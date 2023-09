[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam



株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2024年1月26日(金)に発売予定の『鉄拳8』につきまして、東京ゲームショウ2023のビジネスデー1日目に行った参戦キャラクター立像除幕式にて、「パンダ」の参戦を告知いたしました。



また、東京ゲームショウ2023(以下 TGS2023)のバンダイナムコエンターテインメントブースにて、 『鉄拳8』はステージ・試遊コーナー・フォトスポットに出展中!

ステージ、フォトスポットに加え、試遊も当日受付を行っておりますので、是非ご来場ください!



・『鉄拳8』公式サイト: https://tk8.tekken-official.jp/





“プリティビースト” 「パンダ」参戦決定!











本日、TGS2023初日に幕張メッセのバンダイナムコブースにて行われた参戦キャラクター立像除幕式にて、リン・シャオユウのペット兼ボディーガードである、“プリティビースト” 「パンダ」の参戦が決定いたしました!



















































TGS2023のバンダイナムコエンターテインメントブースではパンダの等身大立像が登場!

フォトスポットには、仁・準・シャオユウの公式コスプレイヤーも登壇予定です!









さらに、「パンダ」の参戦を記念して、フォトスポット付近にて「パンダ」のお面うちわを配布中!



※ノベルティはなくなり次第終了致します。

当日受付可能!『鉄拳8』試遊コーナー





『鉄拳8』試遊コーナーでは2024年1月を予定の“TEKKEN(TM)8ファイティングステックα”にて『鉄拳8』を試遊いただけます。

試遊は当日受付も可能ですので、是非お気軽にお越しください。



【“TEKKEN(TM)8ファイティングステックα”とは】

メンテナンスが簡単なので筐体を開けて、スティックやボタンを自分でメンテナンスすることができ、天面のデザインプレートも、自分だけのオリジナルデザインにカスタマイズすることができます。

製品には『TEKKEN(TM)8』仕様のオリジナル天板デザインのダウンロードコードが付属しているので、自分だけのデザインを楽しんでください!



天板デザインなどの詳細は後日公開予定ですので続報をお楽しみに!



『鉄拳8』ステージ情報!







9/22(金) 14:00~

TEKKEN Talk Live @ TGS2023



鉄拳プロジェクトチーフディレクターの原田勝弘とゲームディレクターの池田幸平(ナカツ)、プロデューサーのマイケル・ムレイが、『鉄拳8』 の初心者がオンラインの海に泳ぎ出すまでのバトルフローをゲーム内の最新情報と共にお届けします。



配信リンク:https://www.youtube.com/watch?v=3ieYT4P7pSc







9/23(土) 15:45~

『鉄拳8』TGS2023 スペシャルステージ



<SPYGEA vs.あっさりしょこ!“俺は全てを手に入れる” 『 鉄拳8 』 総取りバトル>

ゲストにストリーマーのSPYGEA さんとゲーム実況者のあっさりしょこさん、さらに鉄拳シリーズ公式実況者のゲンヤさんを招き、発売前にも関わらず『鉄拳8』 のすべてを手に入れることができてしまう天国と地獄の総取りバトルをお届けします。



配信リンク:https://www.youtube.com/live/GWYU2Beq06Y?si=7q_zYPDpCo3FAizp



『鉄拳8』とは





5,500万本以上の世界累計販売本数を誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作。

本作では、キャラクター個々の特性が強化される「ヒート」や、オススメのアクションをワンボタンで出せる「スペシャルスタイル」などの新要素を導入。気軽にアグレッシブな対戦を楽しめる。

グラフィックとモデリングは高精細化し、躍動する筋肉まで表現された32名のキャラクターたちが、破壊ギミック満載のステージでバトルを繰り広げる。

三島一八と風間 仁の親子対決を中心としたメインストーリー、全キャラクターに用意されたサイドストーリー、オリジナルのアバターを作成してライバルと戦う新モード「アーケードクエスト」も見どころ。

eスポーツシーンを牽引した前作に続き、『鉄拳8』でも同シーンの発展と国内外のユーザーへのアプローチを狙う。



新モードの紹介や商品情報を含むトレーラーこちら!

https://www.youtube.com/watch?v=P1mJJKaAvAs



製品基本情報





タイトル:鉄拳8

発売日:2024年1月26日

ハード:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)

プレイ人数:

・オフライン:1~2人

・オンライン:1~16人

権利表記:TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

備考/注意表記:

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。



“PlayStationファミリーマーク”、“PlayStation”および“PS5ロゴ” は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

(C)2022 Valve Corporation. STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:46)