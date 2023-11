[Bytedance株式会社]





ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、日本が誇る文化である漫画を創作する漫画家・クリエイターの支援を目的にした日本独自のプログラム「TikTok Creator Academy for 漫画」を、12月13日(水)、21日(木)にオンラインセミナー形式で開催します。



「TikTok Creator Academy」は次世代のTikTokクリエイターを発掘、支援することを目的にしたプログラムで、セミナーやワークショップを通して、クリエイターが自身のアカウントを成長させるためのコンテンツ戦略について学ぶ機会が提供されてきました。今回は「漫画」に特化したプログラムとなっており、画像を複数枚活用して投稿する機能である「フォトモード」を活用し、自身で創作した漫画をより多くの方に届ける方法や、自身のファンを増やすノウハウを提供します。



「TikTok Creator Academy for 漫画」や、今後予定されるプログラムを通してTikTokでは漫画家・漫画クリエイターを支援します。





【プログラム概要】

「TikTok Creator Academy for 漫画」

形式:オンラインウェビナー

日時:12月13日(水)18時~19時、12月21日(木)18時~19時

※両日の内容は基本的に同内容となりますので、ご都合のいい日程にご参加ください。

※セミナーでは、運営・企画協力を行うナンバーナインが講師を担当します。





【応募について】

詳細は以下の応募サイトをご覧の上、ご応募ください。

公式サイト:https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/655dbb8363804e059b04ae44?appType=tiktok&magic_page_no=1&use_spark=1

応募URL:https://us02web.zoom.us/webinar/register/9617006466772/WN__BU0T-axRnu34T_ywVBFSw

応募締め切り:開催日の17:59





【TikTok Creator Academyとは?】

TikTok Creator Academyとは、次世代のTikTokクリエイターを発掘、支援することを目的にしたプログラムです。これまで4期にわたって開催されており、セミナーやワークショップを通して、動画再生数を伸ばすコツなど、クリエイターが自身のアカウントを成長させるためのコンテンツ戦略について学ぶ機会が提供されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-15:16)