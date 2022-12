[株式会社主婦の友インフォス]

S Cawaii! MEN



■ATEEZ(エイティーズ)が日本の雑誌のカバーに初登場!



■丸ごと1冊、ATEEZ特集! ALL撮りおろし&インタビュー!



■表紙は豪華3バージョン(「WHITE ver.」「BLACK ver.」「RED ver.」)







破竹の勢いで世界中を席巻している韓国の8人組ボーイズグループATEEZ(エイティーズ)。「空間を支配する」と言われるほど圧倒的でハイクオリティなパフォーマンスで見る者の心をわしづかみにしている彼ら。かねてより読者の皆さんから「ATEEZを表紙に出してほしい!」という熱いリクエストが多数寄せられていたことから、1年以上をかけた大プロジェクトが実現! 記念すべき『S Cawaii! MEN』初の丸ごと1冊単独アーティスト特集にATEEZが登場! 日本の雑誌初の表紙から、中ページまで、丸ごと1冊ATEEZだけ! しかも、表紙を豪華3バージョンでお届け。ヘア&メイクも衣装も3パターン、もちろんALL撮りおろし! 美しい撮りおろしビジュアルに加えて、メンバーたちがフィルムカメラでお互いを撮影した楽しいページも♪ インタビューも読みごたえたっぷり約5万字のボリューム! メンバーの魅力をあますことなく伝える内容となっています。すさまじい勢いで人気が加速しているATEEZにふさわしい、異例づくしの『S Cawaii! MEN特別編集 ATEEZ Special』。今、最高に熱いATEEZの魅力を見逃さないで!



■「巻頭のピンナップ風グラビア」「グループインタビューページ」

「サイン入りチェキプレゼント」も3バージョン違います。

(それ以外のページは3バージョン共通)



■巻頭グラビアは、切り取ってピンナップ風に使用可能。



■表紙3バージョン×各16枚=合計48名様にサイン入りチェキプレゼントもあり。



■約5万字にもおよぶ、ボリュームたっぷりのインタビュー!

(インタビュー内容は、3バージョン共通)



★購入者特典もありますので、最後の説明をご覧ください。



グループインタビューの一部を公開!



今回の丸ごと1冊ATEEZ特集号は、ATINY(ファンの愛称)の皆さんのリクエストで実現したということをメンバーの皆さんにお伝えしました。



Q.今日はありがとうございました! 撮影はいかがでしたか?



WOO YOUNG デビュー後、日本で初めて受けた取材が『S Cawaii!』さんだったので、今回また一緒にお仕事することができて、うれしかったですし、今日も楽しい思い出がたくさん作れました。日本にいるATINY(ファンの愛称)のみなさんのおかげでこうしてまた、取材していただくことが出来たと思うので、ATINYのみなさんに感謝しています。



JONG HO 僕もとても楽しく撮影することができました!



SAN (うんうん、とうなずいて)まるまる一冊、僕たちだけの雑誌なので、僕たちのことが恋しくなった時、手に取っていただいて、じっくりと読み返していただけたら嬉しいです。



SEONG HWA 一冊丸ごと「ATEEZ特集」の雑誌を作っていただけてとてもありがたいですし、特別な経験になりました。そしてかっこいい写真もたくさん撮れたので、僕も『S Cawaii! MEN 特別編集 ATEEZ Special』がとても楽しみです!



YUN HO 本当にすごくステキな写真が撮れました! 僕たちだけでなく、たくさんの方が苦労して作り上げた成果物なので、いい雑誌になっていると確信しています。(日本語で)ありがとうございます。



MIN GI 久しぶりに日本に来て、こうして雑誌の撮影もして、対面で初の単独コンサートもして、とても楽しい日々を過ごすことができました。これからも日本にたくさん来て、日本の皆さんに幸せを届けられる時間が増えたらいいな、と改めて思いました。



HONG JOONG はじめは、「僕たちだけしか出てこない雑誌ってどんなものなのだろう?」と実感が湧きませんでした。特に、メンバー自身にフォーカスした写真というのが僕好みでした。3つのコンセプトで写真を撮ったので、皆さんは24人分のATEEZをお楽しみいただけます!(笑) そういう意味でもファンの皆さんの期待に応えられる雑誌になったと思います。



YEO SANG 色々なコンセプトに挑戦することができたことが楽しかったです。はじめは薄めのメイクからスタートして、だんだん濃くなっていくのもワクワクしました。現場の雰囲気もとても楽しかったですし、この先ずっと心に残りそうな一日になりました。



SEONG HWA そうそう。ずっと大切にしまっておけるプレゼントをいただいたような気がします。この本が出たら、買います!



