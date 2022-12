[株式会社STARBASE]



2020年にPUNPEEが発表した5曲入りEP作品「The Sofakingdom」から約2年。前作のエクストラコンテンツ(付録的位置付け)である「Return of The Sofakingdom」が完成し、12月7日にリリースされる。



VRゴーグルを付けたPUNPEEが見ていたのは、自分に都合の良い世界で彩られた「記憶」。ディストピアと化したSofakingdom、PUNPEEのフリーロームの先に待ってるものとは...



現在公演中の全国ツアーは年内、福岡、大阪、名古屋、横浜と続き、年明け1月11日の東京公演@中野サンプラザホールでファイナルを迎える。名古屋、横浜、東京公演はチケットが完売、福岡、大阪公演はチケット発売中である。「The Sofakingdom」と「Return of The Sofakingdom」を聴いてライブに足を運んでいただきたい。



●ツアー情報







PUNPEE "The Sofaking... Damn!!! Tour"

・12月2日(金)札幌ペニーレーン24 ※公演終了



・12月9日(金)福岡 Zepp Fukuoka

OPEN 18:30 / START 19:30 スタンディング/2F指定席

チケットぴあ(P:227-713)

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2233673&rlsCd=001&lotRlsCd=

ローソン(Lコード:81980)

https://l-tike.com/order/?gLcode=81980

e+

https://eplus.jp/sf/detail/2311330001-P0030020P021001

☎092-712-4221 (BEA) https://www.bea-net.com/



・12月12日(月)大阪 Zepp Osaka Bayside

OPEN 18:30 / START 19:30 スタンディング/2F指定席

チケットぴあ(P:228-745)

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2235678&rlsCd=001&lotRlsCd=

ローソン(Lコード:55958)

https://l-tike.com/order/?gLcode=55958

e+

https://eplus.jp/sf/detail/2311330001-P0030021P021001

☎06-6535-5569 (SMASH WEST) http://smashwest.com/



・12月16日(金)名古屋ダイアモンドホール ※予定枚数終了

OPEN 18:30 / START 19:30 スタンディング



・12月22日(木)横浜 KT Zepp Yokohama※予定枚数終了

OPEN 18:30 / START 19:30 スタンディング/2F指定席



・(2023年) 1月11日(水)中野サンプラザホール※予定枚数終了

OPEN 18:30 / START 19:30 全席指定席

------------------------------------

スタンディング 前売 ¥6,500 (税込)

指定席 前売 ¥7,000 (税込)

(ドリンク代別途必要)

U-18割チケット

スタンディング ¥5,000

指定席 ¥5,500 (ドリンク代別途必要) ※サンプラザホールを除く*入場時に身分証明書の確認必要

「U-18割チケットについて」

18歳までであれば購入できるチケットです。

18歳の方は購入可能となります。

当日入場時に身分証明書の提示をお願いします。

確認できなかった場合、前売料金との差額¥1,500を頂く場合もございます。

学割チケットの当日券はございません。(先行/一般のみ)



●作品概要





アーティスト : PUNPEE

タイトル : Return of The Sofakingdom

配信日 : 2022年12月7日(水)0時より配信開始

フォーマット:Streaming / DL

レーベル:SUMMIT, Inc.

品番:SMMT-204

各種配信サービス:https://summit.lnk.to/SMMT204



1. Free Roamin’ (Self-regi Dystopia)

Produced by KXVI & Ndupbeats & PUNPEE

Contain samples from "Marble Soda" by Shawn Wasabi

Licensed by Shawn Wasabi

ベルじゃねーぞマン by OMSB



2. Award Tour

Produced by NessTheGod & PUNPEE



3. Messiah Complex

Produced by Nottz, SUN-ONE & PUNPEE

Cuts by DJ ZAI



4. Operation : Multiverse of Love

Produced by Jonah Bru & PUNPEE



5. BIG GUY

Produced by Jordyn Edmonds & PUNPEE

Additional Vocal by Achico



All Recorded by PUNPEE @板橋録音クラブ

Except Track 3 Recorded by LORD 8ERZ @9SARI STUDIO

All Mixed by Shojiro Watanabe

Mastered by Kevin Peterson

Special Thanks : mr kobayashi

Promotion : Ren "Reny" Hirabayashi, Yuta "Disco" Saito (SUMMIT, Inc.)

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)



Cover Illustration by Stéphane Oiry

Label Illustration by MekaAoratos

Illustration & artwork by TSUNE(Nozle Graphics)

-----------------------------------

●PUNPEEプロフィール





Photo by TAKESHI SHINTO



ラッパー/プロデューサーとして、2009年に自身のグループ PSG での 1st アルバム『David』の発表。

Red Bull の TVCM、TBS系 水曜日のダウンタウンの OP などを担当し、宇多田ヒカル「光 -Ray of Hope MIX-」のオフィシャル Remix を担当し、同楽曲は米iTunes総合チャートで第2位を記録。 2017年 7月、ソロアーティストとして、FUJI ROCK FESTIVAL’ 17「WHITE STAGE」に出演。自身のソロ作品として、2012年に「Movie On The Sunday Anthology」、2017年に 1st Album「MODERN TIMES」を発表。

2018年 3月、SPACE SHOWER MUSIC AWARD「BEST HIPHOP ARTIST」受賞、CD ショップ大賞「準大賞」受賞。

2020年 7月、1st アルバム以来となる新作「The Sofakingdom」を発表。

また、2021年 4月より TV 東京にて放映がスタートするアニメ作品「オッドタクシー」の劇伴音楽を、VaVa、OMSB と共に担当し、同作品は、Anime Awards Brasil 2022 にて「O.S.T 賞」を受賞した。

2022年4月、imase with PUNPEE & Toby Fox 「Pale Rain」を発表。この楽曲はポカリスウェットのCM曲に起用された。また、世界初のトレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」のタイアップ曲で、そのデジタル版「MTGアリーナ」アプリの新Web CMの為に書き下ろされた、PUNPEEと*JJJ*のWネームシングル「Step Into The Arena」を発表。そして、12月より2020年に開催を予定していたPUNPEEの全国ツアー「The Sofakingdom Tour」が、幾度かの延期を経て、「The Sofaking... Damn!!! Tour 」として開催が決定。

しかしまぁ、大事なのは今後である。P



PUNPEE : https://www.summit2011.net/artists/punpee/

PUNPEE Official Twitter:https://twitter.com/

PUNPEE Official Instagram:https://www.instagram.com/punpee_

PUNPEE Official YouTube:https://www.youtube.com/c/PUNPEE



