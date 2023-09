[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」の第3幕舞台挨拶情報を公開いたしました。また、9月22日(金)より始まる劇場先行上映第2幕の3週目の来場者特典&週替わりボイスシアターの登場メンバーを公開いたしました。





第3幕舞台挨拶情報を公開!本日9/19(火)15時からローチケ先行開始!









10月8日(日)、丸の内ピカデリーにて実施予定の劇場先行上映「アイドルマスター ミリオンライブ!」第3幕の舞台挨拶の詳細情報についてお知らせいたします。



■開催日時



10月8日(日)

1.11:30の回 上映後

2.14:45の回 上映後



■会場・上映回



・本会場

丸の内ピカデリー



・ライブビューイング

ライブビューイング実施劇場



■登壇者(敬称略)



山崎はるか(春日未来役) 田所あずさ(最上静香役)

香里有佐(桜守歌織役) 南 早紀(白石 紬役)末柄里恵(豊川風花役)

中村源太(プロデューサー役) 綿田慎也監督



※登壇者は予告なく変更となる場合がございます。

※ライブビューイング実施劇場にキャスト登壇の予定はございません。



■チケット料金



本会場

全席指定料金 3,000円(税込)均一

※別途各種手数料あり



ライブビューイング

入場料金 2,200円(税込)均一



■本会場チケット情報



ローソンチケット先行(抽選)のお申し込みは下記URLからお願いいたします。



【エントリー期間】

9月19日(火)15:00~9月24日(日)23:59

【URL】

https://l-tike.com/idolmaster/





※ムビチケカードはご使用いただけません。

※特別興行のため、各種割引(シニア・学生・小人等)、サービスプライス、クーポン、無料鑑賞券、招待券などのサービスはご利用いただけません。

※ライブビューイングは劇場独自の音響スクリーンで上映並びに豪華席でのご鑑賞などの場合、上記料金にアップチャージ料金が必要になる場合がございます。



チケットの販売スケジュールやその他詳細情報は、公式サイトをご確認ください。





週替わりボイスシアターの第2幕3週目を担当するメンバーはこちら!









週替わりボイスシアターの第2幕の3週目を担当するメンバーは、以下の4人になります。



青羽 美咲(CV.安済知佳)

音無 小鳥(CV.滝田樹里)

プロデューサー(CV.中村源太)

チーフプロデューサー(CV.赤羽根健治)



事務所の中でどんな会話をしているのでしょうか…?

ボイスシアターは毎週異なる内容を放映予定となります。

ぜひ、劇場でお楽しみください!



週替わりボイスシアターについての詳細は公式サイトをご確認ください。

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/news/333/





第2幕3週目は「コマフィルム第2弾」をプレゼント!









第2幕3週目の来場者特典は「コマフィルム第2弾」です。

第2幕の映像を特別に抜粋したものになっております。

ぜひ、劇場でお確かめください。



来場者特典の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/howto/#visitors-benefits





3幕のムビチケオンライン券発売中!









第3幕のムビチケオンライン券が発売中です。

公開日前日までの販売となりますので、ご注意ください。



■商品名

ムビチケオンライン券 第3幕



■価格

1,800円(税込)

※当日鑑賞料金:1,900円均一(予定)



■発売日

発売中~9月28日(木)まで



■販売場所

第3幕

https://mvtk.jp/Film/080404



■注意事項

※本商品は、オンライン券(電子チケット)です。

※前売特典は付きません。

※ムビチケオンライン券「アイドルマスター ミリオンライブ! 第3幕」は1枚につき、

「アイドルマスター ミリオンライブ!」第3幕を1回ご鑑賞いただけます。









楽曲「Rat A Tat!!!」で楽しむ期間限定イベント

「プラチナスターツアービンゴスペシャル~Rat A Tat!!!~」開催中!







ミリシタでは2023/09/17(日)15:00より、期間限定イベント「プラチナスターツアービンゴスペシャル~Rat A Tat!!!~」を開催中です。



イベント楽曲「Rat A Tat!!!」を「夢の扉のカギ」を使用してライブを行うことで、より多くのイベントptを獲得できます!



■開催日時

開催中 ~ 2023/09/24(日)20:59





■イベント楽曲「Rat A Tat!!!」について

イベント楽曲「Rat A Tat!!!」は『MILLIONSTARS』39人による歌い分けが楽しめます。

『MILLIONSTARS』39人のアイドルたち以外を編成した場合は、

『MILLIONSTARS』39人からランダムで歌唱音源が割り当てられます。







詳細はゲーム内お知らせ、またはアイマスブログをご確認ください。





■ 「Rat A Tat!!!」のMVも公開中!



URL:https://youtu.be/geYG2wPPoO0





▼各種、詳細はこちら!(アイマスブログ)

https://idolmaster-official.jp/news/01_9465





アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」概要









【作品概要】

タイトル:アイドルマスター ミリオンライブ!



春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描く。



【TV放送】

放送時期: 2023年10月8日(日)よりテレビ東京系6局ネット 、BS11ほかにて放送予定



【先行上映】

全国の劇場にて全話数先行上映中



上映スケジュール:第1幕 8月18日~9月7日

第2幕 9月8日~9月28日

第3幕 9月29日~10月19日



【スタッフ】企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

監督:綿田慎也

CG監督:塩谷大介

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン:石井哲哉/蔦 佳穂里

コンセプトアート:白田真人/緒方菜海/肥田竜二

美術・設定:坂本夏海

美術ボード:ビック・スタジオ

色彩設計:滝川ひかる/佐藤美由紀

撮影監督:織田賢太郎

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

音楽:ランティス

協力:バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作:白組

配給:松竹ODS事業室



【公式サイト】

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



【公式Twitter】

https://twitter.com/imasml_765PRO



【公式Tiktok】

https://www.tiktok.com/@765production



【著作権表記】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.





アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』について





アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」は、2017年6月よりリリース。



「ミリシタ」では、765プロライブ劇場(シアター)を舞台に「765 MILLION ALLSTARS」の52人のアイドルをプロデュースすることができます。



ステージでのライブやお仕事、劇場でのコミュニケーションを通じて、アイドルと「もっとふれあえる」要素がもりだくさん!







「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」



↓ダウンロードはこちらから♪↓

■App Store ストアURL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1238569156?mt=8

■Google Play ストアURL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.imas_millionlive_theaterdays





----------------------------------------------------------------------------------------------

■製品概要

・コンテンツ名:アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ

・ジャンル:アイドルライブ&プロデュースゲーム

・配信開始日:配信中

・販売価格:ダウンロード無料、一部アイテム課金

・公式HP:https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

・配信プラットフォーム:App Store、Google Play

・ミリシタ公式Twitter:https://twitter.com/imasml_theater

・ミリオンライブ!(ブランド公式)Twitter:https://twitter.com/imasml_765PRO

・著作権表記:(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

・配信:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

----------------------------------------------------------------------------------------------



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※「765(なむこ)プロダクション」とは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』に登場するアイドルが所属する芸能プロダクションのことです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは、Google LLCの商標です。

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。





『アイドルマスター ミリオンライブ!』とは





『アイドルマスター ミリオンライブ!』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」をリリース。

プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。

なお、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、現在対象劇場にてTVアニメの先行上映を実施中、10月8日(日) よりTV放送予定です。







※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。詳細はゲーム内をご確認ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。



