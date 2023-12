[株式会社ネイキッド]

アラブ首長国連邦・シャルジャ首長国にて、2024年1月21日(日)まで展示中



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年12月13日(水)~2024年1月21日(日)まで開催中の、アラブ首長国連邦・シャルジャ最高峰の国際芸術祭である『Sharjah Islamic Arts Festival』(主催:シャルジャ政府文化局)に、弊社創業者であり、アーティストの村松亮太郎が招待され、自身が手がける世界を繋ぐ参加型アート『DANDELION PROJECT』にて、本芸術祭に参加・展示しています。







世界105カ国から参加する国際芸術祭に、村松亮太郎が初選出・参加







シャルジャ首長国は、アブダビ、ドバイに次ぐ国土面積と人口を有するUAE第3番目の国です。今回、村松が招待された『Sharjah Islamic Arts Festival』は、UAE最高峰の国際芸術祭として開催されている歴史ある芸術祭です。また、25回目の節目を迎える今年は、世界105カ国のアーティストが参加しており、その中の一人として、村松が招待、初選出されました。

参加にあたり、村松亮太郎作品の中でも、あらゆる違いを超えて、平和の祈りで世界を繋ぐ参加型アート『DANDELION PROJECT』が、今こそ展示すべき作品であると考えました。『DANDELION PROJECT』は、タンポポのインタラクティブアートオブジェ『DANDELION』を世界各地に植樹し(設置し)、平和の象徴である花を世界中に咲かせていくアートプロジェクトです。体験者がスマートフォンを『DANDELION』にかざすと、平和への祈りをデジタルのタンポポの綿毛に乗せて、ネットワークで『DANDELION』が植樹されている世界各地につながり、リアルタイムでデジタルの花を届けることができます。これまで、東京、上海、パリ、サンフランシスコなど世界56箇所で展示し、本年度は5月に開催されたG7広島サミット パートナーズ・プログラムにて、G7首脳の配偶者の方々に体験いただきました。

また、現在は大阪・万博記念公園の太陽の塔そばにも展示(2023年12月25日まで)、12月21日からは台湾・台北でも展示され、シャルジャ、日本、台湾をリアルタイムでDANDELIONが繋ぎ、平和の花を各地で咲かせていきます。



<『DANDELION PROJECT』作者:村松亮太郎 プロフィール>







アーティスト/NAKED, INC.創業者/大阪芸術大学客員教授/長野県・阿智村ブランディングディレクター

1997年にクリエイティブカンパニーNAKED, INC.を設立以来、映像や空間演出、地域創生、伝統文化など、あらゆるジャンルのプロジェクトを率いてきた。映画の監督作品は長編/短編合わせて国際映画祭で48ノミネート&受賞。2018年からは個人アーティストとしての活動を開始し、国内外で作品を発表。 2020年には、分断の時代に平和への祈りで世界を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」を立ち上げ、世界各地での作品設置に取り組む。2023年には『G7広島サミット』における首相夫妻が主催する社交行事の演出を担当。



公式サイト:https://ryotaro-muramatsu.com







『DANDELION PROJECT』開催概要





アートフェスティバル名:『Sharjah Islamic Arts Festival』(シャルジャ・イスラミックアートフェス)

開催場所:House of Wisdom (アラブ首長国連邦 シャルジャ首長国)

開催期間:2023年12月13日(水)~2024年1月21日(日)

※休館日は開催場所に準拠する

開催時間:10:00~22:00

※House of Wisdomは深夜12時まで営業

入場料金:無料

公式サイト:https://sharjahevents.ae/en/event/sharjah-islamic-arts-festival-2/

主催:Sharjah Department of Culture

企画・演出・制作:NAKED, INC.



NAKED, INC.(ネイキッド)について









1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。



