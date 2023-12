[株式会社ネイキッド]

『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』、『DANDELION PROJECT 2023 OSAKA』など大阪、京都、滋賀など関西エリア20箇所で実施



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC.、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、一般社団法人 関西イノベーションセンター(MUIC Kansai)と共に、2025年大阪・関西万博に向けての機運醸成また関西経済の活性化を目指し、2023年度は関西エリア20箇所でアートプロジェクトやイベントを実施しましたことをご報告いたします。







大阪・関西万博に向けて世界中から注目される大阪・京都を中心に観光体験をアップデート





MUIC Kansaiは、観光・インバウンドに関わる企業や人に新たな結びつきをもたらし、さまざまな課題解決を実現する場です。伝統的な観光産業とイノベーションの組み合わせによって、関西から観光のニューノーマルを発信しています。



2022年度より、インバウンドも多く訪れる京都や大阪の観光スポットで新たな体験を楽しむアートやエンターテインメントを展開していたクリエイティブカンパニーNAKED, INC.(ネイキッド)とのコラボレーションを開始。世界遺産・二条城や平安神宮など京都のユニークベニューを活用し、世界に向けて日本の伝統文化発信をするアートプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』を2022年度から展開しています。2022年度は約30万人以上を動員、50億円近くの経済効果を生みました。2023年度は、7月~12月まで京都エリアで開催。18箇所が参画しており、現在は12月25日まで『NAKEDヨルモウデ 2023 平安神宮』を開催中です。



今冬は、大阪エリアでも、アーティスト 村松亮太郎の参加型アートプロジェクト『DANDELION PROJECT 2023 OSAKA』として、大阪万博記念公園 太陽の塔と、あべのハルカス展望台「ハルカス300」の各会場を繋いでいます。DANDELION PROJECT』は、アーティスト 村松亮太郎による、タンポポのアートオブジェ『DANDELION』を世界各地に植樹し(設置し)、平和の象徴である花を世界中に咲かせていくアートプロジェクト。



去る11月28日(火) に「ハルカス300」で開催されたオープニングセレモニーにて、大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクが『DANDELION』を体験し、本プロジェクトがスタート。さらにあべのハルカス58Fの天空庭園では、大阪芸術大学アートサイエンス学科の学生との共創作品を発表。大阪の未来を担う若きクリエイターたちの意欲作を届けています。

1970年の大阪万博会場跡地である万博記念公園では、芸術家・岡本太郎氏のアート『太陽の塔』の北側(黒の太陽の顔前)に12月25日まで展示中。前回の大阪万博から2025年の万博に向けて調和の想いを引き継ぎ、『DANDELION』が国/宗教/人種など様々な区別・隔たりを超えて大阪に集まる世界中の人々を繋げます。



<DANDELION PROJECTについて>

『DANDELION PROJECT』は、アーティスト 村松亮太郎による、タンポポのアートオブジェ『DANDELION』を世界各地に植樹し(設置し)、平和の象徴である花を世界中に咲かせていくアートプロジェクト。これまで、東京、上海、パリ、サンフランシスコなど世界51箇所で展示し、本年度は5月に開催された『G7広島サミット』パートナーズ・プログラムにて、G7首脳の配偶者の方々に体験いただきました。



<2023年度代表実績>







京都駅ビル

「NAKED ART STATION KYOTO」(夏・秋)

(NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023内)



















世界遺産・二条城

「NAKED夏まつり2023」

「NAKED FLOWERS 2023 秋」

(NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023内)

















京都・宇治

「京の七夕 in Uji」

(NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023内)



















世界遺産・上賀茂神社

「NAKED夕涼み2023」

(NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023内)



















京都市役所

「京都プロジェクションマッピングコンテスト」

(NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023内)



















仁和寺

「仁和寺雲海ライトアップ」

(NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023内)



















比叡山坂本エリア(滋賀県大津市)

「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023 比叡山坂本」

(NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023内)





















平安神宮

「NAKEDヨルモウデ 2023」

(NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023内)



















大阪万博記念公園 太陽の塔

(DANDELION PROJECT 2023 OSAKA内)























大阪あべのハルカス展望台「ハルカス300」

(DANDELION PROJECT 2023 OSAKA内)

















一般社団法人 関西イノベーションセンター(MUIC Kansai)について







株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよび株式会社三菱UFJ銀行が設立した、一般社団法人関西イノベーションセンターが運営する観光産業をテーマにしたオープンイノベーションの創出拠点です。2025年大阪・関西万博を見据え、大企業とスタートアップ、自治体等が連携し、観光産業の課題解決とともに新たな事業創出を目指した活動を行っております。



■一般社団法人関西イノベーションセンター

代表者 :理事長 早乙女 実

本 社 :大阪府大阪市中央区伏見町3 丁目6 番3 号

設 立 :2020年3月6日

事業内容:会員制イノベーション創出拠点MUIC Kansaiの運営

URL :https://www.muic-kansai.jp/

NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-12:16)