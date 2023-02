[株式会社サザビーリーグ]

2023年2月17日(金)新作発売



アガット(株式会社サザビーリーグ エーアンドエスカンパニー)から、2月17日(金)より「GEOROGY」(地質学)をテーマとしたNew collection第3弾を発売いたします。(https://agete.com/pickup/2023newcollection_vol1)









途方もない年月をかけて地球が育んだ美しさの原石。深い地層と大地を思わせる温かな色合いは、今なお時間とともに色濃く、深みを増していきます。



タイガーアイとクォーツを重ねたダブレットストーンのリングやチャーム、古代の建築からインスピレーションを受けた細かな装飾がポイントのアンバーリングなど、アガットらしいナチュラルなカラーストーンがラインナップ。

(from left)

necklace 85,800yen/ K10 and diamond

charm 29,700yen/ silver, K10, quartz and tigers eye

ring 40,700yen/ K10, amber and feldspar

ring 99,000yen/ K10, citrine, peridot, labradorite, shell, iolite, quartz, aquamarine and amber

ring 60,500yen/ K10, silver, tigers eye and quartz

ring 30,800yen/ silver, K10 and amber





繊細で優美な装飾。温かみのある質感。人は紀元前の昔からカメオに美を見出し、さまざまな想いをかたちにしてきました。脈々と受け継がれてきた緻密なテクニックでアガットが表現したのは、今にも動き出しそうな古代の生きものたち。かつての地球とつながるようなユニークなジュエリーです。







(from left)

ring 55,000yen/ K10, shell, peridot and quartz

pierced earrings 73,700yen/ K10, shell, peridot and quartz

ring 44,000yen/ silver and shell

necklace 30,800yen/ silver and diamond

charm 22,000yen/ silver and shell





【アガット New Collection】

発売日:2023年2月17日(金) ~

アガット全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

公式サイト:https://agete.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/agete_official/

公式LINE:https://lin.ee/1RU2JE4



