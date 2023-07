[カバー株式会社]

『ホロライブ・サマー2023』の開催決定を記念して、全国のマルイ 5店舗にてポップアップショップ展開が決定!



カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、弊社が運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」において、株式会社丸井(本社:東京都中野区、以下マルイ)が運営する、商業施設「マルイ」全国5店舗にて、ポップアップショップを開催する事をお知らせいたします。







『ホロライブ・サマー2023』の開催決定を記念して、全国の「マルイ」5店舗にてポップアップショップの展開が決定いたしました。



今回のポップアップショップでは、「マルイ」限定グッズや『ホロライブ・サマー2023』で販売しているグッズを店頭販売いたします。



また、フォトスポットも開催店舗毎に違ったユニットで展示されるので、ぜひこの機会にお越しください。

「#hololivesummer2023」でツイートして、『ホロライブ・サマー2023』を盛り上げましょう!



【詳細はコチラ】

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0633



「ホロライブ・サマー2023 in OIOI」開催概要







【イベント名】

「ホロライブ・サマー2023 in OIOI」



【開催期間】

2023年8月1日(火)~9月3日(日)

※店舗によって開催期間が異なります



【開催時間】

それぞれの施設の営業時間に準じます



【開催店舗とユニット】

・全店舗共通

青春アーカイブ(ときのそら、星街すいせい、白上フブキ、湊あくあ、天音かなた、小鳥遊キアラ、がうる・ぐら、ムーナ・ホシノヴァ、アイラニ・イオフィフティーン)



・新宿マルイ アネックス

不知火建設(不知火フレア、尾丸ポルカ、さくらみこ、星街すいせい、白銀ノエル)



・なんばマルイ

秘密結社holoX(ラプラス・ダークネス、鷹嶺ルイ、博衣こより、沙花叉クロヱ、風真いろは)



・博多マルイ

UMISEA(湊あくあ、宝鐘マリン、沙花叉クロヱ、一伊那尓栖、がうる・ぐら)



・サッポロファクトリー(北海道札幌市)

PEBOT(兎田ぺこら、常闇トワ、獅白ぼたん)



・セントラルパーク(愛知県名古屋市)

いろはにほへっと あやふぶみ(白上フブキ、百鬼あやめ、大神ミオ)



【予約はコチラから】

「ホロライブ・サマー2023 in OIOI」グッズ情報





◆『ホロライブ・サマー2023』 グッズ vol.1の店頭販売

「『ホロライブ・サマー2023』 グッズ vol.1」のグッズを「ホロライブ・サマー2023 in OIOI」開催店舗にて、店頭販売を行います。

ぜひ、この機会にご来場ください。





※数に限りがございます



◆「ホロライブ・サマー2023 in OIOI」 限定グッズ販売

「ホロライブ・サマー2023 in OIOI」限定のグッズを販売いたします。

ここでしか手に入らない商品もございますので、ぜひご確認ください。



※一部商品は「マルイノアニメONLINE SHOP」でもお取り扱いいたします。



【詳細はコチラ】

会社概要





■ホロライブプロダクションについて



「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式Twitter : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■カバー株式会社について



カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都港区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス:pr@cover-corp.com



