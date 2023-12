[株式会社ネイキッド]

― 『NAKEDヨルモウデ 2023 平安神宮』 2023年12月25日(月)まで好評開催中 ―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、京都の国指定重要文化財である平安神宮(所在地:京都府京都市左京区岡崎西天王町)にて、夜間参拝イベント『NAKEDヨルモウデ 2023 平安神宮』が2023年12月1日(金)~12月25日(月)まで好評開催中。英語ガイドによる解説付きのイングリッシュツアーや、平安神宮会館とコラボレーションした特別ディナーコース付きセットチケットをご用意しています。







平安神宮会館のシェフ&パティシエが本イベントのためだけに用意した、和食×フレンチの限定ディナーコース







「NAKEDヨルモウデ 2023 平安神宮」のためだけに用意された限定コースメニューが楽しめるセットチケット2種が今年も登場。旬の食材をふんだんに使用し、京都らしく和のテイストも取り入れた和食×フレンチが融合したディナーは、平安神宮会館だからこそ味わえる逸品です。コース内容は、先付け「百合根のフラン あん肝のテリーヌ べっ甲餡かけ」を含む全6品。メインのお料理を、鴨のローストと和牛ロース肉からお選びいただけます。



名勝庭園にも指定される神苑を眺めながら、「NAKEDヨルモウデ 2023 平安神宮」と贅沢なディナーを楽しむ、特別なひとときをお過ごしください。



<平安神宮会館ディナーコースチケット>

ヨルモウデ限定 鴨ローストコース 11,000円(税込) / 和牛ローストコース 13,000円(税込)

販売期間:2023年10月27日(金)~3営業日前の19:00まで販売

チケット購入サイト(日本語):https://eplus.jp/yoru-mo-de-set/

チケット購入サイト(英語):https://ib.eplus.jp/naked-yoru-mo-de

※相席になる可能性があります。予めご了承ください。

※写真はイメージです。



インバウンド向けに本展の見どころや平安神宮の歴史を英語で解説。英語ガイド付きツアーも期間限定で実施





今年は、英語ガイドによる解説付きのイングリッシュツアーの実施も決定。12月16日(金)~12月25日(月)までの期間限定で1日3回実施。通常は聞くことが出来ない本展の見どころポイントや、平安神宮の歴史や建造物についてより深く学ぶ事ができるツアーです。また、本ツアーは、イベント入場チケットに加え、境内のライトアップと連動する特別な『NAKEDディスタンス提灯(R)』をレンタルすることができ、特別な一夜をお過ごしいただけます。



<ヨルモウデ イングリッシュツアー>

販売価格:10,000円(税込)

販売期間:2023年11月16日(木)~12月22日(水)

実施期間:2023年12月16日(日)~12月25日(月) の期間中、1日3回実施

(17:45~18:30 / 19:00~20:00 / 20:15~21:15)

チケット購入サイト:https://www.kkday.com/ja/product/155588

※対応言語は英語のみです。

※インターネットからのお申し込みは3日前まで。当日空きがある場合は、現地にてお申し込みが可能です。

※お申込みいただいた方は当日15分前までにチケット売り場(應天門前のテント)にお越しください。



<『NAKEDヨルモウデ 2023 平安神宮』作品紹介>









重要文化財・應天門ライトアップ























境内ライトアップ





















重要文化財・大極殿

インタラクティブアート『光の回廊』





















東神苑・尚美館

プロジェクションマッピング&紅葉ライトアップ



















泰平閣

提灯ライトアップ

※短冊:300円(税込)

会場内販売所にて購入が可能です。















『NAKEDディスタンス提灯(R)︎』

※通常タイプ:無料、連動タイプ:300円(税込)





















インタラクティブアート『光の手水』















『NAKEDヨルモウデ 2023 平安神宮』開催概要





イベント名:NAKEDヨルモウデ 2023 平安神宮

開催場所:平安神宮(〒606-8341 京都市左京区岡崎西天王町97)

開催日:2023年12月1日(金)~12月25日(月)

開催時間:17:30~21:30(最終入場20:50)

チケット料金(税込):

<当日チケット>

【月~木】中学生以上:2,000円 小学生:1,200円

【金土日祝】中学生以上:2,400円 小学生:1,600円

お問い合わせ:

■キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888

※受付日時:2023年10月27日(金)~2023年12月25日(月)

11:00~18:00 ※日・祝休み

■NAKEDヨルモウデ平安神宮 2023 運営事務局

TEL:050-1753-8743

※受付日時:2023年12月1日(金)~2023年12月25日(月)

月~土曜18:00~22:00/日曜・祝日11:00~22:00

※平安神宮・平安神宮会館への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

公式HP:https://yoru-mo-de.naked.works/heian-jingu/

主催:NAKEDヨルモウデ 平安神宮 製作委員会

特別協力:平安神宮

協力:平安神宮会館

後援:京都市観光協会

企画・演出・制作:NAKED, INC.



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。



