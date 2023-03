[株式会社サザビーリーグ]

煌めくカラーストーンリングが届く、スペシャルな会員制プログラム



オンライン販売を主とするジュエリーブランドARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com)は、2023年4月1日(土)に、ブランドの世界観をより一層お楽しみいただくための会員制プログラム「Membership Program」を本格的に始動し、お客様へ会員ステージの付与、そして特典のご提供を開始いたします。



本プログラムのスタート、そして毎年4月にブランドの周年を迎えることを祝し、Three Star ★★★ 対象(4月1日~翌3月31 日の年間お買上げ金額30万円以上)の方だけの特典であるアニバーサリープレゼントの内容を発表いたします。

ブランドを代表する、カラーストーンの周りをパヴェダイヤモンドで取り囲んだアイコニックなコレクション、“elafonisi”の非売品チェーンリングを特別にご用意しました。

2023年は始まりの年にふさわしい、豊かな新緑を思わせる「エメラルド」のリング。

毎年、コレクションする楽しみを味わっていただけるスペシャルな特典です。







Membership Programについてはこちら:https://www.artidaoud.com/membership_program







メンバーシップ プログラム 特典内容







Anniversary Present

<対象>Three Star ★★★以上

毎年4月に周年を迎えるARTIDA OUD。Three Star以上のステージの方に感謝の気持ちを込めた限定チェーンリングをプレゼントいたします。対象の方しか手に入れることのできない非売品となります。





Xmas Present

<対象>Grand Star ★★★★

心高鳴るクリスマスシーズン。Grand Star 以上のステージの方に、スペシャルな贈り物をお届けします。オーダーメイドのジュエリーやスペシャルセットなど、ARTIDA OUDならではの豪華なプレゼントを予定しています。







Surprise

<対象>SECRET

会員のステージ上位の方よりイベントにご招待したり、特定のステージを対象にキャンペーンを予告なくさせていただくこと等もあるかもしれません。

わくわくした気持ちで本プログラムをお楽しみください。





FAST BUY -新作 先行購入権-

<対象>Three Star ★★★:新作発売の1日前、Grand Star ★★★★:新作発売の3日前

完売必至の新作を発売日前に、先行でご購入いただけます。一点ものをじっくりと見比べてお選びいただけるほか、確実に欲しいジュエリーをサイズ欠けのない環境でご購入いただけるなど、VIP感を味わっていただける特典です。





Gold Coating -コーティング無料サービス-

<対象>Two Star ★★:3点まで、Three Star ★★★:10点まで、Grand Star ★★★★:点数無制限

通常は1点につき2,400円~5,000円ほどのお修理代がかかる「K18YGコーティング」を、対象ステージに応じて、無償で承ります。「K18YGコーティング」の特性上、汗や水・摩擦、経年変化等でコーティングが剥がれてしまいます。アフターケアでジュエリーを末長くご愛用ください。





Ring Re-sizing -初回リングサイズ直し無料サービス-

<対象>One Star ★以上

お買上げいただいたリングのサイズが合わなかった際に、初回のみリングサイズのお直しを承ります。

※リングサイズの変更が不可のデザインもございますのであらかじめご了承ください。





Membership Stage



Stageの付与

ARTIDA OUD での年間ご購入金額に応じて、会員ステージを付与させていただきます。会員ステージごとに限定の特典をご用意しております。

〈対象は下記店舗です〉

・ARTIDA OUD 公式オンラインストア

・店舗兼ショールーム THE ANOTHER MUSEUM

・期間限定 POP UP SHOP



特典サービスのご提供

プログラム初年度は、2022年4月1日~2023年3月31日のお買い上げ金額を対象にステージを算定し、特典サービスのご提供は2023年4月より開始いたします。









Membership Benefit -会員ステージごとの特典-







・THE ANOTHER MUSUEMおよび期間限定POP UP SHOPでのお買い上げの際は、プログラムマイページのバーコードをご提示いただき、ご購入履歴の記録をお願いいたします。

・一部の催事会場でのお買い上げは対象外となる場合がございます。

・ステージの有効期限は1年間。

・4月1日~翌3月31日の年間お買上げ金額により、毎年ステージが付与されます。

・ステージを判定する基準の年間購入金額とは商品代金(税抜金額)のみを対象とし、消費税、送料、代引き手数料、有料ギフトラッピングサービス料金、修理代等は計算に含まれません。



