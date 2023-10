[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]



今年の「Paris+ par Art Basel」においてルイ・ヴィトンは、長年にわたるアートへのコミットメントを継続し、クリエイティブなコラボレーションや世界的に著名なアーティストによるオリジナルのアート作品を厳選して展示いたします。またメゾンも、「アーティーカプシーヌ コレクション」の第5弾を発表いたします。



10月20日(金)から22日(日)までグラン・パレ・エフェメールにて開催される「Paris+ par Art Basel 2023」でのルイ・ヴィトンのブースは、メゾンの特大のトランクをイメージしたデザインに。外観は、ルイ・ヴィトンのメンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスのデビューショーとなった2024春夏メンズ・コレクションのランウェイで発表された「カッパー・マル・クリエ(Copper Malle Courrier)」をインスピレーション源とし、ブースの内壁には、創業者ルイ・ヴィトンが1854年に事業をはじめて以来、トランクのパッド入りの内装として施されてきたアイコニックな「マルタージュ」という、洗練されたひし形の格子模様があしらわれています。本ブースは、村上隆とのコラボレーションによるバッグやキャンバス、ダミアン・ハーストによるユニークなトラベルトランクのリメイク、スティーブン・スプラウスによるローズ・モチーフをあしらったバッグ「アルマ」など、世界的に著名なアーティストたちによるキュレーション作品を展示するための完璧なショーケースとなっています。その他のオリジナル作品としては、リチャード・プリンスによるペインティング3点、村上隆によるペインティング1点、ヤン・ペイミンによる若き日のルイ・ヴィトンをイメージして描いた円形のポートレート、レフィーク・アナドールが人工知能(AI)を駆使してルイ・ヴィトンを描いた「Finding LV(ルイを見つけて)」などを展示。また、今回初公開となる草間彌生による最新作7点「EVERY DAY I PRAY FOR LOVE(毎日愛について祈っている)」も登場。このフレーズは、2022年の草間とルイ・ヴィトンとの最新コラボレーションの構想中に制作がはじまったこの新シリーズを含め、草間の直近の絵画群の背面に繰り返し記されるようになったものです。



また、「Paris+ par Art Basel」では、今やメゾンのアイコンとなった「アーティーカプシーヌ コレクション」の新作5点も発表されます。2019年のコレクション誕生以来、ダニエル・ビュラン、ウルス・フィッシャー、ドナ・フアンカ、ヴィック・ムニーズ、パク・ソボ、シャバララ・セルフ、ケネディ・ヤンコ、ザオ・ザオなど、世界中の著名アーティストたちが、モダンでクラシカルなデザインが魅力のアイコンバッグ「カプシーヌ」を真っ白なキャンバスに見立て、独自のクリエイティブなビジョンを反映させたアート作品を生み出してきました。今回「Paris+ par Art Baselで展示される5点の新作バッグを手掛けたのは、エヴァ・ユシュケヴィッチ、ライザ・ルー、トゥルシック & ミル、ジピン・ワン、ビリー・ザンゲワ。ここでも、アーティストデザイナーたちの才能やクリエイティビティが、そのビジョンを現実のものにしたメゾンの熟練した職人たちの創意工夫やクラフツマンシップと見事に融合しています。



昨年パリで初開催された「Paris+ par Art Basel」での成功に続き、2023年、ルイ・ヴィトンは、光栄なことにアート・バーゼルのグローバル・アソシエイト・パートナーとなりました。この新たな支援は、メゾンとアートの間の長年にわたる密接かつ献身的な関係をさらに確固たるものにするでしょう。アートとの関係性は、100年近く前に遡り、メゾンの創業者の孫 ガストン-ルイ・ヴィトンが、当時のアーティストたちに広告や香水ボトルのデザインのコラボレーションを依頼したことからはじまったものです。







ルイ・ヴィトンは、1988年以来、ソル・ルウィット、ジェームス・ローゼンクイスト、セザール、オラファー・エリアソンといったモダンアートやデザイン分野における巨匠たちとのコラボレーションや、世界各地のエスパス ルイ・ヴィトン(東京、ミュンヘン、ヴェネツィア、北京、ソウル、大阪)でのソフィ・カル、ダン・フレイヴィン、アルベルト・ジャコメッティ、ゲルハルト・リヒターといったアーティストたちの展覧会の企画により、このレガシーを受け継いできました。最近では、パリとロンドンに登場した草間彌生の巨大オブジェ、東京での3D動画によるビルボードのほか、バッグ、シューズ、アクセサリー、ラゲージ、フレグランスなどから構成されるカプセル・コレクションを含む2022年の草間彌生とのコラボレーションなど、革新的かつ大規模なグローバルアートプロジェクトを展開。また、2014年、メゾンは、ランドマークとなるフランク・ゲーリー設計のフォンダシオン ルイ・ヴィトンをパリにオープンすることで、モダン & コンテンポラリーアートの真髄を新たな鑑賞者に届けるという継続的な使命を担っています。



ルイ・ヴィトンが出展する「Paris+ par Art Basel」は、2023年10月20日(金)から22日(日)までグラン・パレ・エフェメール(住所:2 Place Joffre, 75007 Paris, France)にて開催されます。







10月13日より、「ルイ・ヴィトン シティ・ガイド」アプリに、「Paris+ par Art Basel」を含む新しいコンテンポラリー・アートの散策ルート「flanerie(フラヌリー)」が登場。





モバイル・アプリ版「ルイ・ヴィトン シティ・ガイド」は、App Store(apple.com)からダウンロード可能です。







