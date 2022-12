[株式会社マネーフォワード]

起業家・経営者が抱える資金繰りや請求業務負担の課題を解消



マネーフォワードケッサイ株式会社は、起業家・経営者の資金調達支援事業を展開する株式会社SoLaboとビジネスマッチング契約を締結しました。







当社は、売掛金早期資金化サービス『マネーフォワード アーリーペイメント』や、スタートアップ向け資金調達サービス『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup』、企業の与信審査から請求書発行、代金回収までの決済業務を一括して代行する企業間後払い決済サービス『マネーフォワード ケッサイ』を提供しています。



SoLaboは創業、起業、事業拡大などを行う中小企業への資金調達に関するサポート事業を月間100件以上行っています。本契約締結により、当社とSoLaboは、SoLaboがサポートしている起業家・経営者に対し『マネーフォワード アーリーペイメント』および『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup』、『マネーフォワード ケッサイ』を提案・提供します。

本契約により、SoLaboは資金繰りおよび請求・決済代行の課題解決のために提案できるソリューションを拡充できます。また、当社は利用企業のさらなる拡大を見込めます。両社では、起業家・経営者が抱える資金繰りや請求業務負担の課題を解消し、企業の事業活動の支援を強化してまいります。



今後も当社は、『マネーフォワード アーリーペイメント』、『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup』、『マネーフォワード ケッサイ』をご紹介いただけるパートナーとの連携を強化し、資金繰りや請求業務に課題を持つ、より多くの企業に対し支援を進めていく予定です。







売掛金早期資金化サービス『マネーフォワード アーリーペイメント』について





『マネーフォワード アーリーペイメント』は、企業が所有する売掛債権をマネーフォワードケッサイに売却することで、売掛金を早期に資金化できるファクタリングサービスです。本サービスをご利用いただくことで、資金繰りを改善し事業拡大への投資が可能になります。

URL:https://mfkessai.co.jp/ep/top



特 長:

・最短2営業日※1で早期に資金化できる

・原則、手数料は、業界最低水準の1%~10.0%※2

・原則、非対面かつオンライン上で手続きが完結できる※3

・取引先企業への通知や、債権譲渡登記は原則不要



※1 初回利用の場合は最短5営業日

※2 マネーフォワードケッサイにて審査のうえ手数料を決定します。

※3 審査の結果、追加手数料をご負担頂いたり、対面での面談をお願いする場合もございます。







『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup』について





本サービスは、売掛債権を当社に売却いただくことで、早期に資金化できるスタートアップ向けのサービスです。スタートアップにご利用いただきやすいように、手数料率を業界最低水準の(0.5%~※4)に設定し、提出書類も二種類※5に簡略化しています。本サービスを通じてスタートアップの突発的な資金ニーズに応え、事業の成長をサポートします。

URL:https://mfkessai.co.jp/startup/top



特 長:

・業界最低水準の手数料率(0.5%※4~)

・審査通過後、最短翌営業日に資金化

・提出資料は「今後の資金調達計画に関する書類」と「売掛債権に関する書類」の二種類※5

・売掛先への通知もなく、債権登記もされません

・調達できる金額は最大数億円程度まで



このようなスタートアップにおすすめです:

・エクイティ調達までの繋ぎの資金が必要

・事業拡大のために仕入れを一気に増やしたい

・広告費を増やして宣伝を強化したい



※4 マネーフォワードケッサイにて審査のうえ手数料を決定します。

※5 審査の結果、書類の追加提出をお願いする場合がございます。







企業間後払い決済サービス『マネーフォワード ケッサイ』について





『マネーフォワード ケッサイ』は、取引先の与信審査から請求書発行、代金回収までの請求・決済業務を一括して代行する企業間後払い決済サービスです。

URL:https://mfkessai.co.jp/kessai/top



特 長:

(1)業務効率化

・取引データを入力するだけで取引先の与信審査、請求業務、入金管理が自動で行われる

・請求に関する一連の業務を『マネーフォワード ケッサイ』が代行、バックオフィス業務の負担とコストの削減が可能に

(2)売上増加

・与信審査結果が最短で数秒で分かるため、サービス提供までのスピードが向上し、売上増加につながる

(3)資金繰り改善

・審査通過後は確実に入金※6されるため、貸し倒れリスクから解放される

・入金日の見通しがつくため、資金の有効活用が可能に



※6 表明保証違反が審査通過後に発覚した場合等、例外的な場合は対象外です。







株式会社SoLaboについて





名称 :株式会社SoLabo

所在 :東京都千代田区外神田1丁目18-19 新秋葉原ビル7階・8階

代表者 :代表取締役 田原 広一

事業内容:

資金調達サポート、補助金申請サポート、法人・士業提携

web制作・運営・管理、webマーケティング、シェアオフィス運営

URL :https://so-labo.co.jp/







マネーフォワードケッサイ株式会社について





名称 :マネーフォワードケッサイ株式会社

所在地 :東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 :代表取締役社長 冨山 直道

事業内容:

企業間後払い決済サービス『マネーフォワード ケッサイ』

売掛金早期資金化サービス『マネーフォワード アーリーぺイメント』

スタートアップ向け資金調達サービス『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup』の開発・提供

URL :https://mfkessai.co.jp/corp/top

サービスに関するお問い合わせ:business@mfkessai.co.jp



