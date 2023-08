[一般社団法人Tリーグ]



ノジマTリーグ 2023-2024シーズン公式戦、8月5,6日の開催に関しまして、会場ルール等をお知らせいたします。



【杵築市文化体育館】

8月5日 14:00 九州アスティーダ vs 日本生命レッドエルフ 杵築市文化体育館

会場:https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/7/bunka/sports/sports_shisetsu/985.html

■土足での入場

土足厳禁となりますので、各自で上履きのご持参をいただきますようお願い申し上げます。

■再入場

可能です

■無料配布物

・九州アスティーダオリジナルクラップバナー

・(杵築市)特産杵築ハウスみかん

■駐車場

敷地内駐車場をご利用ください。

■場内の飲食売店

2階席での飲食は可能ですが、アリーナ1階フロアは飲食厳禁とさせていただきます。

■喫煙

会場内は禁煙となります。



【感謝と挑戦のTYK体育館】

8月5日 15:00 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 日本ペイントマレッツ

8月6日 14:00 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 京都カグヤライズ

会場:https://tajimi-sports-facilities.com/facility/

■飲食ルールについて

→1F飲食禁止

→2F飲食可能

■再入場について

→再入場可能です。チケット半券をご提示ください。

■土足での入場について

→会場内は土足禁止となります。室内履き、スリッパなどご持参いただく事を推奨いたします。

■駐車場について

→駐車場ございます。駐車可能台数に限りがございますので、ご家族ご友人など乗り合わせの上ご来場をお願いいたします。

■場内売店について

→飲食物の売店はございません。

■喫煙について

→敷地内は全て禁煙となります。



【岡山武道館】

8月5日 12:00 岡山リベッツ vs T.T彩たま

8月6日 13:00 岡山リベッツ vs 木下マイスター東京

■会場アクセス:http://okayamabudokan.jp/facility.html

■ファジアーノ岡山とコラボ企画:https://okayama-rivets.com/topic/detail/229

■入場開始時間のお知らせ:https://okayama-rivets.com/topic/detail/230



【静岡中央体育館】

8月5日 18:00 静岡ジェード vs 琉球アスティーダ 静岡中央体育館

8月6日 13:00 静岡ジェード vs 金沢ポート 静岡中央体育館

会場:https://shizuoka-sports.or.jp/facility/chuo.html

■キッチンカー

体育館と文化会館の間にて販売いたしますので、ご利用ください。

■飲食ルール

→1F飲み物だけ可能

→2F飲食可能

■再入場について

→再入場可能です。チケットの半券をご提示ください。

■土足での入場について

→会場内は土足入場可能です。

■駐車場について

→文化会館の地下駐車場をご利用願います。有料となっております。また、駐車可能台数に限りがございますので、公共交通機関を利用するか、ご家族ご友人など乗り合わせてのご来場をお願いいたします。

■場内売店について

→飲食物の売店はございません。

→Tリーグとチームのグッズの販売を行う予定です。

■喫煙について

→体育館外の所定の場所での喫煙をお願いいたします。





★各試合チケットはこちらから

https://tleague.jp/ticket/



