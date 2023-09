[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「Tales of ARISE - Beyond the Dawn(テイルズ オブ アライズ ビヨンド ザ ドーン)」を、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)にて、2023年11月9日(木)に配信・発売いたします。



本作は、2021年に発売した「Tales of ARISE」の新規大型ダウンロードコンテンツになります。

ゲーム本編のエンディング後を描いた物語で、新たなる敵、新ダンジョン、サブクエスト、追加コスチュームなどを収録しています。プレイ想定20時間程の大ボリュームの本作を、お楽しみください!



また、ゲーム本編と新規大型DLCがセットになった「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」の配信・発売が決定しました。パッケージ版(PlayStation(R)5/PlayStation(R)4)の発売もいたします。

まだ「Tales of ARISE」をプレイしたことのない方は、この機会に是非アライズをお楽しみください。



ダウンロード版の予約開始とデジタルエディションの詳細については後日ご案内をさせていただきます。

「Tales of ARISE」本編もお求めやすい新価格に価格改定を予定しておりますので、情報公開をお待ちください。



■タイトル名:Tales of ARISE - Beyond the Dawn

■ジャンル名:心の黎明を告げるRPG

■対応機種:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/ Xbox Series X|S/Xbox One /STEAM(R)

■発売日 :2023年11月9日(木)配信・発売

■公式サイト:https://toarise.tales-ch.jp/

■公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Tales_of_ARISE



アナウンストレーラー公開中!





「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」を紹介するアナウンストレーラーが本日公開されました。

是非ご覧ください。



アナウンストレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=78xNRfidLWc



「Tales of ARISE」 2nd Anniversary スペシャル配信





9月23日(土) 21:15~ #好きでつながる!30時間バンダイナムコTV in TGS2023内にて、「Tales of ARISE」 2nd Anniversary スペシャル配信を実施いたします。

これまでの2年間の振り返りや新規大型DLC「Beyond the Dawn」の最新情報をキャストの皆様とお届けします!



配信:https://www.youtube.com/watch?v=iNXAQxYPV8M







出演者



佐藤拓也(アルフェン役)

下地紫野(シオン役)

富澤プロデューサー

(バンダイナムコエンターテインメント)



オリジナルグッズがセットになった特装版が登場!本日よりアソビストアにて予約開始!





ゲーム本編をお持ちの方向けに、新規大型DLCとオリジナルグッズがセットになったアソビストア特装版の予約を開始しました。特装版は新規描き下ろしイラストを使用したアクリルブロックや、新規トリビュートイラストを含むイラストカードが付随されます!また、グッズのみの販売も用意しておりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

【アソビストア】:https://shop.asobistore.jp/products/detail/191219-00-00-game_ty36



Tales of ARISE - Beyond the Dawn とは?





炎が、新たな壁となり忘れられた仮面が目覚めるー。

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」は、2021年に発売した「Tales of ARISE」のエンディング後を

描いた新規大型DLCです。





-STORY-

双世界の宿命を賭けた戦いの後、アルフェンたちが新たに出会ったのはレナ人の領将〈スルド〉とダナ人の間に生まれた少女「ナザミル」だった。



やがて仮面の呪いに堕ちてしまう少女の運命を6人は変えることができるのか?



固い絆で結ばれた仲間たちと共に、再び世界を駆け巡れ。











仲間たちのその後の姿を描いたエピソードも多数用意!



新キャラクター「ナザミル」





秘密と孤独を抱えた少女「ナザミル」

双世界の合一後、レナにもダナにも居所がなくなったナザミルはその身を追われ、逃亡の果てにアルフェン達と出会い、やがて仲間たちとも交流を深めていきます。



























特異な血と力を持つ少女。



レネギスで養育を受けるが、幼い頃から蔑まれ続けたことで心を閉ざし、すべてに無関心・無感情を装うようになった。



己の異質さに深い劣等感を抱いており、誰かに受け入れられることを既に諦めている。

立ち寄った街を追われ、独り彷徨う中でアルフェンたちと巡り合う。

製品情報





【新規大型DLC】

Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション





(1)「Beyond the Dawn」

パーティーメンバーたちの新たな活躍を描く長編ストーリーと新ダンジョン・サブクエスト

(2)「スペシャルデータ」

追加コスチューム(全6着)、主人公とヒロインにフィーチャーしたコンテンツなども収録

(3)「新たなる旅立ちサポートパック」

追加アイテム(50,000ガルド、レベルアップ+5、CP+100、釣り道具コンプリート)

(4)「シルバー武器コレクション」

銀色に輝く新バリエーション武器セット



「スペシャルデータ」 追加コスチューム(全6着)

※「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」をお楽しみいただくには「Tales of ARISE」本編が必要です。





【本編と新規大型DLCがセットになったバンドル版】

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition

【収録内容】

1.ゲーム本編 『Tales of ARISE』

2.Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション





※パッケージ版はPlayStation(R)5/PlayStation(R)4版のみの発売となります。



製品情報はコチラ

https://toarise.tales-ch.jp/flg/products/btd.php



今後の続報は公式サイト・X(旧Twitter)をチェック!





本作の詳細や、今後の続報は公式サイトやX(旧Twitter)で是非チェックください。



公式サイト:https://toarise.tales-ch.jp/

■公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Tales_of_ARISE



タイトル:Tales of ARISE - Beyond the Dawn

発売日:2023年11月9日(木)

ジャンル:心の黎明を告げるRPG

ハード:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

キャッチコピー:炎が、新たな壁となり忘れられた仮面が目覚めるーー。

プレイ人数:オフライン:1人

権利表記:Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

CERO:C



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-20:46)