MCバトルを通してリンク、黄猿名義の2枚のアルバムにて1曲ずつ楽曲提供をした呼煙魔が今回、黄猿にオファーしジョイントが実現。



トレンドとは真逆に進み、ヒップホップ・カルチャーを尊重し、掘り下げたマナーで、お互い芯にあるブーン・バップのスピリットをぶつけ合った作品となっている !





■MV



黄猿 & 呼煙魔 - Entrance (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=zD-MNvH6p5g

Lyric by 黄猿

Beat, Mixing, Mastering by 呼煙魔

Video Directed by Dr. KOENMA (呼煙魔)

ロケーション 東京・上野近辺 東京・上野Fellows



■作品情報





Artist:黄猿 & 呼煙魔

Title:Unbalance

Label:CHOP N FLIP RECORDS

Release Date:2022/12/14



Tracklisting:

01. Unbalance

02. 螺旋

03. イカシテル

04. Skit 01

05. 交差点

06. The Black Mamba

07. イイヤツ

08. Skit 02

09. ガツガツ

10. Entrance

11. Skit 03

12. 二足の草鞋

13. Bar Counter

14. Outro



各種配信リンク:

https://lnk.to/Unbalance



■プロフィール

●呼煙魔





茨城出身のビートメイカー/ プロデューサーでありCHOP N FLIP RECORDSの主宰

サンプリング主体のBOOM BAP サウンドで数々のMCへビート提供を行い、個人名義、タッグ作と数多く作品を多く発表している。

またテレビ朝日で放送していたフリースタイルダンジョンにてゲスト審査員を務めたり、映画「ザ・ファブル」のサウンドトラックで1曲参加したりと多方面な活動も行っている。



Instagram https://www.instagram.com/koenma_1988/

Twitter https://twitter.com/KOENMA_CATBACK



●黄猿





1989年、東京足立区千住の下町産まれ。2005年、16才からラップを始める。酒焼けの声とレイドバックしたフロウ、17年以上熟成された確かなラップスキル。スタイルはブーム・バップ。東京都内を中心に全国各地でライブを行う。今はなき日本のHipHopの夏の一大イベント「B Boy Park」でのLive、Zeebra主催の「SUMMER BOMB」や、ライヴストリーミングスタジオで著名な「Dommune」でのLive出演も。Live活動のみならず、AbemaTVや、ラジオ番組にも出演し、「ニートtokyo」、ダースレイダーと天明麻衣子の司会の「ニュースラップジャパン」、芸人カミナリ司会の「MUSIC BOMB」、Zeebra主催の「WREP」などにゲストで登場。名前を売るため数多くのMCバトルに出場し著名な「KOK」「UMB」「戦極MC BATTLE」「凱旋MC BATTLE」での優勝をはじめ好成績を残し、2016年と2021年には最激戦区とも言われるUMB東京予選を制す。2017年「KOK」決勝大会に進出しベスト8、2021年「UMB」決勝大会で準優勝し全国区のラップスキルであることを証明する。また、YouTubeにて公開された彼に関するベストバウト動画はのべ1300万回再生を超える。その他にも、テレビ朝日で放送された「フリースタイルダンジョン」にチャレンジャーとして3度、Liveでも出演。バトルで名前を売ると同時に数々の客演をこなし、FRANKENとはなびとの『下町プライド』、UZIとDJ RINDとの『爆ぜる男塾のテーマ』などの曲でも高評価を得る。自身の楽曲ではこれまでにストリート・アルバムを1枚、ほぼ手売りの販売で400枚売り切る。またフリーのミックス・テープ・アルバムを5枚配信リリースし合計2万以上ダウンロードされている。2019年2月には全国流通のファースト・アルバム「Enta Da Downtown」を、2020年9月には2ndアルバム「東京地下」もリリースした。



Instagram https://www.instagram.com/kizal_mitsu/

Twitter https://twitter.com/kizal_mitsu



