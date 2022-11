[タワーレコード株式会社]

タワーレコードでは「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズの最新版に、Original Loveが初登場。このポスターは11月14日(月)より、タワーレコードおよびTOWERmini全店で順次掲示します。







■写真撮影について

11月16日(水)に、約3年半ぶり20枚目となるニューアルバム『MUSIC, DANCE & LOVE』をリリースするOriginal Love。当ポスターに使用している写真は、このシリーズを長年手掛けてきたフォトグラファーの平間至が担当しました。Original Loveと平間至は、30年前に雑誌「ROCKIN’ON JAPAN」の掲載用に写真撮影を行っており、今回は当時のセッションを再現することがコンセプトとなっています。



■「コマーシャル・フォト」連動企画

これら制作の様子は、11月15日(火)に発売される”プロフォトグラファーと広告クリエイターのための専門誌”「コマーシャル・フォト」で特集。「タワーレコード NO MUSIC, NO LIFE. のクリエイティブ」という見出しのもと、今回撮影した写真が表紙に採用され、中面ではサブカットやメイキングも紹介されます。同誌購入者にはタワーレコード限定の特典として、表紙と連動したデザインのポストカードを差し上げます。このポストカード裏面からご応募の方のなかから抽選で25名様には、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターをプレゼント。ポスターのデザインは、これまで発表してきたもののなかから任意でお選びいただけます。



■スペシャル・ムービー

タワーレコード オンラインの「NO MUSIC, NO LIFE.」ページでは、ポスター撮影時の裏側を覗くことができるメイキング&インタビュー動画を11月15日(火)に公開準備中。また近日解禁となるOriginal Loveの公式PVは、今回撮影した写真を使った特別な作品になる予定です。



タワーレコード オンライン「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ

https://tower.jp/nomusicnolife





アルバム購入者特典



11月16日(水)発売のアルバム『MUSIC, DANCE & LOVE』をタワーレコードおよびTOWERmini、タワーレコード オンラインのいずれかにて、ご購入いただいた方に「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが抽選で5名様に当たる応募抽選付ポストカード(「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター絵柄)を差し上げます。

応募期限:12月5日(月)23:59 まで

対象店舗:タワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンライン

対象商品:Original Love『MUSIC, DANCE & LOVE』完全生産限定盤および通常盤



<対象商品情報>

アーティスト:Original Love

タイトル:MUSIC, DANCE & LOVE

発売日:11月16日(水)

レーベル:Victor Entertainment



完全生産限定盤[CD+DVD]VIZL-2103 5,500円(税込)

通常盤[CD]VICL-65731 3,300円(税込)



コマーシャル・フォト購入者特典



11月15日(火)発売の「コマーシャル・フォト12月号」をタワーレコードおよびTOWERmini、タワーレコード オンラインのいずれかにて、ご購入いただいた方に表紙と連動したポストカードを差し上げます。さらにこのポストカードからは、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスタープレゼント企画にご応募可能、応募期限は12月5日(月)までとなります。

対象店舗:タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコード オンライン

対象商品:コマーシャル・フォト12月号 <特集>タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」のクリエイティブ





<対象商品情報>



プロフォトグラファーと広告クリエイターのための専門誌「コマーシャル・フォト12月号」の表紙&巻頭を飾るタワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」企画は、全45ページの大特集。25年にわたって制作してきた歴代ポスターのなかから貴重なアーカイブ作品を掲載し、スタート当初から携わる制作チームの坂本幸隆、箭内道彦、平間 至、それぞれのインタビューと3人そろっての鼎談、さらには撮影の裏側なども明らかにする、濃厚な記事は必読である。定価:本体 1,760円(税込)



