新潟県長岡市に落とされた模擬原子爆弾投下跡地を主題とした写真・映像作品の展示。

会期:2023年4月6日[木] -16日[日] 会場:横浜市民ギャラリー1F









横浜市民ギャラリーでは「U35若手芸術家支援事業」として、将来を担う作家に対する発表の場や広報協力の支援を展開しています。

同事業6回目の展覧会として、「REGARDING THE ECHO OF OTHERS」(主催:高野ユリカ) を開催。

長期に渡って少しづつ形を変えながら制作を続けてきたプロジェクトの初の展覧会。

写真、映像、音の作品を展示します。詳細はこちら>>https://ycag.yafjp.org/exhibition/u35_kono-yurika

















作家メッセージ







出身地である新潟県長岡市には1945年8月広島と長崎に原子爆弾が落とされる前に米軍によって落とされた模擬原子爆弾投下跡地がある。プルトニウムの代わりにTNT火薬が詰められ、本番に向けた飛行練習やデータ収集のためだけに投下された爆弾である。長岡での死者は4名。現在この跡地の土手や畑や川には植物が生い茂っていて地元の人が畑仕事をしている。

制作の契機となった、スーザン・ソンタグの著書 『他者の苦しみへの眼差し - REGARDING THE PAIN OF OTHERS』を本作品タイトルへ引用している。この本の中で他者の苦しみを慮ることへの究極の困難さが綴られているように、私たちは遠くで起こった戦争のニュースや過去の記録を見ていても、そこにいる当事者と同じ気持ちには決してなれないし本質的には理解できない。「理解できない」ということを前提にして、経験していない戦争に対して、どのように想像していけるのか、写真や映像でどのようなコミュニケーションができるかを題材に制作した。





作家プロフィール





高野ユリカ KONO Yurika

新潟生まれ。第20回写真「1_WALL」審査員奨励賞、第25回 IMA next 『story』shortlist 。土地や歴史、建築や空間、個人の物語のリサーチから着想し、history : his-story に応答する her-story 、歴史に残ってこなかった無名の人々への想像をテーマに作品を制作している。https://www.yurikakono.com/







展覧会の詳細情報



横浜市民ギャラリー U35若手芸術家支援事業「REGARDING THE ECHO OF OTHERS」

会場=横浜市民ギャラリー 展示室1F 〒220-0031 横浜市西区宮崎町26-1

会期=2023年4月6日[木] ~ 4月16日[日]

時間=10:00–18:00(※最終日は14:00まで)

会期中無休、入場無料

主催=高野ユリカ

共催=横浜市民ギャラリー(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団/西田装美株式会社 共同事業体)





展覧会に関するお問合せ先



高野ユリカ

https://www.yurikakono.com/





「U35若手芸術家支援事業」



横浜市民ギャラリーは、将来を担う若手作家に対して発表の場と広報協力の支援を行うために、2020年度から「U35若手芸術家支援事業」を実施。35歳以下の作家を対象とし、「横浜市民ギャラリー」の共催名義のもと、展示室及びアトリエの利用料・附帯設備利用料の一部減免、広報協力を通して、創作活動を支援している。

事業の詳細はこちら>>https://ycag.yafjp.org/our_exhibition/u35/





お問合せ先





[本記事およびU35若手芸術家支援事業について]

横浜市民ギャラリー

TEL:045-315-2828

FAX:045-315-3033

Mail:kouhou.ycag@yaf.or.jp

Website:https://ycag.yafjp.org/