YUN HO (日本語で)もちろんですよ!



HONG JOONG 僕も直輸入します(笑)。両親の分も含めて、少なくとも各3冊ずつは取り寄せようと思います(笑)。



(メンバーたち全員爆笑)



『S Cawaii! MEN特別編集 ATEEZ Special』の「WHITE ver.」「BLACK ver.」「RED ver.」をご購入いただいた方に特典を差し上げます!









購入者特典つきのご予約はこちらから





『S Cawaii! MEN特別編集 ATEEZ Special WHITE ver.』のご予約はこちら







【WHITE 特典A+B(2点セット)】

■主婦の友インフォスオンラインショップ

https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=171685942



【WHITE 特典C】

■ATEEZ JAPAN OFFICIAL GOODS STORE

https://ateez-official-goods.jp/products/AT-00162

※12月2日(金)20:00にカートオープン予定



【WHITE/BLACK/RED 共通特典D】

■タワーレコード

https://tower.jp/item/5609645







『S Cawaii! MEN特別編集 ATEEZ Special BLACK ver.』のご予約はこちら







【BLACK 特典A+B(2点セット)】

■主婦の友インフォスオンラインショップ

https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=171686099



【BLACK 特典C】

■ATEEZ JAPAN OFFICIAL GOODS STORE

https://ateez-official-goods.jp/products/AT-00163

※12月2日(金)20:00にカートオープン予定



【WHITE/BLACK/RED 共通特典D】

■タワーレコード

https://tower.jp/item/5609652







『S Cawaii! MEN特別編集 ATEEZ Special RED ver.』のご予約はこちら







【RED 特典A+B(2点セット)】

■主婦の友インフォスオンラインショップ

https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=171686191



【RED 特典C】

■ATEEZ JAPAN OFFICIAL GOODS STORE

https://ateez-official-goods.jp/products/AT-00164

※12月2日(金)20:00にカートオープン予定



【WHITE/BLACK/RED 共通特典D】

■タワーレコード

https://tower.jp/item/5609653







ご予約はこちらから(購入者特典はつきません)



■Amazon

URLは準備出来次第公開



■HMV

URLは準備出来次第公開



■セブンネット

URLは準備出来次第公開



■楽天

URLは準備出来次第公開



【書誌情報1.】

書名:S Cawaii! MEN特別編集 ATEEZ Special WHITE ver.

発売日:2023年1月31日(火)(予定)

本体価格:2,200円(税別)

判型:A4変判

頁数:84ページ

ISBN:978-4-07-450298-1

発行:主婦の友インフォス

発売:主婦の友社



【書誌情報2.】

書名:S Cawaii! MEN特別編集 ATEEZ Special BLACK ver.

発売日:2023年1月31日(火)(予定)

本体価格:2,200円(税別)

判型:A4変判

頁数:84ページ

ISBN:978-4-07-453500-2

発行:主婦の友インフォス

発売:主婦の友社



【書誌情報3.】

書名:S Cawaii! MEN特別編集 ATEEZ Special RED ver.

発売日:2023年1月31日(火)(予定)

本体価格:2,200円(税別)

判型:A4変判

頁数:84ページ

ISBN:978-4-07-453517-0

発行:主婦の友インフォス

発売:主婦の友社



※3バージョンそれぞれ、「表紙」「裏表紙」「巻頭グラビア」「グループインタビュー」「サイン入りチェキプレゼント」の写真とレイアウトが違います。それ以外のページとインタビュー内容は3バージョン共通です。



※書店で購入される際は、ISBNをお伝えいただくとスムーズです。



※主婦の友インフォスオンラインショップ、ATEEZ JAPAN OFFICIAL GOODS STORE、全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。 (一部、お取り扱いがない書店もございます)



※コンビニエンスストアでは販売しておりません。



※電子版の発売の予定はございません。





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-15:16)