご入会いただいていた皆様は残有効期限に応じてPREMIUMコースを無料で体験可能です。

サイト詳細は下記URLよりご確認ください。





【オフィシャルサイト兼ファンクラブ詳細】

■オフィシャルサイト兼ファンクラブ名

SUGIZO OFFICIAL+FC



■URL

https://sugizo.com/



■会費

STANDARDコース:月額840円(税込)

PREMIUMコース:月額1,600円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」 をご利用いただけます。



■無料コンテンツ

NEWS、PROFILE、WORKS、LINK、CONTACT



■有料会員コンテンツ

TICKET、LIVE CHAT(動画生配信)、RADIO CHAT(音声生配信 ※PREMIUMコースのみ)、GROUP CHAT(トークテーマ別)、BIRTHDAY MESSAGE、PRESENT(抽選・郵送)、POINT



【SUGIZO プロフィール】

作曲家、ギタリスト、ヴァイオリニスト、音楽プロデューサー。

日本を代表するロックバンドLUNA SEA、X JAPAN、THE LAST ROCKSTARSのメンバーとして世界規模で活動。

同時にソロアーティストとして独自のエレクトロニックミュージックを追求、更に映画・舞台のサウンドトラックを数多く手がける。

2020年、サイケデリック・ジャムバンド SHAGを12年振りに再始動。

2022年、環境への配慮、カーボン・ニュートラルへの揺るぎなき行動と同時に、高い美意識とを両立させた、ロックなエシカル・ファッションを提唱する自身のアパレル・ブランド「THE ONENESS」を始動。

同年11月11日、日本のロック界を代表するアーティストYOSHIKI、HYDE、MIYAVIらと共に新たなバンド「THE LAST ROCKSTARS」を結成。

音楽と並行しながら平和活動、人権・難民支援活動、再生可能エネルギー・環境活動、被災地ボランティア活動を積極的に展開。アクティヴィストとして知られる。

2023年7月5日、ソロ活動25周年を記念して2022年11月29日にZepp Haneda(TOKYO)で開催された“SUGIZO 四半世紀祭25th ANNIVERSARY GIG”を収録したLIVE DISC『And The Chaos is Killing Me』がリリースされる。





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:593百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数107万人以上(2023年5月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。





【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。



Bitfan:https://bitfan.id/

ファンクラブ機能:https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能:https://bitfan.id/service/store

チケット機能:https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能:https://bitfan.id/service/live



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-19:46)