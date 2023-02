[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、2023年3月1日(水)にニューバランスオフィシャルストア「ニューバランスヒューリック札幌」をオープンいたします。「ニューバランスヒューリック札幌」は快適なシューズ選びのために、3Dスキャンによる足のサイズ計測、スタッフによるシューズフィッティングサービスのための「Fitting Experience」ゾーンのご用意や、シューズをお手入れする「SHOE CARE BAR」を設置。また、デジタルサイネージを3台設置し、商品バーコードをスキャンすることでそれぞれの商品のスタイリングをチェックすることができます。リアル、デジタルの両方で気になるアイテムを探し、体験し、購入までをインタラクティブにお楽しみいただける新店舗です。

「ニューバランスヒューリック札幌」のオープンを記念し、3月1日(水)~3月12日(日)の期間限定で、シューケアイベントの開催やmyNB会員様を対象にWポイントキャンペーン、そしてMade in USA「M990GY3」を数量限定で販売いたします。

ぜひこの機会に、札幌に新たに登場する「ニューバランスヒューリック札幌」にお越しください。



ニューバランスヒューリック札幌

北海道札幌市中央区北三条西3丁目1番44 ニューリックスクエア札幌 B1F

営業時間:11:00~20:00 ※2023/3/1(水)以降は、11:00~19:00の時短営業となります。

電話番号:011-215-0608 ※2023/3/1(水)より開通となります。

https://company.newbalance.jp/store/official-store/hulicsapporo



■「SHOE CARE BAR」でシューズのお手入れを。myNB会員限定 無料シューケアEVENTを開催

「ニューバランスヒューリック札幌」ではシューズの汚れを落としケアをする「SHOE CARE BAR」を設置しています。店舗オープンを記念し、myNB会員様を対象に事前予約優先のシューケアEVENTを開催します。お客様のニューバランスシューズを100%天然由来成分のシューケア製品【SNEAKER LAB(スニーカーラボ)】を使用し、スタッフがミッドソールを中心にキレイにケアします。事前に予約をいただくことでお待たせすることなくご参加いただけます。ご希望のお時間をご予約の上、ご来店ください。





対象期間:3月1日(水)~3月12日(日)

ご予約可能期限:3月10日(金)17:29まで

※各予約時間の48時間前までお申し込み可能です。



ご予約可能時間:各日11:30より30分ごとにお申込みいただけます

※各回20分程度、1枠1名様まで



ご予約はこちらから

https://coubic.com/nbstore/515715/express





■ランクアップ対象Wポイントキャンペーン

お買い物時のmyNBポイントが2倍となる、ランクアップ対象のWポイントキャンペーンを実施します。





対象期間:3月1日(水)~3月12日(日)

対象者:myNB会員 ※当日入会の方も対象となります。



ご入会はこちらから

https://shop.newbalance.jp/shop/customer/agree.aspx?store=01145



※ご注意点

・キャンペーンで付与させていただくポイントはランクアップ対象となり2023年6月30日(金)までの有効期限となります。キャンペーン期間中は何度でもご参加いただけます。



■「990」ピンズプレゼントキャンペーン

Made in USA/UK商品をご購入いただくと、先着でニューバランス「990」シリーズのピンズを一つプレゼント。ピンズは990v1~v6までの6種類の中からお選びいただけます。





対象期間:3月1日(水)~

※無くなり次第終了となります

対象者:myNB会員 ※当日入会も可能

対象商品:Made in USA/UKシューズ

■オープン記念限定「990GY3」販売

ニューバランスを代表するヘリテージカラー“グレー”を纏ったフラッグシップモデルならではの風格を漂わせる「990GY3」をオープンを記念して限定販売いたします。





商品名:M990GY3

カラー:GY3(GREY)

サイズ:D/25.0~29.0, 30.0cm





価格:31,900円(税込み)







みなさまのお越しをお待ちしております。





▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



▼ ニューバランス ジャパン公式Facebookページ URL: https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式Twitter @newbalance_jp URL:https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx



【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-14:16)