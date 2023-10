[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]



1854年の創業以来、旅の真髄(こころ)を讃え続けてきたルイ・ヴィトン。今秋、フォトブック「ファッション・アイ」シリーズに、新たに3タイトル「ウィーン by ステファニー・モシャマー」、「香港 by フランク・ホーヴァット」、「ドーヴィル by オマー・ヴィクター・ディオプ」が加わります。いずれのタイトルも、新たな地平線へ向けての旅立ちへと読者を誘う作品が収められています。本作は既刊のタイトルと同様に、ファッション・フォトグラファーの眼差しを通じ、ある国や地方、都市、訪問先の姿が描かれています。



オーストリア人フォトグラファー ステファニー・モシャマー(Stefanie Moshammer)が、ウィーンにまつわるお馴染みの表現に遊び心を添え、愛情とウィットに富んだ独特な目線で故郷の町を描写します。一方、イタリア生まれのフランス人フォトグラファー フランク・ホーヴァット(Frank Horvat)は、1960年代の香港の風景を捉えた、多くの未発表のモノクロ写真のセレクションを通して、歩行者の群れでにぎわい続ける街を写し出します。また、セネガル人フォトグラファー オマー・ヴィクター・ディオプ(Omar Victor Diop)は、ノルマンディー沿岸のアイコニックな海辺のリゾート 、ドーヴィルにレンズを向け、その街並みや建造物を讃えると共に、生まれ故郷であるダカールとの繋がりを探ります。



旅の真髄(こころ)を表現するのにぴったりな「写真」というメディアは、ルイ・ヴィトンにとっても至極当然の表現形式です。ルイ・ヴィトンにおいての編集プロセスは、フォトブック自体を独立したメディアとして確立させます。その目的は、フォトブックの視覚的語彙をさまざまな形で絶えず刷新すること。「ファッション・アイ」は、オーダーメイドのシリーズです。使用される紙や装丁の種類、レイアウト、時には印刷工程までも、伝統ある職人技を駆使して、各編それぞれ異なる仕上げを施しています。なぜなら本は、何よりもまず、著者、デザイナー、印刷業者の作品であるからです。



タイトルごとに大きく異なる視点が提示され、それは目的地によって変化します。そこでは、都会のパノラマ、自然の風景、地元の暮らしの1コマや、より静観的な作品が、カラーとモノクロの両方で描き出されます。「ファッション・アイ」の各タイトルは、厳選された写真を大判で紹介すると共に、フォトグラファーの経歴と、彼らへのインタビューまたは批評的エッセイを収録。シリーズを通して交わされるのは、才能ある若手、経験豊富なフォトグファー、ファッション写真界のレジェンドたちよって繰り広げられるユニークな対話。現代のクリエーションを、あまり知られていない歴史的な遺産と対峙させ、アプローチと美の双方の観点から決定的な意味を持たせた写真集シリーズです。





ファッション・アイ ウィーン

生まれ故郷であるウィーンを題材にしたプロジェクトに取組む機会を得たステファニー・モシャマーは、シーンの演出や抽象化からスクリーンショットまで、さまざまな要素を形式的に探求することによって開かれる道を辿りながら、無数の解釈のレイヤーを組み合わせたビジュアルストーリーを見事に作り上げていきます。彼女の出発点となるのは、集合的な想像力においてウィーンが占める空間、そしてこの街にまつわる表現のすべて。オーストリアの首都の物理的、精神的なミステリーに読者を引き込むことに喜びを感じ、この街の発展に大きく貢献した人物や歴史的な場所からインスピレーションを得るだけでなく、心に響く親密さに包まれた、より内省的な瞬間も引き出します。



その結果生まれたのが、他に類を見ない物語。そこでは、ウィーンの真の姿、あるいは別の姿をより具体的にビジュアル化するために、過去と現在がとりとめのない対話を交わします。







仕様

Symbol Freelife Gloss Premium White 170g、Arena Rough White 120g、およびBurano Rosa, Verde and Lila 90gに印刷。

ISBN:978-2-36983-400-7

116ページ



ステファニー・モシャマー

1988年生まれのステファニー・モシャマーは、経験主義と実験主義が交差する中で活動を展開するビジュアルアーティストです。ウィーンのファッション学校Modeschule Hetzendorfでテキスタイルデザインのディプロマを取得後、リンツ工科造形芸術大学でグラフィックデザインとフォトグラフィーを学び、その後、アドバンスト・ビジュアルストーリーテリングと社会・文化人類学のコースを受講しました。

