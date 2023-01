[株式会社サザビーリーグ]

2023年1月27日(金)新作発売



アガット(株式会社サザビーリーグ エーアンドエスカンパニー)から、1月27日(金)よりピアスやチャームの新作が発売いたいします。

https://agete.com/eardress







EAR DRESS

洋服をコーディネートするように、耳周りのコーディネートを楽しめるスタイル提案。選ぶ瞬間の高揚感。スタイリングを考えるワクワク感。ジュエリーを通して感じるそんなささやかな喜びが、いつもの日常を変えてくれます。様々なコーディネートの中からお気に入りを見つけてください。





New Collectionでは、みずみずしい果実を思わせる春らしいピアスやチャームが豊富で、新生活にもぴったりな商品です。





シンプルなしずく型のフープピアスに、グレートーンのカラーストーンピアスチャームの組み合わせ。クラフト感のある石の形はファッショナブルな印象を与え、どんなスタイリングにも馴染みます。

pierced earrings 47,000yen/ K10

charm 19,800yen/ K10, quartz, labradorite and feldspar





零れ落ちる果実のようにセッティングされた天然石が目を惹くフープピアスに、淡いグリーンカラーがお顔周りを明るく演出するピアスチャームの組み合わせ。チャームの重ね着けも楽しめるボリューム感です。

pierced earrings 38,500yen/ K10, gold filled metal, labradorite and emerald

charm 19,800yen/ silver, gold plated, K10 and plehnite







■ノベルティ

アガット店舗及び公式オンラインストアにて、ピアス、イヤリング、チャームなどの耳まわりアイテムを2点以上お買い上げいただいた方にアガットオリジナルチャームをプレゼントいたします。

※アガットオリジナルチャームは、店舗はアソートで選択不可、公式オンラインストアは1種のみとなります。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。





■インスタグラムキャンペーン

2月28日(火)までの期間中、アガット公式インスタグラムにてイヤードレス インスタグラムキャンペーンを実施しております。

該当のアガットがおすすめするコーディネート投稿の中からいいね&コメントをしていただいた方の中から抽選で4月から発売予定の新作のイヤーカフをプレゼントいたします。

〈アガット公式インスタグラム〉https://www.instagram.com/agete_official/





【アガット NEW ARRIVAL】

発売日:2023年1月27日(金) ~

アガット全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

公式サイト:https://agete.com/

公式LINE:https://lin.ee/1RU2JE4



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/28-10:46)