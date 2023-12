[株式会社ネイキッド]

―『NAKED FLOWERS 花之舞光影展』2023年12月21日~2024年3月10日まで―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年12月21日(木)~2024年3月10日(日)までの期間、台北の国立台湾科学教育館にて花の体験型アート展『NAKED FLOWERS 花之舞光影展』を開催します。ネイキッドが企画する台湾での体験型アート展や作品発表は、2018年開催の『TOKYO ART CITY BY NAKED』、2021年から2年連続参加の台湾ランタンフェス、2022年開催の『NAKED URANAI』と『NAKED OCEAN』に続き、本展が6作目となります。







多角的に花の魅力に触れる体験型アート展を台北で開催!『NAKED FLOWERS』をさらにアップデート





『NAKED FLOWERS』は、世界遺産・二条城、香港、韓国など、国内外で人気を博してきた五感で巡る花の体験型アート展です。今回の『NAKED FLOWERS 花之舞光影展』は子供から大人まで楽しめる人気の施設、台北の国立台湾科学教育館で開催します。本イベントは「花に触れ、花を楽しむことでその秘密を学ぶ」がコンセプト。会場を7つのエリアに分け、オブジェ、映像、インタラクティブ、香り、音楽といった様々な演出を通して、学びながら花の秘密に触れていくアート体験をお届けします。



会場入り口付近では、人気の巨大な本のデジタルアートオブジェ「NAKED BIG BOOK」と新作のデジタルアート空間「FLOWER PATH」が来場者をお出迎え。さらに進むと、インタラクティブアートで楽しめる「BLOOMING GARDEN」、オリジナルのアロマが香る「FLASK GARDEN」、万華鏡の中に入ったかのようなミクロの世界を楽しめる「MICROSCOPY OF FLOWERS」といった3つの体験エリアが続きます。そして、会場奥のメインエリア「DIGITAL FLOWER GARDEN」では、エリア全体を花畑に見立てて花を育てる体験や、自らが蝶々になって花畑を飛び回る感覚を味わえたり、成長していく花々の様子を楽しめたりする3つの参加型アートを体験できます。会場出口付近ではアーティスト 村松亮太郎による世界と繋がるアートプロジェクト「DANDELION」も登場。

『NAKED FLOWERS 花之舞光影展』では、これまでの『NAKED FLOWERS』をさらにアップデートし、花を多面的に学ぶアート体験を通して、私たちの身近にある自然をより深く学べる機会にもなっています。



<作品紹介>







NAKED BIG BOOK



ネイキッドオリジナルデザインの巨大な本のオブジェにプロジェクションマッピングで演出するデジタルアートオブジェ。これから『NAKED FLOWERS』で出会う様々な花の秘密を映し出します。













FLOWER PATH



会場内へ進む通り道に広がるライトアップ空間。「NAKED BIG BOOK」から舞い散った花弁が通り道へと流れ込み、花弁のトンネルを作り上げます。トンネルに舞う花吹雪の中を進んでいくと『NAKED FLOWERS』の世界へ。











BLOOMING GARDEN



壁に近づくと自分のもとに花の種が現れ、成長して花を咲かせるインタラクティブアート。花の生命のはじまりとその中にある自然界の黄金比を見つけ、花の成長の秘密について学ぶことができます。













FLASK GARDEN



様々な花の香りが空間全体に広がる、花の香りの秘密に出会うエリア。花の香りをつくり出す実験室で、フラスコの中で花が化学反応を起こして香りを生成し、出来上がるところを表現します。













MICROSCOPY OF FLOWERS



全方位に回転する鏡を設置してデジタルアートを映し出す万華鏡のような空間。花を拡大して見てみることで、神秘的な細胞の世界が広がります。















DIGITAL FLOWER GARDEN



来場者が参加することで様々な花が育つ、花畑のデジタルアート空間。花を育てるインタラクティブアートの「DIGITAL GARDEN」、自らが蝶々になって花と遊ぶことができる「WILD FLOWER GARDEN」、夜になると光る花が咲く「SPECIAL TIME」の3つの体験を楽しみながら、花の生命の秘密に触れられます。









DANDELION



アーティスト 村松亮太郎によるタンポポのアートオブジェ『DANDELION』を世界各地に植樹し(設置し)、平和の象徴である花を世界中に咲かせていくアートプロジェクト。









『NAKED FLOWERS 花之舞光影展』開催概要





イベント名:NAKED FLOWERS 花之舞光影展

会場:国立台湾科学教育館(台北市士林區士商路189號)

開催期間:2023年12月21日(木)~2024年3月10日(日)

[2023年12月26日、2024年1月9日、1月16日、1月21日(旧正月大晦日)、2月13日、2月20日、3月4日は休館]

開催時間:平日10:00~17:00/土日祝・冬休み10:00~18:00

※チケット販売・入場は閉館時間の30分前までとなります

公式サイト:https://kham.com.tw

※チケット料金は公式サイトをご確認ください。

原案・総合演出:村松亮太郎(NAKED, INC.)

企画・演出:株式会社ネイキッド



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-11:46)