モシャマーは、『Vegas and She』(Fotohof Edition、2015年)、『Land of Black Milk』(Skinnerboox、2017年)、『Not Just Your Face Honey』(Spector Books、2018年)、『Each Poison, A Pillow』(Images Vevey、2023年)など、いくつかの書籍の著者です。これまでに数多くの賞、アワードや栄誉に輝くほか、彼女の作品は、『i-D』、『Art - Das Kunstmagazin』、『ZEITmagazin』、『Harper's Bazaar』など、さまざまな雑誌やオンラインメディアでも紹介。また、写真作品は、オーストリアのギャラリーや美術館だけでなく、ヨーロッパ全土、アメリカ、中国、韓国でも展示されています。





ファッション・アイ 香港

1962年、フランク・ホーヴァットは、ドイツの雑誌『Revue』から、作家のディーター・ラットマン(Dieter Lattmann)と組んで世界各地の主要都市を紹介する特集を組むよう依頼されました。こうして1962年後半、2人は当時英国統治下にあり、それまでの10年間に中国からの移民が大量に流入していた香港に滞在することになりました。

ホーヴァットは、何もない空間を想像できないほどの溢れる人、住居、物そして標識で縦方向に造り上げられた都市に出逢い、一気に魅了されました。この街は、モノクロで写真の構図を決め、フレームを被写体で埋めるのを好むフォトグラファーのスタイルに完璧に一致していました。しかし依頼を受けて手掛けた大部分の作品は、当時出版された記事に含まれず、本書ではその非公開写真を収録しています。







仕様

Arcoset Extra White 140gおよび、Takeo Tela White 80gに印刷。

ISBN:978-2-36983-401-4

80ページ



フランク・ホーヴァット

1928年にイタリアで生まれたフランク・ホーヴァットは、スイスで育ちました。1951年にパリへと向かい、そこで、彼にとって決定的な影響力を及ぼすことになる人物、写真家集団「マグナム・フォト(Magnum Photos)」の創設者の1人であるアンリ=カルティエ・ブレッソン(Henri Cartier‑Bresson)と出逢います。1955年にパリに居を構えたホーヴァットは、望遠レンズで撮影した写真とフランスの首都のナイトライフシーンの撮影に対する高い関心を通して、急速に知名度を上げました。ジャーナリストとしての彼の鋭い眼は、ファッション写真の撮影にも大いに活かされ、その作品は『Jardin des Modes』、英国版『Vogue』、『Harper's Bazaar』など多くの出版物の誌面を飾りました。ストリートでの撮影を好んだ彼は、ファッションフォトグラフィーにフレッシュな魅力と活力をもたらし、その復活に重要な役割を果たしました。

1962年から1963年にかけて『Revue』誌の撮影のために世界を巡った後、ホーヴァットがフォトジャーナリストとして再び仕事をすることはほとんどありませんでした。1970年代からは、より個人的な仕事に専念するようになり、それぞれのプロジェクトが書籍の出版やエキシビションの開催に繋りました。そして2020年10月21日、パリで逝去。

ホーヴァットの作品は多くの回顧展で紹介され、最近では2023年にパリのジュ・ド・ポーム国立美術館にて開催されました。





ファッション・アイ ドーヴィル

オマー・ヴィクター・ディオプは、ビジュアルアーティストとしての色彩感覚、雰囲気、構図、ファッションの世界、そしてポートレート写真を融合させた作品で注目を集めています。2022年、「プランシュ・コンタクト(Planches Contact)」フェスティバル主催のクリエイティブ・レジデンスを「ファッション・アイ」シリーズの1タイトルとして紹介することを目的に、ディオプはドーヴィルに招かれました。彼は、幼少期を過ごしたダカールの大西洋の浜辺を彷彿させるノルマンディーの海辺の通りを歩きながら、そこで見る風景をカメラに収めていきました。ディオプは、リゾート地に建つ家や建築物のインパクトを再描画して強調し、他のキャラクターや別人格をカメオ出演させることで、それらを個人的な旅の舞台にしています。すべては、故郷を離れたダカール出身者としての彼の内なる想いの現れです。



この新シリーズは、おそらくディオプによる真に自伝的な作品として初となるものであり、そこには、現在と過去、複合的なアイデンティティ、そして異なる文化の価値観、伝統、声、思想が並置されています。







仕様

Symbol Freelife Gloss Premium White 170gおよび、GardaPat Kiara 90gに印刷。

ISBN:978-2-36983-403-8

120ページ



オマー・ヴィクター・ディオプ

1980年にセネガルのダカールで生まれ育ったオマー・ヴィクター・ディオプは、現在は故郷とパリを行き来しながら活動しています。幼い頃から魅了された写真、文学、歴史への関心が融合し、彼の鮮やかなイマジネーションの肥沃な土壌となりました。こうして彼は、コラージュからクリエイティブなライティング、ファッション、テキスタイルデザインにいたるまで、さまざまな芸術形態を通して才能を磨くようになりました。

2011年、マリで開催された第9回汎アフリカ写真ビエンナーレ「Rencontres de Bamako / バマコの出逢い」へ招待されたことをきっかけに、プロのフォトグラファーとしてのディオプのキャリアがスタート。彼の作品は、主要な美術館や博物館の常設展示品として所蔵されているほか、注目度の高い国際的なイベントの一環としてエキシビションで展示されています。また、ディオプの写真は、『Harper’s Bazaar』、スペイン版『Vogue』、『Madame Figaro』などの誌面を飾り、世界中の雑誌で定期的に掲載されています。2021年、彼の初となる書籍『Omar Victor Diop』が5 Continents Editions社より出版されました。





「ファッション・アイ」

仕様

-「ウィーン」はパトリック・レミー、「香港」はシルヴィー・レカリエ、「ドーヴィル」はローラ・セラニが編集を担当

-フォトグラファーの経歴ならびにインタビュー、エッセイ、写真キャプションはフランス語、英語の2ヶ国語表示

-各タイトルにつき50-150枚の写真掲載

-サイズ:23.5 × 30.5 cm (9.3 × 12.0 in.)

-エンボス加工の布製カバーを用いたハードカバー

-テキストには1932年にパウル・レナーがデザインし、ライノタイプ社(ドイツ)がデジタル化して販売しているフォント、Futura Tを使用

-イタリアで印刷

-2023年11月よりルイ・ヴィトン ストアおよび公式サイト https://www.louisvuitton.com にて販売。



価格:6,820円(税込み)

Copyright (C)Louis Vuitton Malletier



詳細は、https://www.louisvuitton.com をご覧ください。



ルイ・ヴィトン

ファッション・アイ

フレンチリヴィエラ by スリム・アーロンズ

イタリアンリヴィエラ by スリム・アーロンズ

コルドバ by マイルズ・オルドリッジ

ヴェネツィア by セシル・ビートン

キランバ by ローラ・ボンヌフー

マイアミ by ギー・ブルダン

バリ by クエンティン・ドゥ・ブリエ

ラスベガス by ジェフ・バートン

シベリア鉄道 by ココ・キャピタン

イン ド by ヘンリー・クラーク

ドーヴィル by オマー・ヴィクター・ディオプ

サンパウロ by アレクサンドル・フルコラン

ギリシャ by フランソワ・アラール

サントロペ by オスマ・ハヴィラティ

香港 by フランク・ホーヴァット

京都 by 細倉真弓

ニューヨーク by ソール・ライター

パリ by フェン・リ

ベルリン by ピーター・リンドバーグ

タヒチ by ジョナタン・ランス

ジャパン by アドルフ・ド・メイヤー

オリエント急行 by サラ・ムーン

ノルマンディー by ジャン・モラル

ウィーン by ステファニー・モシャマー

モンテカルロ by ヘルムート・ニュートン

ラゴス by ダニエル・オバシ

ソウル by サラ・ファン・ライ

ロンドン by ロビ・ロドリゲス

ジュネーヴ by ポール・ルストー

カリフォルニア by コートニー・ロイ

シルクロード by 篠山紀信

上海 by ウィン・シャ

パリ by ジャンルー・シーフ

ブエノスアイレス by ソフィア&マウロ

パリ by メルヴィン・ソコルスキー

ブリティッシュコロンビア by ソルヴァ・スンツボ

ウクライナ by シンクロドッグズ

テキサス by ショーン・トーマス

クレト・ディ・ブリ by オリビエーロ・トスカーニ

イラン by ハーレイ・ウィアー

モロッコ by ヴィンセット・ヴァン・ド・ウィジェンジャード



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-19:16)