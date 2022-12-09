時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

ichiyon、ソロ2作目をリリース ! トレイラー動画公開…

ichiyon、ソロ2作目をリリース ! トレイラー動画公開。

［株式会社STARBASE］

本日リリース。オフィシャルInstagramにてトレイラー動画公開。

8月にキャリア初となるファースト・シングル「DAY feat. Tiggar & 万寿 (Produced by TOSHIKI HAYASHI(%C)」をリリースしたラッパーのichiyonがセカンド・シングルをリリース。
本作品では“NIGHT URBAN POPS”を掲げ、昨年活動10周年を迎えたバンド、Emeraldのフロントマンとして活躍する中野陽介を客演に迎えた「City Step feat.Yosuke Nakano」を収録。カップリング曲にはビート・メイカーとしての活動で知られるh.i.l.a.c.kがプロデュースした「MOONCATCH」が収録される。ダンサブルでアーバンな曲調の中にもレイドバックなサウンドが映える作品となっている。


■作品情報
Jaket

アーティスト：ichiyon
タイトル：City Step / MOONCATCH
01. City Step feat.Yosuke Nakano
02. MOONCATCH
各種配信サービス：
https://lnk.to/ichiyon_BBNC
レーベル：Boutique Bonnou / NEW CARD
発売日：2022年12月9日(金)

■プロフィール
ichiyon

ヒップホップグループADULT ONLY KIDS所属/神奈川県出身/MC
2008年地元の仲間三人と「jim Benjamin from HELL」を結成。横浜～東京を中心に活動。
2009年
サイプレス上野&DJ YANATAKE担当するblock_fm内の番組「INSIDEOUT」にて「JPs'NEXT coming」に選出される。同年サイプレス上野が主宰するパーティー「建設的」のレギュラーに抜擢RHYMESTER、スチャダラパー、餓鬼レンジャー、BUDDHA BRAND、やけのはら、LUI FRONTiC 赤羽JAPAN、テンテンコ等のゲストを迎える。
2012年
MANGA SHOCK、トリプルファイヤー、LEF!!! CREW!!!、I.W.N.B / TOKYO HEALTH CLUB等と2010年代の東京アンダーグラウンドシーンの中核を担うアーティストをコンパイルしたコンピレーションアルバム「NO FUN ISSUE01」に参加。OTOE LABELからリリース。
2015年
DJののの(MC)・ペリカン(MC)・ジュンヤ(Dr.)・maezono(DJ)と「umaneco」を結成。
2017年5月にはomochi recordsより客演にあっこゴリラ、プロデュースに高野政所等を起用したフルアルバム『ワンパクバンパク！』をリリース。umanecoとしての主催イベントでは、あっこゴリラ、ハイパーヨーヨ、あやまんJAPAN、モーリー・ロバートソン、ハリウッドザコシショウ、おやすみホログラム、PARKGOLF、YOCO ORGAN等、ヒップホップ・音楽の枠にとらわれない多角的な活動で話題を呼んだ。
2018年
銭湯業界の活性化を目的にした取り組みを行っている「東京銭湯-TOKYO SENTO-」とあらゆる"ものづくり"や新たな表現の提案や発見をリリースするレーベル「ゆざめレーベル」の共同プロジェクトアルバム「MEiSTER」にて文園太郎の楽曲SAUNA SAMURAIに参加。
2020年
サイプレス上野主宰レーベル「ドリーム開発」より自身が所属するユニットADULT ONLY KIDSのファーストアルバムをリリース客演陣にZEN-LA-ROCK、KMC、森 心言、文園太郎(パブリック娘。)、tomodati等を器用し話題を呼んだ。

・Twitter
https://twitter.com/ichiyon_dayo
・Instagram
https://www.instagram.com/ichiyon_gram/

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/09-19:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